/வார ராசிபலன் (ஜூன் 8-14): மேஷம் முதல் மீனம் வரை வரும் வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்?

Weekly Horoscope June 8 to June 14: இந்த வாரம் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு அமோகமான பலன்கள் கிடைக்கவுள்ளன. குறிப்பாக, தொழில் மற்றும் நிதி விவகாரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் உறுதியாக ஏற்படும். கிரக பெயர்ச்சிகளின் அடிப்படையில், மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான வரும் வார ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.
வார ராசிபலன் (ஜூன் 1-7): சுருக்கமாக
|ராசி
|பலன்
|மேஷம்
|நல்ல வேலை கிடைக்கும்
|ரிஷபம்
|உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை
|மிதுனம்
|குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிட வாய்ப்பு
|கடகம்
|குடும்பத்தில் அமைதியும் நிம்மதியும் நிலவும்
|சிம்மம்
|உணர்ச்சிகரமான வாரம்
|கன்னி
|வணிகத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்
|துலாம்
|ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது
|விருச்சிகம்
|குடும்பத்தின் மீது கவனம்
|தனுசு
|வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்
|மகரம்
|செலவுகள் வருமானத்தை விட அதிகமாக இருக்கலாம்
|கும்பம்
|நேர்மறையான சூழல் நிலவும்
|மீனம்
|வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகச் சிறப்பாகத் தொடங்கும். நண்பர்களுடன் பழகவும், எதிர்காலத் திட்டங்களை வகுக்கவும் ஏற்ற வாய்ப்புகள் அமையும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் தனிமை உணர்வு ஏற்படலாம்; ஆனால் அதை சோகமாக மாற்றிக்கொள்ளாமல், சுய முன்னேற்றம் மற்றும் சுய சிந்தனைக்காக அந்த நேரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, குறிப்பாக உங்கள் தொழில் அல்லது வேலை தொடர்பான செய்திகள் சாதகமாக அமையும். ஆரம்பத்தில், நண்பர்கள் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் ஆதரவு உங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தரும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம், எனவே அளவுக்கு அதிகமாக உழைப்பதைத் தவிர்த்து, உடலுக்குத் தகுந்த ஓய்வு கொடுங்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் இந்த வாரம் சிறப்பாக அமையும். புதிதாக எதையாவது கற்றுக்கொள்ள முயற்சிப்பவர்களுக்கும் மிகவும் சிறப்பானதாக அமையும். பணியிடத்தில் உங்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம், ஆனால் கவலைப்படத் தேவையில்லை; அவற்றை நீங்கள் எளிதாகவும் புத்திசாலித்தனத்துடனும் கையாள்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
வாரத்தின் தொடக்கத்தில், நிதி சார்ந்த குழ்ப்பங்கள் இருந்தாலும், விரைவில் அவை சரியாகும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வார இறுதி நாட்கள் மகிழ்ச்சியாக அமையும்; வெளியே செல்லவோ, விருந்து அல்லது குடும்ப விழாவில் பங்கேற்கவோ வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, உங்கள் குடும்பத்தில் அமைதியும் நிம்மதியும் நிலவும்.
கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் வரும் வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் நீங்கள் சற்று உணர்ச்சிவசப்படலாம்; ஆனால் இது உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் உணர்வுகளையும் உள்ளத்து எண்ணங்களையும் ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ள உதவும். அதைத் தொடர்ந்து, உங்களுக்குள் துணிச்சலும் உற்சாகமும் பெருகும். புதிய பணிகளை எளிதாக செய்து முடிப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணிகளை முடிப்பதில் அவை உதவும்.
வாரத்தின் ஆரம்பப் பகுதியில், உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் உணவுமுறையில் அதிக கவனம் தேவைப்படும். வணிகத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதிலோ, புத்தகங்களை வாசிப்பதிலோ அல்லது உங்கள் எதிர்காலத் திட்டங்களைச் சரியாகத் திட்டமிடுவதிலோ நீங்கள் நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும்.
இந்த வாரம் துலாம் ராசிக்காரர்களின் படைப்பாற்றல் உச்சத்தில் இருக்கும். நண்பர்களுடன் பழகி மகிழ்வதிலும், உற்சாகமாக நேரத்தைச் செலவிடுவதிலும் நீங்கள் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
வாரத்தின் தொடக்கத்தில், உங்கள் கவனம் முழுவதும் குடும்பம் மற்றும் உங்கள் தாயாரைப் பராமரிப்பதில் இருக்கும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக ஒரு சொத்து அல்லது வாகனத்தை வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், அதற்கான வாய்ப்புகள் இப்போது கைகூடி வரலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் பணிகளை விரைவாகவும் திட்டமிட்டபடியும் முடிப்பதில் தனித்துவமான ஆர்வத்தையும் முனைப்பையும் வெளிப்படுத்துவீர்கள்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. வீட்டில் ஒரு சுப நிகழ்ச்சி அல்லது கொண்டாட்டத்திற்கான வாய்ய்புகள் உள்ளன. கலை, எழுத்து அல்லது ஊடகம் போன்ற ஆக்கப்பூர்வமான துறைகளில் நீங்கள் ஈடுபட்டிருந்தால், இக்காலகட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெறலாம். வார இறுதியில் மட்டும் சற்று கவனமாக இருக்கவும்; ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளைத் தவிர்த்து, உங்கள் உடல்நலனில் அக்கறை காட்டவும்.
உங்கள் சேமிப்பை அதிகரிக்கவும், பணத்தை விவேகத்துடன் முதலீடு செய்யவும் வாரத்தின் தொடக்கம் மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும். மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் செலவுகள் வருமானத்தை விட அதிகமாக இருக்கலாம். எனவே, நீங்கள் பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். உடல் ஆரோக்கியத்திலும் கவனம் தேவை. பழைய முதலிடுகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும்.
இந்த வாரம் கிரக பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் பணியிடத்தில் நீங்கள் விரும்பியவை அனைத்தும் நடக்கும். தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைப்பதிலும் சேமிப்பை அதிகரிப்பதிலும் உங்கள் கவனம் திரும்பும். குடும்பத்தினருடன் நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். உங்கள் தொழில் துறையில் ஒரு நேர்மறையான சூழல் நிலவும். ஒரு முக்கியமான பணிக்காகச் சிறிய பயணம் மேற்கொள்ள நேரிடலாம்.
மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த வரம் உலகியல் கவலைகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, பழைய நினைவுகளைப் பகிர்ந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியுடனும் புன்னகையுடனும் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். படைப்பாற்றல் திறனை வெளிப்படுத்துவதிலும் வெற்றி கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். நிதி விவகாரங்களைப் பொறுத்தவரை வாரத்தின் நடுப்பகுதி மிகவும் முக்கியமானது; வருமானம் அல்லது முதலீடுகள் தொடர்பான ஒரு பெரிய மற்றும் லாபகரமான முடிவை எடுக்க இது சிறந்த வாய்ப்பை வழங்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)