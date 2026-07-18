/வார ராசிபலன் (ஜூலை 20-26): 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலம் இதோ

Weekly Horoscope July 20 to July 26: ஜூலை 20 முதல் ஜூலை 26 வரையிலான வரும் வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பல கிரக பெயர்ச்சிகளும் கிரக நிலை மாற்றங்களும், ஆடி மாத விசேஷ தினங்களும் சேரும் இந்த வாரம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி இருக்கும் என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்
|மேஷம்
|வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்
|ரிஷபம்
|தனிப்பட்ட திறன்களை வளர்த்துக்கொள்வதற்குச் சாதகமான சூழல்
|மிதுனம்
|குடும்ப விவகாரங்களைத் தீர்ப்பதற்கு ஏற்ற நேரம்
|கடகம்
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|சிம்மம்
|சிக்கனத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது
|கன்னி
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|துலாம்
|புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்
|விருச்சிகம்
|நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு
|தனுசு
|உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்
|மகரம்
|புதிய விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்
|கும்பம்
|நிதி நிலை முன்னேறும்
|மீனம்
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
இந்த வாரம் உங்கள் அன்றாட நடவடிக்கைகளைச் சீரான பாதைக்குக் கொண்டுவர வேண்டும். உங்கள் முழு கவனமும் உங்கள் வேலை மற்றும் முக்கியமான இலக்குகளின் மீதே இருக்க வேண்டும். மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள பணிகளை விரைவாக முடிப்பதற்கான சிறந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும். உங்கள் படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்கும், புதிதாக ஒன்றை முயற்சிப்பதற்கும் இந்த வாரம் ஏற்றதாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையின் முன்னேற்ற வேகம் சீராக இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை, கல்வி மற்றும் தனிப்பட்ட திறன்களை வளர்த்துக்கொள்வதற்குச் சாதகமான சூழல் நிலவும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவிடுவதற்கும், உறவுகளை வலுப்படுத்துவதற்கும் இந்த வாரம் மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும். நடைமுறைக்குச் சாத்தியமான இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துவது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த வார கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் குடும்ப விவகாரங்களைத் தீர்ப்பதற்கோ அல்லது சொத்து தொடர்பான விஷயங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கோ இது மிகச் சிறந்த நேரமாகும்.
இந்த வாரம், உங்கள் பேச்சுத் திறமையின் மூலம் தேங்கிக் கிடந்த பணிகளைச் சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். இழந்த தன்னம்பிக்கை மீண்டும் கிடைக்கும், மேலும் மனதளவில் வலிமையாக உணர்வீர்கள். கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் வாரத்தின் தொடக்கத்தில் ஒரு சிறிய பயணம் மேற்கொள்ளவோ அல்லது முக்கியமான கூட்டத்தை இறுதி செய்யவோ இது ஏற்ற நேரமாக இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
இந்த வாரம், கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் உங்கள் நிதி விவகாரங்களைச் சீரமைப்பதிலும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வாரத்தின் தொடக்கத்தில், தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்த்து, நிதி விஷயங்களில் மிகவும் நடைமுறைக்கு ஏற்ற அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். சிக்கனத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது.
கன்னி ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரத்தை மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் ஆற்றலுடனும் தொடங்குவீர்கள். சந்திரன் உங்கள் ராசியிலேயே அமைந்திருப்பதால், உங்கள் தன்னம்பிக்கை, ஊக்கம் மற்றும் பணிபுரியும் ஆர்வம் ஆகியவை மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் சுய முன்னேற்றம் மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கானதாக அமையும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில், சந்திரன் கன்னி ராசியில் இருப்பதால், நிலுவையில் உள்ள பணிகளை விரைவாக முடிப்பதும், அமைதியான மற்றும் தெளிவான மனநிலையைப் பேணுவதும் உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிக ராசியினரைப் பொறுத்தவரை, இந்த வாரம் முழுவதும் நண்பர்களுடன் நேரம் செலவிடுதல், குழுவாகப் பணியாற்றுதல் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான முக்கியத் திட்டங்களை வகுத்தல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவதாக அமையும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில், சந்திரன் கன்னி ராசியில் இருப்பதால், உங்கள் சமூகத் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும்; மேலும் நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களிடமிருந்து முழுமையான ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். துல்லியமான மற்றும் சரியான முடிவுகளை எடுப்பதற்கான ஞானத்தை குரு பகவான் உங்களுக்கு வழங்குவார்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்கும், முன்னேற்றத்திற்கான சிறந்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்வதற்கும் ஏற்றதாக அமையும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில், சந்திரன் கன்னி ராசியில் இருப்பதால், அலுவலகத்தில் உங்கள் பணிகள் பரவலான அங்கீகாரத்தைப் பெறும். உங்கள் கவனம் கூர்மையடையும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
இந்த வாரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும், உங்கள் அறிவை விரிவுபடுத்துவதற்கும், எதிர்காலத்திற்கான முக்கியத் திட்டங்களை வகுப்பதற்கும் ஏற்றதாக இருக்கும். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் உயர்கல்வி, புதிய திறனைக் கற்றுக்கொள்ளுதல் அல்லது முக்கியமான விஷயங்களைப் பற்றி விவாதித்தல் ஆகியவற்றில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
இந்த வாரம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலை முன்னேறும். நிதி சிக்கல்கள் தீரும். பயணம் மேற்கொள்ளவோ அல்லது புதிதாக எதையாவது கற்றுக்கொள்ளவோ உங்களுக்கு ஆர்வம் ஏற்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு புதிய மற்றும் நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க இது ஏற்ற நேரமாக இருக்கும்.
மீன ராசியினருக்கு, இந்த வாரம் முழுவதும் உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதிலும் அவற்றை வளர்ப்பதிலும் கவனம் செலுத்துவதாக அமையும். குழந்தைகளால் நன்மை உண்டாகும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். உங்கள் மனதிலிருப்பதை தயக்கமின்றிப் பேசுங்கள். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)