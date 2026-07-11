/வார ராசிபலன் (ஜூலை 13-19): மேஷம் முதல் மீனம் வரை.... யாருக்கு சாதனை, யாருக்கு சோதனை?

Weekly Horoscope July 13 to July 19: ஜூலை 13 முதல் ஜூலை 19 வரையிலான வரும் வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பல வித கிரக பெயர்ச்சிகளுக்கு இடையில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.
வரும் வாரம் சூரியன் ஜூலை 15 வரை மிதுன ராசியில் இருப்பார். அதன் பிறகு, ஜூலை 16 அன்று கடக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார். கடக ராசியில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள குரு பகவானுடன் சூரியன் இணையும்போது 'குரு-ஆதித்ய யோகம்' உருவாகும். அதேவேளையில், செவ்வாய் ரிஷப ராசியிலும், வக்ர கதியில் புதன் மிதுன ராசியிலும், சுக்கிரன் சிம்ம ராசியிலும் (கேதுவுடன் இணைந்து), சனி மீன ராசியிலும், ராகு கும்ப ராசியிலும் இருப்பார்கள். கிரகங்களின் இந்த அமைப்புகளால் 12 ராசிகளிலும் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்
|மேஷம்
|நல்ல வேலை கிடைக்கும்
|ரிஷபம்
|உறவுகளில் நல்லிணக்கம் நிலவும்
|மிதுனம்
|தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள்
|கடகம்
|கடந்த கால முதலீடுகள் மூலம் ஆதாயம்
|சிம்மம்
|உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்
|கன்னி
|நிலம், வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம்
|துலாம்
|சுபமான செய்திகளை நீங்கள் பெறக்கூடும்
|விருச்சிகம்
|மதிப்பும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும்
|தனுசு
|பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது
|மகரம்
|பணத்தைச் சேமிக்க நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்
|கும்பம்
|நிதி நிலை சீராக இருக்கும்
|மீனம்
|குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்
மேஷம் (Aries): நல்ல வேலை கிடைக்கும்
மேஷ ராசியினருக்கு ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாம் வாரம் நம்பிக்கைக்குரியதாக அமையும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். இந்த வாரம் உங்களுக்குத் தலைவலி அல்லது ஒற்றைத் தலைவலி ஏற்படலாம். நிதி ரீதியாக இந்த வாரம் சாதகமாக இருக்கும். தொழில் வாய்ப்புகளும் சிறப்பாக உள்ளன. வேலையில் மாற்றம் தேடுபவர்கள் இன்னும் சிறிது காலம் காத்திருப்பது நல்லது.
இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலை வலுவடையக்கூடும். எதிர்பாராத பண வரவு இருக்கலாம். அத்துடன் வருமானத்திற்கான புதிய வழிகளும் உருவாகலாம். உங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு கிடைக்கும், மேலும் உறவுகளில் நல்லிணக்கம் நிலவும். இருப்பினும், முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் அவசரப்பட வேண்டாம்.
இந்த வாரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். நிலுவையில் உள்ள பாக்கிகள் திரும்பக் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்; அத்துடன் தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். வேலையை மாற்ற நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சாதகமான காலகட்டமாகக் கருதப்படுகிறது.
உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் சாதகமான மாற்றங்கள் தென்படலாம். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்குக் கைகொடுக்கும்; நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் நிறைவடையக்கூடும். உங்கள் உடல்நலம் மேம்படும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். கடந்த கால முதலீடுகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகளும் உள்ளன. உங்கள் கோபத்தைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது அவசியமாகும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் சராசரியான பலன்களைத் தரும் வாரமாகத் தோன்றுகிறது. சளி அல்லது காய்ச்சல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், இந்த வாரம் உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும்; தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைக்க முயற்சிக்கவும். தொடங்கலாம். கல்விக்கு இது நல்ல நேரம், எனவே படிப்பில் கவனம் செலுத்த முயற்சிக்கவும்.
இந்த வாரம் சாதனைகள் நிறைந்ததாக அமையலாம். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை நீங்கள் ஏற்க நேரிடலாம்,அதில் வெற்றி பெறலாம். நிதி ஆதாயங்களுக்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. நிலம், வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான திட்டங்கள் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படலாம். நிதி விவகாரங்களில் குடும்பத்திலுள்ள முதியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நின்றுபோன பணிகள் நிறைவடையும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. அரசு சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் வெற்றிபெறக்கூடும். உங்கள் பணியிடத்தில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் உங்கள் வேலையைப் பார்த்து ஈர்க்கப்படுவார்கள். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவு மேம்படும், மேலும் உங்கள் நிதி நிலைமையும் வலுவடையக்கூடும். சில சுபமான செய்திகளையும் நீங்கள் பெறக்கூடும்.
கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் விருச்சிக ராசியினருக்கு இந்த வாரம் சாதகமாக அமையும். வயிற்றில் ஏற்படும் எரிச்சல் உணர்வால் நீங்கள் சில அசௌகரியங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும்; முன்பு கடன் கொடுத்த பணம் உங்களுக்குத் திரும்பக் கிடைக்கலாம். தடைபட்டிருந்த தொழில் பணிகள் நிறைவடையும். அரசுப் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு மதிப்பும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும்.
தனுசு ராசியினருக்கு இந்த வாரம் சராசரியாக அமையும். உங்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்பதால், சற்று கவனமாக இருக்கவும். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும்; வருமான உயர்வு நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிக்க உதவும். தொழில் செய்பவர்கள் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். பணிபுரிபவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல காலகட்டம்; பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் காணலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பு பாராட்டப்படும். இது எதிர்காலத்தில் நன்மைகளைத் தரக்கூடும். உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் பணத்தைச் சேமிக்கவும் நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். மேலும், சில சுபமான செய்திகளையும் நீங்கள் பெறக்கூடும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாக இருக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியம் பொதுவாக நன்றாக இருக்கும், இருப்பினும் தொண்டை வலி அல்லது தோள்பட்டை காயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. திருமண உறவுக்கும் இது மகிழ்ச்சியான காலகட்டமாகும். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரித்தாலும், உங்கள் நிதி நிலை சீராக இருக்கும். இந்த வாரம் வீடு அல்லது கடை வாங்குவது குறித்து நீங்கள் திட்டமிடலாம்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சாதகமான பலன்களைத் தரும். ஏதேனும் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் இருந்தால், மருத்துவப் பரிசோதனை செய்துகொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருங்கள் மற்றும் உங்கள் வருமானத்திற்குள் செலவு செய்யுங்கள். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கும் பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல காலகட்டம். பணியிடத்தில் மேற்கொள்ளும் கடின உழைப்புக்கு நிச்சயம் பலன் கிடைக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)