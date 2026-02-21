ஹோலிக்கு முன் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி! இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பண மழை பெய்யும்

Venus Transits 2026 Horoscope: ஜோதிடத்தில், சுக்கிரன் மகிழ்ச்சி, அன்பு, அழகு மற்றும் பொருள் வசதிகளின் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. பஞ்சாங்கத்தின் படி, சுக்கிரன் தற்போது கும்பத்தில் பயணித்து வருகிறார். வருகிற மார்ச் 2, 2026 அன்று மீன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். மீனம் சுக்கிரனின் உச்ச ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, எனவே இங்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைந்தவுடன், சில ராசிக்காரர்கள் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கவராக மாறி, முழு பலத்துடனும் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். இதன் விளைவாக, பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் காணப்படலாம்.
ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, மீன ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி காதல், தொழில், செல்வம் மற்றும் ஆறுதல் போன்றவற்றில் நேர்மறையான முடிவுகளைத் தரும். இந்த காலகட்டத்தில், உறவுகள் இனிமையாகி, நிதி நல்வாழ்வு குறிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் மீன ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால் எந்த ராசிக்காரர்கள் மிகவும் நன்மை பெரும் பலன்களை பெறப் போகிறார்கள் என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த பலன்களை தரும், ஏனெனில் சுக்கிரன் ரிஷபத்தை ஆளும் கிரகமாகும். இதனால் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும். குறிப்பாக படைப்புத் துறைகளில் வேலை செய்பவர்களுக்கு தொழிலில் பாராட்டுகளை பெறலாம். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும், மேலும் வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் செழிக்கும்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
இந்தப் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக நன்மை பயக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள நிதி மீட்கப்படலாம். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் உங்கள் நற்பெயர் வளரும். குடும்பம் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் சமநிலை நிலவும்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign)
இந்த பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும், வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். படிப்பு அல்லது போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். நிதி நல்வாழ்வு மேம்படும், குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் நேர்மறை ஆற்றலும் மனநிறைவும் நிலவும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
இந்த நேரத்தில் துலாம் ராசிக்காரர்கள் வேலையில் சாதகமான பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். வருமானம் அதிகரிக்கும், புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். கூட்டு வேலை நன்மை பயக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும், மேலும் உங்கள் துணையிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். காதல் உறவுகளும் இணக்கமாக மாறும், மேலும் வாழ்க்கையில் சமநிலை நிலவும்.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)
இந்த நேரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய தொடர்புகளையும் வாய்ப்புகளையும் கொண்டு வரக்கூடும். குறுகிய பயணங்கள் நன்மை பயக்கும். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வணிகத்தில் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் நன்மை பயக்கும். நிதித் திட்டங்கள் வெற்றிபெறக்கூடும். நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். படைப்பு வேலைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
