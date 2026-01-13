English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்று சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கும், பொற்காலம் ஆரம்பம்

இன்று சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கும், பொற்காலம் ஆரம்பம்

Venus Transit in Capricorn 2026: சுக்கிரன் மகர ராசியில் இன்று பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன் சனியின் ராசியில் சுக்கிரன் நுழைவது சில ராசிகளுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 13, 2026, 08:23 AM IST
  • சுக்கிரன் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.
  • தனுசு ராசியை விட்டு வெளியேறி சனியின் மகர ராசியில் பயணம்.
  • மேஷ ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் பலன்கள்.

Trending Photos

கர்ப்பிணிகளுக்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க!
camera icon7
pregnant
கர்ப்பிணிகளுக்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க!
4 நாட்களில் மகரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் லாபம், டபுள் ராஜயோகம்
camera icon7
Mars Transits
4 நாட்களில் மகரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் லாபம், டபுள் ராஜயோகம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சரின் புதிய அறிவிப்பு வரப்போவது எப்போது?
camera icon13
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சரின் புதிய அறிவிப்பு வரப்போவது எப்போது?
Gratuity விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.45,000 சம்பளம், பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon12
Gratuity
Gratuity விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.45,000 சம்பளம், பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
இன்று சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கும், பொற்காலம் ஆரம்பம்

Venus Transit in Capricorn 2026: பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன், சுக்கிரன் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். அன்பு மற்றும் ஆரம்பத்தை அளித்த தரும் சுக்கிரன், தனுசு ராசியை விட்டு வெளியேறி சனியின் மகர ராசியில் பயணிக்கத் தொடங்கி உள்ளார். இன்று அதாவது ஜனவரி 13 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 4:02 மணிக்கு சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் செய்துள்ளார். சுக்கிரனின் ராசி மாற்றத்திற்குப் பிறகு, மகர ராசியில் சூரியன், புதன் மற்றும் செவ்வாய் இணைவு ஏற்படும். அதனுடன் வரும் நாட்களில், பல நல்ல யோகங்கள் உருவாகும். ஜோதிடத்தின் படி, சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் பல ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசமாக்க வைக்கும். இந்த முக்கியமான சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளிலும் எப்படிப் பட்ட விளைவை ஏற்படுத்தும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷ ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் பலன்கள்
மேஷ ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் சுக்கிரன் பயணிக்கத் தொடங்கி உள்ளார். மகர ராசியில் இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் நல்ல நேரமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்களுக்கு பொறுப்புகள், பதவி உயர்வுகள் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு வெற்றியைத் தரும். இந்த நேரம் குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் நல்லதாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவுடன் நிதி நிலை பலப்படுத்தப்படும்.

ரிஷப ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் பலன்கள்
ரிஷப ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி காதல் உறவுகளை வலுப்படுத்தும். மகர ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி உங்கள் தொழிலுக்கும் நன்மை பயக்கும். வேலையில் மூத்தவர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், இது உங்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்கான பல வாய்ப்புகளை வழங்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் வருமானம் சீராக வளரும். உங்கள் தந்தை மற்றும் மூத்த குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உங்கள் உறவு முன்பை விட வலுவடையும்.

மிதுன ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் பலன்கள்
மிதுன ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி உங்கள் எட்டாவது வீட்டைப் பாதிக்கும். இந்த வீடு ரகசிய விவகாரங்களையும் வாழ்க்கையில் திடீர் மாற்றங்களையும் நிர்வகிக்கிறது. சில பழைய பிரச்சினைகள் உங்கள் காதல் வாழ்க்கையை பாதிக்கலாம். இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் குறுக்குவழிகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் சில எதிர்பாராத செலவுகள் உங்களுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
கடக ராசிக்காரர்களின் ஜாதகத்தில் ஏழாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி. இந்த காலம் உங்கள் உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். இந்த பெயர்ச்சியின் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான முடிவுகளைக் காண்பீர்கள். நிதி ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

சிம்மத்திற்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் விளைவுகள்
உங்கள் ஆறாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி. காதல் உறவுகளுக்கு இது ஒரு சவாலான நேரமாக இருக்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கையில் சில அழுத்தங்களையும் நீங்கள் உணரலாம். இருப்பினும், உங்கள் கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன், இந்த சிக்கல்களை நீங்கள் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். இந்த பெயர்ச்சியின் போது எதிர்பாராத விதமாக சில உடல்நலம் தொடர்பான செலவுகள் ஏற்படலாம்.

கன்னி ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் விளைவுகள்
கன்னி ராசியின் ஐந்தாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி. இந்த வீடு அன்பு, குழந்தைகள், கல்வி மற்றும் படைப்பாற்றலைக் குறிக்கிறது. இந்த பெயர்ச்சியின் போது, ​​காதல் உணர்வுகள் வலுவடையும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் உங்கள் பணி பாராட்டப்படும். இந்த பெயர்ச்சியின் போது நிதி ஆதாயங்கள் உங்கள் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தும். இருப்பினும், அவசர முடிவுகளும் உங்களுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் விளைவு
ஜனவரி 13 ஆம் தேதி, சுக்கிரன் துலாம் ராசியின் நான்காவது வீட்டிற்குள் நுழைவார். இந்த வீடு மகிழ்ச்சி மற்றும் குடும்பத்துடன் தொடர்புடையது. இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் உறவுகளுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாகவும் நிலையானதாகவும் இருக்கும். ஆறுதல் பொருட்களுக்கு செலவு அதிகரிக்கும். குடும்ப சூழ்நிலையும் அமைதியாகவும் இனிமையாகவும் இருக்கும்.

விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மூன்றாவது வீட்டிற்குள் நுழைகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் வேலை திறன் அதிகரிக்கும், மேலும் சமூக தொடர்புகளும் அதிகரிக்கும். தவறான புரிதல்களை நீக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான முடிவுகளும் காணப்படும். இருப்பினும், அதிர்ஷ்டத்தை விட கடின உழைப்பு உங்களுக்கு நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். இந்த நேரத்தில் உடன்பிறந்தவர்களுடனான உங்கள் உறவுகளும் வலுவடையும்.

தனுசு ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
தனுசு ராசியின் இரண்டாவது வீட்டை சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பாதிக்கும். இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் நிதி நிலை மற்றும் குடும்ப உறவுகளை வலுப்படுத்தும். திருமணமானவர்கள் குடும்ப ஆதரவைப் பெறுவார்கள், மேலும் உங்கள் காதல் வாழ்க்கை நிலையானதாக இருக்கும். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கு உங்களை மேலும் செல்வாக்கு மிக்கதாக மாற்றும். உங்கள் வாழ்க்கையில் படிப்படியாக நிதி முன்னேற்றம் ஏற்படும். இருப்பினும், தேவையற்ற செலவுகளை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். 

மகர ராசியில் சுக்கிரனின் சஞ்சாரத்தின் தாக்கம்
இந்த பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களின் லக்ன வீட்டில் நிகழ்கிறது. எனவே, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். மக்களை ஈர்க்கும் மற்றும் அவர்களின் இதயங்களை வெல்லும் உங்கள் திறன் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்த நேரம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். உங்கள் தலைமைத்துவ திறன்கள் மேம்படும், மேலும் தொழில் வெற்றிக்கான பல வாய்ப்புகள் உருவாகும். 

கும்ப ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் பலன்கள்
கும்ப ராசியின் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த காலம் உங்கள் தனிப்பட்ட உறவுகளில் சவால்களை உருவாக்கக்கூடும். இந்த நேரத்தில் தொழில் தொடர்பான வெளிநாட்டு பயணம் நன்மை பயக்கும். வசதி மற்றும் ஆடம்பர பொருட்களுக்கு அதிகமாக செலவு செய்வதைத் தவிர்த்து, குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிட முயற்சிக்கவும்.

மீன ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் பலன்கள்
மீன ராசியின் பதினொன்றாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த காலம் ஆசைகள் நிறைவேறும் மற்றும் கூட்டு வேலைகளில் புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும். திருமணமானவர்களுக்கு தங்கள் துணையிடமிருந்து முழு ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். தொழில் வாழ்க்கையும் பல இலாபகரமான வாய்ப்புகளை வழங்கும். இந்த நேரத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: தை திருநாளில் பொங்கல் பானை வைக்க நல்ல நேரம் 2026 எது தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: சூரியன் குரு அபூர்வ சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Shukran Gochar 2026Zodiac signVenus TransitSukran Peyarchi Palangal

Trending News