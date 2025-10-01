English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அக்டோபர் 9 சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: சிலருக்கு ஜாலி, சிலருக்கு முடிஞ்சுது ஜோலி... முழு ராசிபலன் இதோ

Sukran Peyarchi: அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி நடக்கும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால்  மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 1, 2025, 05:20 PM IST
  • மகர ராசிக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி லாபகரமானதாக இருக்கும்.
  • அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு முழுவையாக இருக்கும்.
  • எனினும், சில பிரச்சனைகளும் தலைதூக்கக்கூடும்.

அக்டோபர் 9 சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: சிலருக்கு ஜாலி, சிலருக்கு முடிஞ்சுது ஜோலி... முழு ராசிபலன் இதோ

Sukran Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. அந்த ராசி மாற்றங்களின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றன. கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தினால் சில ராசிகளுக்கு நன்மைகளும் சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகளும் ஏற்படுத்தும். 

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி

சுக்கிரன் குடும்ப வாழ்க்கை, அன்பு, அறிவாற்றல், ஆடம்பரம், காதல், ஈர்ப்பு, பேச்சாற்றல், பொருட்செல்வம், அழகு, செல்வம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ஆகும்போதெல்லாம் மனிதர்களின் இந்த அம்சங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். சுக்கிரன் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி காலை 10:55 மணிக்கு சிம்மத்திலிருந்து கன்னி ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகவுள்ளார்.

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி நடக்கும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் காணப்படும். சில ராசிகளின் வாழ்வில் இந்த பெயர்ச்சி பல வித பொன்னான வாய்ப்புகளையும், நற்பலன்களையும் அளிக்கின்றது. சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகள் முளைக்கும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசிக்கு ஆறாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியாகிறார். இந்த நேரத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்கள் சில சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடலாம். காதல் விவகாரங்களில் சிக்கல்கள் அதிகரிக்கலாம். வாழ்க்கைத் துணை நோய்வாய்ப்படக்கூடும், அல்லது காயம் ஏற்படலாம். வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும் என்பதால், உங்கள் உணவில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசிக்கு, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கலவையான பலன்களை அளிக்கும். நிதி நெருக்கடி இருந்தாலும், லாபத்திற்கான வாய்ப்புகள் எழும். அலுவலகத்தில் சிறு தகராறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பணத்தை செலவழிப்பதில் சிக்கனமாக இருப்பது நல்லது. உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.

மிதுனம் (Gemini)

மிதுன ராசிக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கதால் இந்த நேரம் உங்களுக்கு சாதகமற்றதாக இருக்கும். உங்கள் தாயின் உடல்நிலை மோசமடையக்கூடும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையிலும் விஷயங்கள் மோசமடைந்து, சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும். நல்ல தொழில் வாய்ப்புகள் வரும், ஆனால் வீட்டுப் பிரச்சினைகள் உங்களை கவலையடையச் செய்யும். வேலையில் மந்தநிலை காணப்படும்.

கடகம் (Cancer)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும்.  இந்த நேரத்தில் உங்கள் தைரியமும் துணிச்சலும் குறையும். இருப்பினும், அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். பேச்சில் நிதானம் தேவை.

சிம்மம் (Leo)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு உறவுகளில் திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்படும். உங்கள் பேச்சைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. ஒவ்வாமை ஏற்படக்கூடும் என்பதால், உங்கள் உணவுப் பழக்கத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் குவியும். ஆனால் இது உங்கள் உறவுகளுக்கு இடையூறாக இருக்கலாம்.

கன்னி (Virgo)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கன்னிக்கு ராசிக்கு அனுகூலமாக இருக்கும். கன்னி ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தையும், தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பையும் காண்பார்கள். திருமண வாழ்வில் மகிழ்ச்சி மேலோங்கி இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சுற்றுலா சென்று வர வாய்ப்புண்டு. இது வாழ்வில் புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும்.

துலாம் (Libra)

சுக்கிரன் துலாம் ராசியின் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் நுழைவார். இந்த நேரத்தில், உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் காதல் அதிகரிக்கும். உங்கள் பயணத் திட்டங்கள் சில காரணங்களால் தடைபடலாம். உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். மருத்துவரை சந்திப்பது நல்லது.

விருச்சிகம் (Scorpio)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் விருச்சிக ராசிக்கரர்களின் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம். அலுவலகத்தில் சவாலான சூழல்கள் உருவாகலாம்.

தனுசு (Sagittarius)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் பணியிடத்தில் வெற்றி பெறுவார்கள். உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பின் பலன்கள் தாமதமாகலாம்.

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசிக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி லாபகரமானதாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு முழுவையாக இருக்கும். எனினும், சில பிரச்சனைகளும் தலைதூக்கக்கூடும். குழந்தைகளின் உணவில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தொழில் சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். லாபம் காண அதிகம் சிரமம்ப்பட வேண்டியிருக்கும்.

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசியினருக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கலவையான பலன்களை அளிக்கும், செலவுகள் அதிகமாகும். எனினும் இவற்றில் பல சுபச்செலவுகளாக இருக்கும். சிலர் பிறப்புறுப்பு பிரச்சினைகளை சந்திக்க நேரிடும். குடும்ப வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகள் எழலாம். எனினும், அனைத்தையும் மனம் விட்டு பேசி சரி செய்துகொள்ளலாம்.

மீனம் (Pisces)

மீன ராசியினருக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும். திருமண வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். விடாமுயற்சியால் தடைகளை களைந்து வெற்றிகளை காண்பீர்கள். முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும்,

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

