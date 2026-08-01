/வார ராசிபலன் (ஆகஸ்ட் 3 - 9): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு பொற்காலம்? யாருக்கு போராத காலம்?

Weekly Horoscope August 3 to August 9: இன்று ஆகஸ்ட் மாதம் பிறந்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 3 முதல் ஆகஸ்ட் 9 வரையிலான வரும் வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பல கிரக பெயர்ச்சிகளும், கிரக நிலை மாற்றங்களும், ஆடி மாத சிறப்பு விசேஷங்களும் சேரும் இந்த வாரம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைவருக்கும் எப்படி இருக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|மேஷம்
|வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சி இருக்கும்
|ரிஷபம்
|நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்
|மிதுனம்
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|கடகம்
|அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும்
|சிம்மம்
|எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது
|கன்னி
|குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்
|துலாம்
|அலுவலகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும்
|விருச்சிகம்
|பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம்
|தனுசு
|நம்பிக்கையும் புத்துணர்ச்சியும் அதிகரிக்கும்
|மகரம்
|உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிகமான கவனம் தேவை
|கும்பம்
|முதலீடுகளால் லாபம் கிடைக்கும்
|மீனம்
|ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்
ஆகஸ்ட் முதல் வாரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிகரமானதாக இருக்கும். பல வாரங்களாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். வேலை தேடிக் கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.
இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அமைதியான வாரமாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். அவசரப்பட்டு முக்கிய முடிவுகள் எதையும் எடுக்காமல் நிதானமாக சிந்தித்துப் பின்னர் முடிவெடுப்பது நல்லது. கடந்த சில நாட்களாக இருந்த இறுக்கம் நீங்கி மன அமைதி கிடைக்கும்.
கிரக பயிற்சிகளின் அடிப்படையில், வரும் வாரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். அலுவலகத்திலும் வீட்டிலும் பொறுப்புகள் அதிகமாகும். எதைக் குறித்தும் அதிகமாக சிந்திக்காமல் உங்கள் கடமையை மட்டும் செய்து கொண்டிருப்பது நல்லது. உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் வாரம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும். கடின உழைப்புக்கு பாராட்டும் பலனும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இவற்றின் மூலம் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும் அலுவலகத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் சிறிது எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது. பெரிய பரிவர்த்தனைகளின் மேற்கொள்ளும் போது சிந்தித்து செயல்படுவது நஷ்டம் ஏற்படுவதை தடுக்கும். புதிதாக ஏதேனும் ஒன்றை கற்றுக் கொள்ளும் ஆர்வம் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியத்திலும் உணவிலும் கவனம் தேவை.
ஆகஸ்ட் மாத முதல் வாரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமானதாக இருக்கும். நிதிநிலை நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வணிகத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். அன்றாட வேலைகளில் சிறிய மாற்றங்களை செய்வது நீண்டகால ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை அளிக்கும்.
இந்த வாரம் உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் துலா ராசிக்காரர்களுக்கு நிதிநிலை மேம்படும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். அலுவலகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். நேர்மறையான சிந்தனையுடன் செயல்படுவீர்கள். தயக்கம் இல்லாமல் உங்கள் கருத்துக்களை தெளிவாக வெளிப்படுத்துங்கள்.
வரும் வாரம் விருச்சிக ராசி காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாக இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான பொழுதை செலவழிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம். இந்த வாரம் நீங்கள் பேணும் சமச்சீரான மனநிலையே உங்கள் மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் யோகம் உள்ளது. இந்த வாரம் உங்கள் நம்பிக்கையும் புத்துணர்ச்சியும் அதிகரிக்கும். வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அதிக லாபம் காண்பார்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்களை கையெழுத்திடுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரத்தில் கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். ரிஸ்க் எடுத்து செயல்படும் எந்த செயல்களையும் இந்த வாரம் செய்ய வேண்டாம். குறிப்பாக யாருக்காகவும் ஜாமினில் கையெழுத்திட வேண்டாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிகமான கவனம் தேவை. வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் ஏற்படும். வீடு வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் நன்மைகள் அளிக்கக் கூடிய வாரமாக இருக்கும். முன்னர் செய்த முதலீடுகளால் இப்பொழுது லாபம் கிடைக்கும். இந்த வாரத்தில் பெரிய முதலீடுகள் அல்லது முடிவுகளை எடுப்பதில் அவசரப்பட வேண்டாம். தேவையான தகவல்கள் அனைத்தையும் சேர்த்து ஆராய்ந்து பின் முடிவெடுக்கவும்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் மனதில் தெளிவையும் உடலில் வலிமையும் கொண்டு வரும். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். குழந்தைகளால் நன்மைகள் உண்டாகும். வரும் வாரத்தில் உங்கள் படைப்பாற்றல் உச்சியில் இருக்கும். வீடு வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)