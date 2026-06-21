/வார ராசிபலன் (ஜூன் 22-28): மேஷம் முதல் மீனம் வரை.... வரும் வாரம் அதிர்ஷ்டம் யார் பக்கம்?

Weekly Horoscope June 22 to June 28: ஜூன் 22 முதல் 28 வரையிலான இந்த வாரம் கிரக பெயர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் விசேஷமானது. இந்த வாரத்தில் செவ்வாய் கிரகமும் புதன் கிரகமும் தங்கள் ராசிகளை மாற்ற உள்ளனர். இந்த கிரக பெயர்ச்சிகளின் காரணமாக அனைத்து ராசிகளிலும் பல வித மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
வரும் வாரத்தில் கிரகப் பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் ஏற்பட உள்ள நன்மை, தீமைகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
|ராசி
|பலன்
|மேஷம்
|அலைச்சல் நிறைந்த வாரம்
|ரிஷபம்
|அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகள் திறக்கும்
|மிதுனம்
|ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்
|கடகம்
|குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி
|சிம்மம்
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|கன்னி
|வாழ்வில் நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும்
|துலாம்
|குடும்பத்தினரின் முழுமையான ஆதரவு
|விருச்சிகம்
|தடைபட்டிருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும்
|தனுசு
|வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் நிறைவும் இருக்கும்
|மகரம்
|செலவுகள் வருமானத்தை விட அதிகமாக இருக்கலாம்
|கும்பம்
|சில குழப்பங்கள் ஏற்படலாம்
|மீனம்
|வாழ்வில் தெளிவு கிடைக்கும்
இந்த வாரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அலைச்சல் நிறைந்த வாரமாக இருக்கும். அலுவலகப் பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகமாகும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். வேலை தேடிக் கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும்.
வரும் வாரத்தின் தொடக்கம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதாரணமாக இருந்தாலும் வாரம் செல்லச் செல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகள் திறக்கும். வியாபாரிகளின் வியாபாரம் செழிக்கும், லாபம் அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான பொழுதே செலவிடுவீர்கள்.
கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான நன்மைகள் கிடைக்கும். தேவையான ஒரு இடத்தில் நண்பர்கள் உதவுவார்கள். அலுவலகத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான சூழல் நிலவும். ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
குடும்பத்திலும், அலுவலகத்திலும், தொழிலிலும் முன்னேற்றம் ஏற்படும். நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் வேகம் பெறும். நண்பர்களும் உறவினர்களும் உதவுவார்கள். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் பணியிடத்தில் நல்ல பலன்களை காண்பீர்கள். ஒரு புதிய பொறுப்பு உங்களிடம் வழங்கப்படலாம். குடும்பத்தாருடன் மகிழ்ச்சியான பொழுதை செலவழிப்பீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் வேலை அதிகமாக இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். பல வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் செய்யும் சூழல் உருவாகும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். அவசரப்பட்டு முடிவுகளை எடுப்பதை தவிருங்கள். உங்கள் அலுவலகத்திலும் வணிகத்திலும் நிலைமை மெதுவாக சீராக தொடங்கும். குடும்பத்தினரின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது முக்கியம்..
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் மகிழ்ச்சிகரமான வாரமாக இருக்கும். தடைபட்டிருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். மற்றும் உடன் பணியாற்றுபவர்களின் பரிபூரண ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தாருடன் மகிழ்ச்சியான பொழுதே செலவழிப்பீர்கள்.
நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் முயற்சித்துக் கொண்டிருந்த பணி இப்பொழுது வெற்றிகரமாக நடந்து முடியும். வேலை, வியாபாரம் என அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சூழல் அமைதியாக இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் நிறைவும் இருக்கும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அலைச்சலும் உழைப்பும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் அதற்கான பலன் நன்றாகவே இருக்கும். பழைய விவகாரம் ஒன்று சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். செலவுகளில் நிதானம் தேவை.
இந்த வாரம் கும்ப ராசிக்காரர்கள் அனைத்து பணிகளையும் பலமுறை யோசித்த பின்னரே செய்ய வேண்டும். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் சில குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. வெளி உணவுகளை உட்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் வரும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் தெளிவு கிடைக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை._