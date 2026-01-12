English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நாளை மகா சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி

நாளை மகா சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி

Venus Transit Horoscope : சுக்கிரன் இந்த ஆண்டின் ஜனவரி 2026 இல் தனது முதல் ராசி மாற்றத்தை நடத்தப் போகிறார். அதன்படி நாளை சுக்கிரன் தனுசு ராசியிலிருந்து வெளியேறி மகர ராசிக்குள் நுழைவார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 12, 2026, 08:31 AM IST
  • கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும்.
  • மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி லாப வீட்டைச் செயல்படுத்தும்.
  • குடும்பச் சூழலும் ஆதரவாக இருக்கும்.

நாளை மகா சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி

Venus Transit Horoscope 2026: ஜனவரி 2026 ஆம் ஆண்டில், சுக்கிரனின் முதல் பெரிய ராசி மாற்றம் நிகழப்போகிறது. அதன்படி நாளை அதாவது ஜனவரி 13, 2026 அன்று, சுக்கிரன் தனுசு ராசியிலிருந்து வெளியேறி மகர ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். ஜோதிடத்தில், சுக்கிரன் செல்வம், செழிப்பு, ஆடம்பரம், ஆறுதல், அன்பு மற்றும் உறவுகளுக்குப் பொறுப்பான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, இந்தப் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கும். இருப்பினும், இந்தப் பெயர்ச்சி அனைவருக்கும் நல்ல பலனைத் தரும் என்று சொல்ல முடியாது. ஏனெனில் இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி வலிமை, உறவுகளில் இனிமை மற்றும் ஆறுதலைத தரும். அதேசமயம் ஒரு சில ராசிகளுக்கு செலவுகளை அதிகரிக்கலாம் அல்லது நிதி அழுத்தத்தை உருவாக்கலாம். ஜோதிடத்தின் படி, சுக்கிரன் சாதகமான நிலையில் நகரும் போது, ​​தனிநபர்கள் நிதி ஆதாயம், வசதியான வாழ்க்கை மற்றும் உறவுகளில் சமநிலையை பெறுவார்கள். சுக்கிரன் மகர ராசிக்குள் நுழைவது சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். எனவே சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

ரிஷபம் - சுக்கிரன் உங்கள் ஆளும் கிரகம் என்பதால், இந்தப் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. மகர ராசிக்குள் சுக்கிரன் நுழைவது உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தக்கூடும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள நிதி மீட்கப்படலாம் அல்லது புதிய வருமான ஆதாரம் உருவாக்கப்படலாம். இந்த நேரம் வேலை செய்பவர்களுக்கு ஸ்திரத்தன்மையையும் திருப்தியையும் தரும், அதே நேரத்தில் வணிக உரிமையாளர்கள் படிப்படியாக லாபத்தில் அதிகரிப்பைக் காண்பார்கள். காதல் உறவுகளிலும் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். உங்கள் துணையுடனான புரிதல் அதிகரிக்கும், மேலும் குடும்ப வாழ்க்கை அமைதியானதாக இருக்கும். ஆடம்பரச் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், ஆனால் அது உங்கள் தேவைகள் மற்றும் ஆறுதலுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும்.

கன்னி - இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும். தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல வாய்ப்புகளை பெறலாம். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் அல்லது அவர்களின் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டுகள் கிடைக்கலாம். புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புவோருக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். நிதி நல்வாழ்வு மேம்படும், மேலும் சேமிப்பிலும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மை இருக்கும், மேலும் எழக்கூடிய எந்தவொரு தவறான புரிதல்களையும் விவாதத்தின் மூலம் தீர்க்க முடியும். திருமண நல்லிணக்கமும் மேம்படும்.

மகரம் - சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியில் நுழைவது மகர ராசிக்காரர்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் ஆளுமை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாறும். வேலையில் இருப்பவர்கள் உங்கள் வார்த்தைகளை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள், மேலும் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். நிதி ரீதியாக, நேரம் சமநிலையில் இருக்கும், எதிர்காலத் திட்டங்கள் தெளிவாகும். காதல் உறவுகளில் நடைமுறை சிந்தனை மேலோங்கி, நிலைத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கும்.

மீனம் - மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி லாப வீட்டைச் செயல்படுத்தும். வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன, மேலும் நெட்வொர்க்கிங் நன்மை பயக்கும். நண்பர்கள் அல்லது அறிமுகமானவர்கள் மூலம் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உருவாகலாம். காதல் உறவுகள் இனிமையாக மாறும், மேலும் திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கலாம். குடும்பச் சூழலும் ஆதரவாக இருக்கும், மேலும் நீங்கள் மனரீதியாக சமநிலையை உணருவீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

