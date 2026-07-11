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வார ராசிபலன் (ஜூலை 13-19): மேஷம் முதல் மீனம் வரை.... யாருக்கு சாதனை, யாருக்கு சோதனை?

Vaara Rasi Palan July 13 to July 19: கிரக பெயர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து 12 ராசிகளிலும் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:05 PM IST
வார ராசிபலன் (ஜூலை 13-19): மேஷம் முதல் மீனம் வரை.... யாருக்கு சாதனை, யாருக்கு சோதனை?
Image Credit: Weekly Horoscope July 13 to July 19 (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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