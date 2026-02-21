வார ராசிபலன் (பிப். 23-மார்ச் 1): 6 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம், லாபம் கூடும்... முழு ராசிபலன் இதோ

Weekly Horoscope February 23 to March 1: பிப்ரவரி 23 அன்று தொடங்கும் இந்த மாதத்தின் கடைசி வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த வாரத்தில் செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி, ராகுவுடன் சேர்ந்து மங்கள அங்காரக யோகத்தை உருவாக்குவார். இதன் தாக்கமும் பிற கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் கிரக நிலைகளின் தாக்கமும் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும்.
Vaara Rasi Palan: பிப்ரவரி 23 முதல் மார்ச் 1 வரையிலான வார ராசிபலன்
பிப்ரவரி கடைசி வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? யாருக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு கிடைக்கும்? யாரை பிரச்சனைகள் பாடாய் படுத்தும்? மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளுக்கு வரும் வார ராசிபலனை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம் (Aries):
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையின் வேகம் சற்று குறையக்கூடும். ஆனால் அது உங்கள் ஆசைகள் குறைந்துவிட்டதாக அர்த்தமல்ல. உங்கள் சிந்தனையைப் புதுப்பிக்க இந்த காலகட்டத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். வாழ்வில் சரியான நடவடிக்கையை எடுக்க சரியான நேரத்திற்காக நீங்கள் காத்திருந்தால், இது உங்களுக்கான நேரமாக இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போது வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus):
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் உங்கள் வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களில் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை தரும். இது சாதனை செய்யும் நேரம். உங்கள் யதார்த்தமான உண்மைத்தன்மை உங்களுக்கு உதவும். இந்த வாரம் பல வித வெற்றிகளை சுவைப்பதற்கான நேரமாகும்.
மிதுனம் (Gemini):
புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள, ஊக்கமளிக்கும் உரையாடல்களில் ஈடுபட இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். இருப்பினும், இந்த காலத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்களின் உள்ளம் தெவையில்லாத சிந்தனைகளால் அலைகழிக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. ஆகையால் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். மனதை சமநிலையில் வைக்க முயற்சி செய்வது நல்லது.
கடகம் (Cancer):
இந்த வாரம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கயை பற்றிய பெரிய தெளிவு கிடைக்கும். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். உணர்ச்சி ரீதியாக அதிகாரம் பெற, நீங்கள் மனதை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டும். இந்த வாரம் குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
சிம்மம் (Leo):
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு உறவுகள் வலுப்பெறும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். நம்பிக்கையுடன் முயற்சி செய்து கடினமான பணிகளையும் எளிதாக செய்து முடிப்பீர்கள். உங்கள் நேர்மறை ஆற்றலால் உங்கள் தனிப்பட்ட இலக்குகளை அடைவது மட்டுமல்லாமல், மற்றவர்களுடனான உங்கள் உறவுகளையும் மேம்படுத்திக்கொள்வீர்கள். இருப்பினும், உங்கள் நம்பிக்கை ஆணவமாக மாறாமல் கவனமாக இருங்கள்.
கன்னி (Virgo):
இந்த வாரம் நீண்ட நாட்களாக இருந்துவந்த சிக்கல்கள் தீரும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். குடும்பத்திலும் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். மன சோர்வைத் தவிர்க்க சுய பாதுகாப்பு மற்றும் தளர்வுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
துலாம் (Libra):
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி, அமைதி மற்றும் நேர்மறையான உறவுகளுக்கான வாரமாக இருக்கும். இந்த வாரம் பல வித வெற்றிகளை காண்பீர்கள். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio):
உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை இலக்குகளை அடைய இந்த வாரம் அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உங்கள் உள்ளுணர்வு புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளை எடுக்கவும் சிக்கலான சூழ்நிலைகளை எளிதாக வழிநடத்தவும் உதவும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும்.
தனுசு (Sagittarius):
தனுசு ராசிக்காரர்கள் பண விஷயங்களில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். அலுவலகத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் அவசியம். பிறருக்கு கடன் கொடுக்கும் முன் யோசித்து கொடுப்பது நல்லது.
மகரம் (Capricorn):
இந்த வாரம் கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் வாழ்க்கையின் பல பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அடைய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் பேச்சிலும், செயலிலும் நிதானம் தேவை. இந்த வாரம் சாதனை மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான வாரமாக இருக்கும். அலுவலக பணிகளில் அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
கும்பம் (Aquarius):
இந்த வாரம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிரெஷ்டமான வாரமாக இருக்கும். இந்த வாரம் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி சாத்தியமாகும். உற்சாகமான மனநிலை இருக்கும். புதிய வாய்ப்புகளும் உங்களை தெடி வரும். பண வரவு அதிகமாகும்.
மீனம் (Pisces):
கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு உடல் ஆரொக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். அலுவலகத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | சனியின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்! பணத்தையும் குவிக்கலாம்
மேலும் படிக்க | இந்த 3 ராசிகள் சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்.. எப்போதும் வெற்றி மேல் வெற்றி, மகத்தான செல்வம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ