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வார ராசிபலன் (ஜூலை 20-26): 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலம் இதோ

Vaara Rasi Palan July 20 to July 26: கிரக பெயர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் ஜூலை 20 முதல் ஜூலை 26 வரையிலான வரும் வாரம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து 12 ராசிகளிலும் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 18, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:41 PM IST
வார ராசிபலன் (ஜூலை 20-26): 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலம் இதோ
Image Credit: Weekly Horoscope July 20 to July 26 (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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