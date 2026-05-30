/வார ராசிபலன் (ஜூன் 1-7): 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்... பணம், புகழ், பதவி கிட்டும்

Vaara Rasi Palan June 1 to June: வரும் வாரம் எந்த ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? எந்த ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் ஏற்படும்? யார் வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்?
Weekly Horoscope June 1 to June 7: ஜூன் மாதத்தின் முதல் வாரம், பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் புதிய மாற்றங்களுக்கான வாரமாக இருக்கும். இவ்வாரம், சிலருக்குத் தொழில் வாழ்க்கையில் சாதகமான பலன்கள் ஏற்படக்கூடும். மேலும், நிதி ஆதாயங்களும், வணிகத் திட்டங்களும் எதிர்பார்த்த விளைவுகளைத் தரக்கூடும். வரும் வார கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் கிரக நிலைகள் காரணமாக அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
வார ராசிபலன் (ஜூன் 1-7): சுருக்கமாக
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|பரிகாரங்கள்
|மேஷம்
|நல்ல வேலை கிடைக்கும்
|அனுமன் சாலீசாவை ஏழு முறை பாராயணம் செய்வது நல்லது
|மிதுனம்
|முக்கியமான வணிக ஒப்பந்தம் கைகூடும்
|விநாயகப் பெருமானை வழிபட வேண்டும்
|சிம்மம்
|ஊதிய உயர்வு, பதவி உயர்வு
|ஆதித்ய ஹிருதய ஸ்தோத்திரத்தைப் பாராயணம் செய்யலாம்
|துலாம்
|சாதகமான நன்மைகள் ஏற்படும்
|துர்கை அம்மன் வழிபாடு
|மகரம்
|அந்தஸ்திலும் பதவியிலும் மேம்பாடு
|முருகன் வழிபாடு
மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் மங்களகரமானதாகவும், நற்பேறு நிறைந்ததாகவும் அமையும். இந்த வாரத்தில், நீங்கள் திட்டமிட்டுள்ள பணிகள் அனைத்தும் குறித்த நேரத்தில் நிறைவடையும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுகு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள உங்கள் திட்டங்களும், முடிக்கப்படாத பணிகளும் வெற்றிகரமாகச் செயல்வடிவம் பெறும்.
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்கள்,பணியிடத்தில், நீங்கள் உங்கள் கடமைகளை முழு அர்ப்பணிப்புடனும், முழுமையான கவனத்துடனும் மேற்கொள்வீர்கள். இதன் மூலம், உங்கள் இலக்குகளை நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்கு முன்னதாகவே வெற்றிகரமாக அடைவீர்கள். தொழில்சார்ந்த துறையில் உங்கள் உழைப்பும் முயற்சிகளும் பாராட்டைப் பெறும். வணிகக் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது, வாரத்தின் முதல் பாதி, இரண்டாம் பாதியை விட அதிக லாபம் ஈட்டித் தருவதாக அமையும். இக்காலகட்டத்தில், ஒரு முக்கியமான வணிக ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் இறுதி செய்து முடித்துவைக்கக்கூடும். நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஒரு பொருளை வாங்குவது உங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையும் தொடர்ந்து இன்பமயமாக அமையும்.
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் அனுகூலமான பலன்களே கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வாரத்தின் தொடக்கத்தில், திடீர் இடமாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். இவை சாதகமான விளைவுகளையே ஏற்படுத்தும். பணியிடத்தில் உங்கள் மேலதிகாரிகள் மற்றும் கீழ்நிலை ஊழியர்கள் ஆகிய இருவருடனும் இணக்கமும் நல்லுறவும் மேம்படும். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணி சுமை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு. உங்களுடைய குடும்பத்தில் புரிதல் அதிகரிக்கும். இது வாழ்வில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும்.
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் சாதகமான நன்மைகள் ஏற்படும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். துலாம் ராசியினர் இந்த வாரம் தங்கள் பெருகிவரும் ஆசைகளையும் தேவைகளையும் கட்டுப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். பண வரவு அதிகமாக இருந்தாலும், செலவும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி இருக்கும். லாப ஸ்தானத்தில் உருவாகும் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகத்தால் சாதகமான நன்மைகள் நடக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். வாரத்தின் முதல் பாதி தொழில் மற்றும் வணிகம் சார்ந்த விஷயங்களுக்குச் சாதகமானதாக அமைந்திருக்க, வாரத்தின் பிற்பகுதி குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களைச் செலவிடுவதற்கென அமையும்.
மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் மங்களகரமானதாக அமையவிருக்கிறது. வாரம் முழுவதும் நல்வாய்ப்பு உங்கள் பக்கமே துணை நிற்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில், மேலதிகாரிகளிடமிருந்து கிடைக்கும் ஆதரவின் காரணமாகச் சாதகமான சூழலை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். அரசியல் மற்றும் சமூக சேவைத் துறைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் சிறப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. சமூகத்தில் அவர்களின் செல்வாக்கும் மதிப்பும் குறையாமல் நிலைத்திருக்கும். மேலும், அவர்களின் அந்தஸ்திலும் பதவியிலும் ஒரு மேம்பாட்டைக் காண்பார்கள். நீங்கள் நீண்ட காலமாக வேலையின்றி இருந்துவந்தால், இந்த வாரத்தில் ஒரு வாழ்வாதாரத்தைப் பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும், நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட முயற்சியை நீண்ட காலமாகத் திட்டமிட்டு வந்திருந்தால், நண்பர்கள் மற்றும் நலம் விரும்பிகளின் உதவியுடன் இந்த வாரத்தில் அதை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தி முடிப்பீர்கள். உங்கள் பணியில் நீங்கள் காட்டும் முழுமையான அர்ப்பணிப்பு மற்றும் இடைவிடாத முயற்சிகளின் மூலம், நீங்கள் விரும்பும் வெற்றியை அடைவீர்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)