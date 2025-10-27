சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை பொழியும்

Venus Transit 2025: 2025 ஆம் ஆண்டில் சுக்கிரன் தனது பாதையை மாற்றப் போகிறார். வரும் நவம்பர் 2 ஆம் தேதி, சுக்கிரன் கன்னி ராசியை விட்டு வெளியேறி துலாம் ராசிக்குள் நுழைவார். ஜோதிடத்தில், சுக்கிரன் அழகு, அன்பு, பொருள் மகிழ்ச்சி மற்றும் செல்வத்தின் அடையாள கிரகமாக கருதப்படுகிறார். எனவே, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும். இந்த நேரத்தில் சில ராசிக்காரர்கள் செல்வம், வெற்றி மற்றும் கௌரவத்தைப் பெறுவார்கள். சுக்கிரனின் பாதை மாற்றம் கடகம், கன்னி, துலாம் மற்றும் மீனம் ஆகிய நான்கு ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். செல்வம், தொழில் மற்றும் காதல் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எனவே அவை எந்த ராசிகள் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
கடகம்: சமூக கௌரவம் மற்றும் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்ல நேரமாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், கடக ராசிக்காரர்கள் சமூக மரியாதை மற்றும் பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவு கிடைக்கும். வணிக பயணங்கள் நன்மை பயக்கும். நிதி நிலை வலுவடையும். இருப்பினும், செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம், இல்லையெனில் நீங்கள் பின்னர் வருத்தப்படலாம். வேலைகளுக்கு இடையில் போதுமான ஓய்வு எடுத்து உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.
கன்னி: தொழில் மற்றும் கல்வியில் வெற்றியின் அறிகுறிகள்
இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நல்ல நாட்களைக் கொண்டுவரும் இரண்டாவது ராசி கன்னி. கன்னி ராசிக்கு, சுக்கிரனின் மாறிவரும் இயக்கம் தொழில் மற்றும் கல்வி இரண்டிலும் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும், மேலும் நீங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். இருப்பினும், நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்ய வேண்டும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையும் அன்புக்குரியவர்களின் ஆதரவும் பெறுவீர்கள்.
துலாம்: காதல், தொழில் மற்றும் நிதி ஆதாயத்திற்கான சுப ராசிகள்
சுக்கிரன் கன்னியை விட்டு வெளியேறி துலாம் ராசிக்குள் நுழைகிறார். சுக்கிரன் உங்கள் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதால், இது மிகவும் நல்ல நேரமாக அமைகிறது. திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக மாறும், காதல் உறவுகள் வலுவடையும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகும். நிதி நிலைமை மேம்படும், மரியாதை அதிகரிக்கும். இருப்பினும், தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
மீனம்: செல்வம் மற்றும் குடும்ப ஆதரவைப் பெறுவதன் மூலம் மகிழ்ச்சி வரும்
சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்களை தரும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் மூதாதையர் சொத்துக்களால் பயனடையலாம், மேலும் வேலை தொடர்பான பயணம் சுபமாக இருக்கும். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்க உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்ப ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், இது மன அமைதியைப் பேண உதவும். ஆரோக்கியத்திற்காக, தியானம் மற்றும் யோகாவை உங்கள் வழக்கத்தில் இணைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
