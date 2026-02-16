English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சதய நட்சத்திரத்திற்கு மாறிய சுக்கிரன்.. 4 ராசிகளுக்கு கெட்ட காலம்! வாகனத்தில் கவனம் தேவை

சதய நட்சத்திரத்திற்கு மாறிய சுக்கிரன்.. 4 ராசிகளுக்கு கெட்ட காலம்! வாகனத்தில் கவனம் தேவை

சுக்கிரன் சதய நட்சத்திரத்திற்கு மாறி உள்ளதால், 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கெட்ட காலம் ஆரம்பமாகி உள்ளது. அது குறித்து பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 16, 2026, 04:45 PM IST
  • சுக்கிரன் சதய நட்சத்திர மாற்றம்
  • 4 ராசிகளுக்கு பிரச்சனை
  • முழு விவரம்

சதய நட்சத்திரத்திற்கு மாறிய சுக்கிரன்.. 4 ராசிகளுக்கு கெட்ட காலம்! வாகனத்தில் கவனம் தேவை

ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கிய கிரகங்களில் ஒன்றாக சுக்கிரன் உள்ளது. இந்த கிரகத்தின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை என 12 ராசிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அது நேர்மறையாகவும் இருக்கும் எதிர்மறையாகவும் இருக்கும். 

இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி சுக்கிரன் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றி இருக்கிறார். அதாவது, சுக்கிரன் சதய நட்சத்திரத்திற்கு நகர்ந்துள்ளார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருந்தாலும். சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக பலன்களை வழங்கும். இந்த நிலையில், சுக்கிரனின் சதய நட்சத்திர மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. அவர்கள் ஆரோக்கியத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். 

அப்படி எதிர்மறையான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

கடகம் 

சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும். அதேபோல் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தக்கூடும். தொழிலில் லாபம் இல்லாமல் இருக்கும். வேலை இடத்தில் உங்களில் உழைப்பு தகுந்த மரியாதை கிடைக்காது. இதனால் சம்பள உயர்வு தள்ளிப்போகும். ஆரோக்கிய விஷயத்தில் பிரச்சனை அதிகரிக்கும். அதனால் இந்த காலகட்டத்தில் உடல் நிலையை சரியாக பார்த்துக்கொள்வது அவசியம். குடும்பத்தில் உறவுகளுடன் மனகசப்பு ஏற்படும். 

கன்னி 

சதய நட்சத்திரத்திற்கு சுக்கிரன் மாறி இருப்பது கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய சவால்களை கொடுக்க இருக்கிறது. அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நிதி விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படும். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனம் தேவை. குறிப்பாக சாலை விதி மீறல்களை தவிர்க்கவும். வாழ்க்கை துணையுடன் அடிக்கடி சண்டை ஏற்படும். நிலுவையில் இருக்கும் பணம் வராது. அதனால் கடன் கொடுப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. மேலும், உடல் ஆரோக்கியத்தில் பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். 

மீனம் 

சுக்கிரனின் சதய நட்சத்திர மாற்றம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு மோசமான காலகட்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. வேலை பார்ப்பவர்கள் தங்கள் வேலையை தக்க வைக்க கொள்ள கடினமாக உழைக்க வேண்டும். வீட்டில் நிலவும் பிரச்சனைகள் தீராது. அது இந்த காலகட்டத்தில் அதிகரிக்க செய்யும். வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டு பயணங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. தொழில் ஆரம்பிக்க நினைப்பவர்களுக்கு இது சரியான காலகட்டம் கிடையாது. வீடு அல்லது ஏதேனும் சொத்தை வாங்கும்போது ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை யோசித்து வாங்க வேண்டும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க: இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்

மேலும் படிக்க: நாளை சூரிய கிரகணம் 2026: தேதி, நேரம், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா?

