அக்டோபர் 9 சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதியே மாறப்போகுது, நல்ல காலம் வந்தாச்சு

Sukran Peyarchi Palangal: சுக்கிரன் மகிழ்ச்சியின் காரணி கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் பேச்சாற்றல், பொருட்செல்வம், அழகு, குடும்ப வாழ்க்கை, அன்பு, காதல், ஈர்ப்பு, அறிவாற்றல், ஆடம்பரம், மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றில் சுக்கிரனின் தாக்கம், அதிகமாக இருக்கின்றது. ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் நல்ல நிலையில் இருந்தால் அந்த நபர் வாழ்நாள் முழுதும் பல வித வெற்றிகளை பெற்று மகிழ்ச்சியாக் வாழ்கிறார்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்வாழ்வின் காரணி கிரகமான சுக்கிரன், அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி தனது ராசியை மாற்றி காலை 10:55 மணிக்கு கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். தீபாவளிக்கு முன்னதாக நடக்கவுள்ள இந்த பெயர்ச்சி மிக முக்கியமானதாக பார்க்கபடுகின்றது. சுக்கிரன் மாதம் முழுவதும் கன்னியில் இருப்பார். அக்டோபர் 17 மற்றும் 28 ஆம் தேதிகளில் அவர் நட்சத்திர பெயர்ச்சியை மேற்கொள்வார்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலன்கள்
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், மூன்று ராசிக்காரர்கள் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் இனிமையான அனுபவங்களையும் நிதி ஆதாயங்களையும் அனுபவிப்பார்கள். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலத்தில் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு முழுமையாக இருக்கும். அவர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம் ஆகும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மகளைப் பெறுவார்கள்
கடகம் (Cancer)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி காலம் கடக ராசிக்காரர்கள் தங்கள் உடன்பிறந்தவர்களுடனான உறவை வலுப்படுத்த ஏதுவான நேரமாக இருக்கும். பல பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். இதனால் அனுகூலமான நன்மைகள் உண்டாகும். வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். நிதிச் சிக்கல்களால் போராடுபவர்கள் நிவாரணம் பெறுவார்கள். கடக ராசிக்காரர்கள் கோவிலில் வெள்ளைப் பூக்களை அர்ப்பணித்தும் தங்கள் பணப்பையில் ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை வைத்திருப்பதும் நல்லது.
சிம்மம் (Leo)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும். முன்னர் செய்த முதலீடுகள் மூலம் இப்போது லாபம் கிடைக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். இந்த வேளையில், வெள்ளிக்கிழமைகளில் லட்சுமி அன்னையை வணங்கி, இனிப்புகள் மற்றும் தேனை நெய்வேத்தியம் செய்து வணங்கலாம். மேலும் "ஓம் சுக்ரே நமஹ" என்ற மந்திரத்தை 108 முறை உச்சரிப்பதும் நன்மை தரும்.
கன்னி (Virgo)
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நல்ல நேரத்தைக் கொண்டு வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். நிதிச் சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படும். வணிகத்தில் லாபம் உண்டாகும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஒரு வெள்ளை நிற கைக்குட்டையை உங்களுடன் வைத்திருப்பது நல்ல பலன்களை அளிக்கும். லட்சுமி அஷ்டோத்திரம் சொல்வது நன்மை பயக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
