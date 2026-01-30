வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 2-8): மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி இருக்கும்?

Weekly Horoscope February 2 to 8: இன்னும் இரண்டு நாட்களில் பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கவுள்ளது. பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி பிப்ரவரி முதல் வாரம் தொடங்கும். ஜோதிட கணக்கீடுகளின் படி, பிப்ரவரி 2 முதல் 8, 2026 வரையிலான வாரம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்த வாரம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான வாரமாக இருக்கும் என ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர். ஏனெனில் இந்த காலகட்டத்தில், முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன, அவை நல்ல அறிகுறிகளைக் கொடுக்கின்றன.
இந்த கிரக பெயர்ச்சிகள் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மற்றவர்கள் இந்த வாரம் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். கிரக மாற்றங்களின் அடிப்படையில் பிப்ரவரி முதல் வாரம் 12 ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கும்? யாருக்கு அதிர்ஷ்டத்தில் ஆதரவு இருக்கும்? யார் சவால்களை எதிர்கொள்வார்கள்? எவ்வாறு சரியாகச் செல்லும்? தெரிந்து கொள்வோம். மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளுக்கான வார ராசி பலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vaara Rasi Palan: பிப்ரவரி 2-8 வார ராசிபலன்:
மேஷம்: வாரத்தின் நடுப்பகுதி அட்டகாசமாய் இருக்கும்
இந்த வாரம் மேஷ ராசிக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் குழந்தைகளுடனான உறவுகள் நன்றாக இருக்கும். வணிக வாய்ப்புகள் அதிகமாகும். மூத்த அதிகாரிகளின் ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் தலைவலி, கண் வலி மற்றும் ஒரு வகையான பயம் உங்களைத் தொந்தரவு செய்யும். எனினும், வாரத்தின் நடுப்பகுதி மிகவும் நன்றாக இருக்கும். செய்து முடிக்க வேண்டிய பணிகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். அனைத்திலும் வெற்றி காண்பீர்கள்.
ரிஷபம்: கடன் அதிகரிக்கலாம்
இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்கு நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வணிகம் நன்றாக இருக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகின்றன. சாதகமான சூழ்நிலைகள் உருவாகின்றன. வார தொடக்கத்தில் சில கெட்ட செய்திகளைப் பெறுவதால் சஞ்சலம் ஏற்படலாம். செலவு அதிகரிக்கும். கடன் அதிகரிக்கலாம். எனினும் வார முடிவு மிகவும் நன்றாக இருக்கும்.
மிதுனம்: சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும்
இந்த வாரம் மிதுன ராசிக்காரர்கள் சில சிரமங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். வார தொடக்கத்தில் புதிய தொழில் தொடங்குவதைத் தவிர்க்கவும். நீதிமன்ற வழக்குகளைத் தவிர்க்கவும். வார நடுவில் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். பழைய முதலீடுகள் லாபத்தை அளிக்கும். வார இறுதியில், மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். இது உங்கள் மனதைத் தொந்தரவு செய்யும்.
கடகம்: வேலையில் வெற்றி கிடைக்கும்
இந்த வாரம் கடக ராசிக்கு, வேலையில் நிலைமை மிகவும் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலனில் ஏற்ற இறக்கம் இருக்கலாம். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை மற்றும் குழந்தைகளுடனான உறவுகளில் தற்போது பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். வணிகம் சுமாராகவெ இருக்கும். வார தொடக்கத்தில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். வார நடுவில், நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும்
சிம்மம்: வேலையில் உள்ள தடைகள் நீங்கும்
இந்த வாரம் கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் சிம்ம ராசிக்கு அனுகூலமான நன்மைகள் ஏற்படும். எதிரிகளை வெல்வீர்கள். அரசாங்க அமைப்பில் உங்களுக்கு ஆதிக்கம் இருக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்திகள் இந்த வாரத்தில் கிடைக்கும். வணிகம் வழக்கத்தை விட நன்றாக இருக்கும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் சிறிது கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு காயங்கள் ஏற்படலாம், அல்லது சில சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடலாம். வாரத்தின் நடுப்பகுதி சாதாரணமாக இருக்கும். வேலையில் உள்ள தடைகள் முடிவுக்கு வரும்.
கன்னி: ஆன்மீக நிகழ்வுகளில் பங்குகொள்ளும் வாய்ப்பு
கன்னி ராசிக்காரர்கள், வார தொடக்கத்தில், வயிற்றுப் பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்படலாம். உங்கள் வேலையில் சில சிரமங்கள் இருக்கும். நடுப்பகுதி மோசமாக இருக்கும். நிதி ரீதியான சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளலாம். பயணத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆன்மீக நிகழ்வுகளில் பங்குகொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாரத்தின் இறுதியில் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு கிடைக்கும். வாழ்வில் நல்ல நெரம் ஆரம்பம் ஆகும்.
துலாம்: வாரத்தின் நடுப்பகுதி இனிமையாக இருக்கும்
துலாம் ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் தங்கள் உடல்நலத்தில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடும்பம் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான சூழ்நிலை நன்றாக உள்ளது. வியாபாரமும் நன்றாக நடக்கிறது. இருப்பினும், வாரத்தின் தொடக்கத்தில் உங்களுக்கு காலில் காயம் ஏற்படக்கூடும். வயிற்று நோயால் நீங்கள் சிரமப்படுவீர்கள். வாரத்தின் நடுப்பகுதி இனிமையாக இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணையின் துணையை நீங்கள் விரும்புவீர்கள். வேலையில் நிலைமை நன்றாக இருக்கும். வார முடிவில் சில சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
விருச்சிகம்: எதிரிகள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவீர்கள்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நல்ல நேரமாகக் கருதப்படுகிறது. வாரத்தின் தொடக்கத்தில் காதலில் மோதல் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. மன அழுத்தம் அல்லது எதிர்மறை ஆற்றல் இருக்கும். வாரத்தின் நடுவில் நீங்கள் உங்கள் எதிரிகள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவீர்கள். வார முடிவு இனிமையாக இருக்கும். வேலை, வியாபாரம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மிகவும் நன்றாக இருக்கும்.
தனுசு: மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும். வார ஆரம்பத்தில் வீட்டில் சண்டை சச்சரவுகளுக்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. எதிர்மறை ஆற்றல் அதிகரித்து வருவதால், இந்த சண்டையை வெளிப்படையாக பரவ விடாதீர்கள். கவனமாக இருங்கள். உங்கள் தாயின் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். உணர்ச்சிவசப்பட்டு எந்த முடிவுகளையும் எடுக்க வேண்டாம். காதலில் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
மகரம்: உணர்ச்சிவசப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம்
இந்த வாரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு உடல்நலம், காதல் மற்றும் வணிகம் அடிப்படையில் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் புதிய தொழில் தொடங்குவதைத் தவிர்க்கவும். மூக்கு, காது மற்றும் தொண்டை பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். நீங்கள் நிலம், கட்டிடம் அல்லது வாகனத்தை நடுவில் வாங்கலாம், ஆனால் அது சர்ச்சைக்குரியதாகவும் இருக்கும். இறுதியாக, உணர்ச்சிவசப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம்.
கும்பம்: உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் கலவையான வாரமாக இருக்கும். குடும்ப உறவுகள் வலுவாக இருக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான சூழ்நிலை நன்றாக இருக்கும். தொழிலில் வெற்றிகள் குவியும். வார தொடக்கத்தில் மூலதனத்தை முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் நாக்கைக் கட்டுப்படுத்தவும். நிதி இழப்புக்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. இதற்கிடையில், வணிக நிலைமை வலுவடையும். அன்புக்குரியவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்
மீனம்: மன அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம்
இந்த வாரம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மன அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் நீங்கள் எதிர்மறை ஆற்றலை உணருவீர்கள். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் குழந்தைகளுடனான உறவு நன்றாக இருக்கும். வாரத்தின் நடுவில் நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். இந்த வாரம் லாபகரமானதாக இருக்கும். இறுதியாக, வணிகத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
