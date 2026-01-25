பணம் தானாக தேடி வரும்! இந்த வாரத்தின் "அதிர்ஷ்ட" ராசிகள் பட்டியலில் நீங்க இருக்கீங்களா?

Weekly Horoscope January 26 to February 2: இந்த வாரம் (ஜனவரி 26, 2026 முதல் பிப்ரவரி 2, 2026 வரை) கிரக நிலைகள் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமைந்துள்ளன. இந்தப் புதிய வாரம் அவர்களுக்குப் புத்துணர்ச்சி, புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் தெளிவான முடிவுகளை எடுக்கும் திறனைத் தரும். இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டக் காற்றை சுவாசிக்கப் போகும் அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதைப் பார்ப்போம்:
மேஷம்: இந்த வாரம், சூழ்நிலைகள் மிதமானதாக இருக்கும். லேசான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மற்றும் மன அமைதியின்மை இருக்கலாம். இந்த வாரம் அன்பும் அதிகரிக்கும். சிறிது நிம்மதியைத் தரும். வேலையும் வியாபாரமும் சமநிலையில் இருக்கும், அதிக லாபமோ அதிக இழப்போ இல்லாமல் இருக்கும்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம், வருமானம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். வணிகமும் வருமானமும் முழுமையாக ஆதரவாக இருக்காது, எனவே முக்கிய முடிவுகளை ஒத்திவைப்பது நல்லது. குடும்ப விஷயங்கள் உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தும். வேலையில் பொறுமையாக இருங்கள், அவசரத்தைத் தவிர்க்கவும்.
மிதுனம்: இந்த வாரம் வணிகம் அல்லது வேலையில் ஏற்படும் ஆபத்தை தவிர்ப்பது முக்கியம். சிறிய விஷயங்களில் சர்ச்சைகள் எழலாம். உங்கள் வருமான நிலைமை மிகவும் வலுவாக இருக்காது, எனவே புத்திசாலித்தனமாக செலவு செய்யுங்கள். தனிப்பட்ட உறவுகள் நிம்மதியைத் தரும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
கடகம்: இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும். சோர்வு, மன பதட்டம் அல்லது நாள்பட்ட உடல்நலப் பிரச்சினைகள் சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடும். அதிர்ஷ்டத்தை மட்டுமே நம்புவதைத் தவிர்க்கவும்.
சிம்மம்: இந்த வாரம் ஆபத்துகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் மனைவியின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வாகனம் ஓட்டும்போது சிறப்பு எச்சரிக்கை தேவை. தனிப்பட்ட உறவுகள் அமைதியைக் கொண்டுவரும். கோபம் அல்லது அவசரம் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
கன்னி: இந்த வாரம், வேலை சூழ்நிலைகள் மிதமானதாக இருக்கும். அதிக முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்க்காதீர்கள், ஆனால் வேலையும் நிற்காது. உங்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம். வணிகம் தொடர்ந்து சீராக செயல்படும். இந்த வாரம் பொறுமை மற்றும் ஒழுக்கம் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும்.
துலாம் - இந்த வாரம், உங்கள் எதிரிகள் மீது நீங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவீர்கள், மேலும் உங்கள் எதிரிகள் பலவீனமடையக்கூடும். அறிவும் புரிதலும் அதிகரிக்கும், மேலும் பெரியவர்களிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவீர்கள். மனக் குழப்பங்கள் நீடிக்கலாம். காதல் மற்றும் குழந்தை உறவுகள் ஓரளவு மிதமானதாக இருக்கும்.
விருச்சிகம் - இந்த வாரம், உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் உங்கள் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தில் நீங்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். காதல் உறவுகளில் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். குடும்ப மோதல்கள் உங்கள் மனநிலையை பாதிக்கலாம். வணிக நிலைமைகள் நன்றாக இருக்கும், வேலை தொடரும்.
தனுசு - இந்த வாரம் உங்கள் தாயின் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம். உடல்நலமும் முழுமையாக வலுவாக இருக்காது. நிலம், கட்டிடங்கள் அல்லது வாகனங்கள் தொடர்பான எந்தவொரு வாங்குதலும் தடைகள் அல்லது சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடும். வணிகம் மிதமான வேகத்தில் தொடரும்.
மகரம் - இந்த வாரம் பணம் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் நாக்கைக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம், இல்லையெனில் உறவுகள் பதட்டமாகலாம். வணிகம் மற்றும் வேலை மிதமான வேகத்தில் தொடரும். ஆரோக்கியமும் சராசரியாக இருக்கும், மேலும் வாய் நோய்கள் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
கும்பம் - இந்த வாரம் மனம் மற்றும் உடல் இரண்டும் பாதிக்கப்படும். எதிர்மறை எண்ணங்கள் அல்லது பதட்டம் நீடிக்கலாம். தேவையற்ற கவலைகளிலிருந்து உங்களை விலக்கி வைக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.
மீனம் - இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம். நீங்கள் சோகமாகவோ அல்லது மனச்சோர்வடைந்ததாகவோ உணரலாம். வணிகம் மிதமான வேகத்தில் செல்லும். உங்களை பிஸியாகவும் நேர்மறையாகவும் வைத்திருக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: Today Rasi Palan: இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 25, 2026): செலவு நிறைந்த நாள்!
மேலும் படிக்க: கும்ப ராசியில் உருவாகும் அரிய யோகம்! பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல காலம்.. நகை, பணம் குவியப்போகுது
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ