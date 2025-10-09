கன்னி ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு ஆதாயம், யாருக்கு ஆபத்து? முழு ராசிபலன் இதோ

Sukran Peyarchi Palangal: ஜோதிட கணக்கீடுகளின் படி, அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. கிரகங்களின் இந்த ராசி மாற்றங்களின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றன. இவற்றால் சில ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகளும் சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகளும் ஏற்படுகின்றன.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
ஆடம்பர வாழ்க்கை, குடும்ப வாழ்க்கை, காதல், அன்பு, அறிவாற்றல், ஈர்ப்பு, பேச்சாற்றல், பொருட்செல்வம், அழகு ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ள சுக்கிரன் அக்டோபர் 9, 2025, அதாவது இன்று காலை 10:38 மணிக்கு கன்னி ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நீசபங்க ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இது நேர்மறையான பலன்களைத் தரக்கூடும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளிலும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலங்கள்
மேஷம் (Aries)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் கலவையான பலங்கள் கிடைக்கும். வேலையில் உங்கள் எதிரிகளிடம் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். காதல் உறவுகளில் சிறிய பிரச்சினைகள் குறித்து பதட்டங்கள் ஏற்படலாம். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவதும், உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதும் முக்கியம். கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு இருந்தால் நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி உங்கள் காதல் உறவுகளுக்கும் படைப்பாற்றலுக்கும் நல்லது. கலை, எழுத்து அல்லது கல்வியில் ஈடுபடுபவர்கள் நன்மை அடைவார்கள். மாணவர்கள் நல்ல பலன்களைக் காண்பார்கள். குழந்தைகள் தொடர்பான மகிழ்ச்சியை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம்.
மிதுனம் (Gemini)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களின் மகிழ்ச்சி மற்றும் பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கும். உங்கள் வீட்டை அலங்கரிப்பது அல்லது புதிய வாகனம் வாங்குவது போன்ற பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். உங்கள் தாயுடனான உங்கள் உறவு சுமுகமாக இருக்கும். வேலையில் ஒரு நல்ல நிலை உருவாகலாம். ஆனால் நீங்கள் வேலையில் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும்.
கடகம் (Cancer)
இந்த காலத்தில் கடக ராசிக்காரர்களின் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். வேலையில் உங்கள் தொடர்பு திறன் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இளைய சகோதரர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். குறுகிய தூர பயணங்கள் சாத்தியமாகும். இந்த பயணங்களால் அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம் (Leo)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை வலுவடையும். மேலும் நிதி ஆதாயத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். இந்த காலத்தில் உங்கள் பேச்சில் இனிமை இருக்கும். இது உங்கள் சமூக மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு பயனளிக்கும். குடும்ப உறவுகள் மிகவும் இணக்கமாக மாறும்.
கன்னி (Virgo)
கன்னி ராசியில்தான் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது. இதனால் உங்கள் ஆளுமை மேம்படும், உங்கள் கவர்ச்சி அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக மாறக்கூடும். மேலும் திருமணமாகாதவர்களுக்கு இப்போது திருமணம் நடக்கலாம். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். சுக்ராதித்ய யோகம் உங்கள் சுய வளர்ச்சிக்கு உதவும்.
துலாம் (Libra)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். குறிப்பாக ஆடம்பரங்கள் மற்றும் வசதிகள் அதிகரிக்கும். வெளிநாடுகள் தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் வெற்றியைக் காணலாம். உங்கள் ஆரோக்கியத்தைக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். கூட்டாண்மை விஷயங்களில் புத்திசாலித்தனமாக முடிவுகளை எடுங்கள்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். உங்கள் விருப்பங்கள் அனைத்தும் இப்போது நிறைவேறும். உங்கள் சமூக வட்டம் விரிவடையும், மேலும் உங்கள் மூத்த சகோதரர்களால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். இது விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும்.
தனுசு (Sagittarius)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றியையும் அங்கீகாரத்தையும் அடைவீர்கள். மேலதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும், மேலும் பதவி உயர்வுகளுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. உங்கள் தந்தையுடனான உங்கள் உறவு வலுவடையும். வேலையில் உங்கள் கடின உழைப்பு பாராட்டப்படும்.
மகரம் (Capricorn)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கும். இது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள அனைத்து பணிகளும் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். ஆன்மீக பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். நீண்ட தூர பயணங்களுக்கு செல்ல வாய்ப்புளது. உயர் கல்விக்கு இது நல்ல நேரமாக இருக்கும்.
கும்பம் (Aquarius)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். குறிப்பாக மூதாதையர் சொத்து அல்லது காப்பீடு மூலம் வருமானம் இருக்கும். இருப்பினும், இந்த காலத்தில் உங்கள் உடல்நலனில் நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். சில ரகசிய அல்லது மர்மமான செயல்களிலும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
மீனம் (Pisces)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் திருமண வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். நீங்கள் திருமணமாகாதவராக இருந்தால், திருமணம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. வணிக கூட்டாண்மைகளுக்கு இது சாதகமான நேரமாக இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணையின் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. உறவுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | அக்டோபர் 9 சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதியே மாறப்போகுது, நல்ல காலம் வந்தாச்சு
மேலும் படிக்க | துலாம் ராசியில் சூரியப் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் அடிக்கும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ