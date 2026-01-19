இன்று முதல் பொற்காலம் ஆரம்பம்.. 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், லாபம், தொழில் வளர்ச்சி

Weekly Horoscope January 19 to January 25: ஜனவரி மாதத்தின் மூன்றாவது வாரம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும், மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும். உண்மையில், இந்த வாரம், சூரியன், சுக்கிரன், செவ்வாய் மற்றும் புதன் ஆகிய கிரகங்கள் மகர ராசியில் இணைந்து செயல்படும். கூடுதலாக, சூரியன், சுக்கிரன் மற்றும் புதன் ஆகியவை திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் பயணிக்கும். கிரகப் பெயர்ச்சிகள் மற்றும் சுப சேர்க்கைகளின் செல்வாக்கின் காரணமாக, மேஷம், கன்னி, துலாம் உள்ளிட்ட ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சிறப்பாக இருக்கப் போகிறது. மறுபுறம் மிதுனம், கும்பம், மீனம் உள்ளிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்த வாரமாக இருக்கும். எனவே இந்த வார மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷ ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
இந்த வார தொடக்கத்தில், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், ஆனால் உங்கள் ராசியை ஆளும் கிரகமான செவ்வாய், மகர ராசியில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரனுடன் இணைவதால் தைரியம் குறையக்கூடும். வேலையில் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும், ஆனால் சக ஊழியர்களிடமிருந்து அதிருப்தியை சந்திக்க நேரிடும். மேஷ ராசிக்காரர்கள் வாரம் முழுவதும் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறலாம். தொழிலதிபர்கள் நிதி ஆதாயங்களை பெறலாம்.
ரிஷப ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
இந்த வாரத்தில், ரிஷப ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களை அனுபவிக்கலாம். அலுவலகத்தில் பணிபுரிபவர்கள் தங்கள் வேலையால் அனைவரையும் கவர்வார்கள், மேலும் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள். வெற்றி மகிழ்ச்சியைத் தரும். திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் துணையிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
மிதுன ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
மிதுன ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரத்தை சில குழப்பங்களுடன் தொடங்கலாம். அதிர்ஷ்டம் குறைவாகவே இருக்கும், மேலும் பல பணிகள் முடிக்கப்படாமல் போகலாம். வேலை செய்பவர்கள் அலுவலகத்தில் தங்கள் மேலதிகாரிகளுடன் உரையாடலாம். சோம்பேறித்தனம் அதிகரிக்கலாம். குடும்பப் பிரச்சினைகள் நீடிக்கும். ஆடம்பரப் பொருட்களுக்குச் செலவிடலாம். காயம் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதால், இந்த வாரம் வாகனம் ஓட்டுவதைத் தவிர்க்கவும்.
கடக ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
கடக ராசிக்காரர்கள், உங்கள் ராசியை ஆளும் கிரகமான சந்திரன், வார தொடக்கத்தில் சனியின் ராசியில் சூரியன், சுக்கிரன், செவ்வாய் மற்றும் புதன் போன்ற பல முக்கிய கிரகங்களுடன் சேர்ந்து பெயர்ச்சி அடைவதால், மனதில் ஒரு கொந்தளிப்பை உணர்வீர்கள். இந்த கிரக சேர்க்கை காரணமாக, கடக ராசிக்காரர்கள் இந்த வார தொடக்கத்தில் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். குழந்தைகளின் உடல்நலம் ஒரு கவலையாக இருக்கலாம்.
சிம்ம ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
இந்த வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வாரமாக இருக்கும். இந்த வாரம், உங்கள் ராசியின் அதிபதியான சூரியன், சுக்கிரன், செவ்வாய், புதன் மற்றும் சந்திரன் போன்ற பல முக்கிய கிரகங்களுடன் இணைகிறார். இந்த கிரகங்கள் சூரியனுடன் இணைவது உங்களுக்கு பல புதிய சாதனைகளை புரிய துணையாக இருக்கும். இந்த வாரம் நிதி ஆதாயங்களுக்கு நல்ல வாரமாக இருக்கலாம், பல ஆதாரங்களில் இருந்து வருமான அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும்.
கன்னி ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
இந்த வாரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், ஏனெனில் உங்கள் ராசியை ஆளும் கிரகமான புதன், செவ்வாய், சுக்கிரன், சூரியன் மற்றும் சந்திரன் போன்ற முக்கிய கிரகங்களுடன் இணைகிறது. இந்த கிரகங்கள் புதனுடன் இணைவது கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையின் பல துறைகளில் நன்மை பயக்கும். இந்த வாரம், உங்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள நிதி கிடைக்கக்கூடும், மேலும் வீடு அல்லது பிளாட் வாங்க வேண்டும் என்ற உங்கள் விருப்பமும் நிறைவேறக்கூடும். குடும்ப வாழ்க்கை இணக்கமாக இருக்கும்.
துலாம் ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
இந்த வாரம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்களைப் பொறுத்தவரை சாதகமாக இருக்கும், மேலும் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும். துலாம் ராசியின் அதிபதியான சுக்கிரன் தற்போது மகர ராசியில் சூரியன், செவ்வாய், புதன் மற்றும் சந்திரனுடன் இணைந்து செயல்படுவதால், இந்த இணைப்பு துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பல சாதகமான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். துலாம் ராசிக்காரர்களின் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய முயற்சிகள் மற்றும் லாபத்திற்கான முழு வாய்ப்புகளையும் பெறுவார்கள். இந்த வாரம் பல்வேறு வகையான மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும், மேலும் குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே பரஸ்பர அன்பு வளரும்.
விருச்சிகம் ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
இந்த வாரம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மிதமான பலன்களைத் தரும். விருச்சிக ராசியை ஆளும் செவ்வாய், மகர ராசியில் சூரியன், புதன், சந்திரன் மற்றும் சுக்கிரனுடன் இணைந்து செயல்படுகிறார். இந்த கிரகங்கள் உங்கள் ராசியை ஆளும் கிரகத்துடன் இணைவது பல விஷயங்களில் உங்களுக்கு நன்மைகளைத் தரும். குளிர் மற்றும் மாசுபாடு காரணமாக, இந்த வாரம் உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பி ஏற்படுத்தும்.
தனுசு ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
தனுசு ராசியை ஆளும் குரு தற்போது புதனின் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதால், ஜனவரி மாதத்தின் இந்த வாரம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். வேலைகள் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஈடுபடும் தனுசு ராசிக்காரர்கள் விரும்பிய வெற்றியில் மகிழ்ச்சியடையலாம், ஆனால் தொழிலதிபர்கள் அதிகமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். மாணவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். திடீர் லாபம் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
மகரம் ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
இந்த வாரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்த காலமாக இருக்கும். அதிகப்படியான செலவு கடனுக்கு வழிவகுக்கும். வீட்டு வேலைகள் காரணமாக மாணவர்கள் படிப்பிலிருந்து திசைதிருப்பப்படலாம், மாசுபாடு மற்றும் குளிர் உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். சர்ச்சைகளை தவிர்க்கவும், ஏனெனில் இது சட்ட சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
கும்பம் ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
கும்ப ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரத்தை சற்று எச்சரிக்கையுடன் கழிக்க வேண்டியிருக்கும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதங்களையும் தவிர்க்கவும். அமைதியற்ற மனம் சில பதட்டங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும், ஆனால் அதிகமாக கவலைப்படத் தேவையில்லை; எதிர்மறை எண்ணங்களிலிருந்து விலகி இருங்கள். கும்ப ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் தங்கள் பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
மீனம் ராசி வார ராசி பலன்கள் 2026 ஜனவரி 19 முதல் 25 வரை
இந்த வாரம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகளின் நிறைந்ததாக இருக்கும். இந்த வாரம், நிலுவையில் உள்ள சில வேலைகள் முன்னேறத் தொடங்கும், இது உங்களுக்கு நிம்மதியைத் தரும். மாசுபாடு மற்றும் குளிர் காரணமாக, உங்கள் முழு குடும்பத்தினரின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கப்படலாம். எதிர்மறை எண்ணங்கள் மற்றும் கோபத்தைத் தவிர்க்கவும். இந்த வாரம், தேவையற்ற செலவுகள் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடும். வேலையில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் கவலையை ஏற்படுத்தும்.
