கன்னியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: கோடிகளில் புரளப் போகும் 6 ராசிகள்

Venus Transit In Virgo: சுக்கிரன் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பயணிக்க சுமார் 23 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். அதன்படி இந்த முறை, அக்டோபர் 9, 2025 அன்று அதபாது நேற்று காலை 10:38 மணிக்கு, சுக்கிரன் கன்னி ராசிக்கு இடப் பெயரச்சி அடைந்தார். சுக்கிரன் கன்னியில் தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் புதன் இந்த ராசியின் அதிபதி ஆவார். எனவே இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நீசபங்க ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இது நேர்மறையான பலன்களைத் தரக்கூடும். இந்நிலையில் கன்னி ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி எந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகத்தை தரும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்
சுக்கிரன் உங்கள் ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், எனவே உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். கவனமாக வாகனம் ஓட்டவும், உங்கள் துணையின் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளவும். நிதி விஷயங்களில் நிதானத்தை பராமரிப்பது அவசியமாகும். காதல் உறவுகளில் சிறிய பிரச்சினைகள் குறித்து பதட்டங்கள் ஏற்படலாம். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவதும், உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதும் முக்கியம். கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு இருந்தால் நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும்.
ரிஷபம்
சுக்கிரன் உங்கள் ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், இது காதல் உறவுகள் மற்றும் படைப்பு முயற்சிகளுக்கு முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். இருப்பினும், உறவுகளில் ஒழுக்கத்தை பராமரிக்க வேண்டும். குழந்தை மகிழ்ச்சி மற்றும் படிப்பில் நல்ல பலன்களைக் காண்பீர்கள், ஆனால் கவனக்குறைவைத் தவிர்க்கவும். நிதி விஷயங்களில் ஆபத்துகளைத் தவிர்க்கவும். கலை, எழுத்து அல்லது கல்வியில் ஈடுபடுபவர்கள் நன்மை அடைவார்கள்.
மிதுனம்
சுக்கிரன் உங்கள் நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், இது வீடு, குடும்பம் மற்றும் வசதிகளுடன் தொடர்புடையது. வீட்டுச் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். நீங்கள் குடும்பத்துடன் நல்ல நேரத்தை செலவிடுவீர்கள், ஆனால் காதல் உறவுகள் மற்றும் கல்வியில் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். புதிய வாகனம் வாங்கலாம். உங்கள் தாயுடனான உங்கள் உறவு சுமுகமாக இருக்கும்.
கடகம்
சுக்கிரன் உங்கள் மூன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், இது உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும். பயணம் சாத்தியம், ஆனால் இந்த நேரத்தில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் மற்றும் அண்டை வீட்டாருடன் நல்ல உறவைப் பேணுங்கள். வீடு மற்றும் நிதி விஷயங்களில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
சிம்மம்
சுக்கிரன் உங்கள் இரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், இது செல்வம், குடும்பம் மற்றும் பேச்சுடன் தொடர்புடையது. நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும், மேலும் குடும்ப நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். புதிய ஆடைகள் மற்றும் நகைகளை வாங்க வாய்ப்புள்ளது. பயணத்தைத் தவிர்க்கவும்.
கன்னி
சுக்கிரன் உங்கள் லக்ன வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த நேரம் உங்கள் நம்பிக்கையையும் செல்வத்தையும் அதிகரிக்கும். தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள். நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியம், ஆனால் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் மனைவி மற்றும் தந்தையுடன் நல்லுறவைப் பேணுங்கள்.
துலாம்
சுக்கிரன் உங்கள் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இது பொழுதுபோக்கு, பயணம் மற்றும் எதிர்பாராத லாபங்களுக்கான நேரமாக இருக்கலாம், ஆனால் உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருங்கள். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு ஏதேனும் கவலைகள் இருந்தால், நிபுணர் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள்.
விருச்சிகம்
சுக்கிரன் உங்கள் லாப வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், இதனால் செல்வம் அதிகரிப்பதற்கும் வேலையில் வெற்றி பெறுவதற்கும் வாய்ப்புகளை உள்ளன. நண்பர்கள் மற்றும் சகோதரர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும், ஆனால் உங்கள் மனைவியுடனான உறவில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வணிகம் மற்றும் வேலையில் ஸ்திரத்தன்மையைப் பேணுங்கள்.
தனுசு
சுக்கிரன் உங்கள் பத்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், இது வேலையில் பதற்றம் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். சக ஊழியர்களுடன், குறிப்பாக பெண்களுடன் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். புதிய வேலை அல்லது திட்டத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் கவனமாக சிந்தியுங்கள்.
மகரம்
உங்கள் அதிர்ஷ்ட வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த நேரம் பயணம் மற்றும் மத நடவடிக்கைகளுக்கு சாதகமாக இருக்கும், ஆனால் சில தடைகளும் ஏற்படலாம். காதல் விவகாரங்கள் மற்றும் குடும்ப விஷயங்களில் நீங்கள் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். கடின உழைப்பும் நேர்மறையான அணுகுமுறையும் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும்.
கும்பம்
சுக்கிரன் உங்கள் எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். வீடு, குடும்பம் மற்றும் வாகனங்கள் குறித்து எச்சரிக்கை அவசியம். அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி உங்கள் செயல்களில் கவனம் செலுத்தாதீர்கள்.
மீனம்
சுக்கிரன் உங்கள் ஏழாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், இது உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். உறவுகளில் தவறான புரிதல்கள் அல்லது சச்சரவுகளைத் தவிர்க்கவும். வதந்திகளுக்கு உடனடியாக எதிர்வினையாற்ற வேண்டாம். உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் பயணம் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
