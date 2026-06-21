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வார ராசிபலன் (ஜூன் 22-28): மேஷம் முதல் மீனம் வரை.... வரும் வாரம் அதிர்ஷ்டம் யார் பக்கம்?

Weekly Horoscope June 22 to June 28: வரும் வாரம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் ஜோதிட ரீதியான பலன்கள் எப்படி இருக்கும்? எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கும்? யார் பிரச்சினையை எதிர்கொள்வார்கள்? முழுமையான ராசிபலனை இங்கே பார்க்கலாம்.

Published: Jun 21, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:31 AM IST
வார ராசிபலன் (ஜூன் 22-28): மேஷம் முதல் மீனம் வரை.... வரும் வாரம் அதிர்ஷ்டம் யார் பக்கம்?
Image Credit: Weekly Horoscope (Representative Photo)

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வார ராசிபலன் (ஜூன் 22-28): மேஷம் முதல் மீனம் வரை.... வரும் வாரம் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு
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