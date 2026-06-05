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வார ராசிபலன் (ஜூன் 8-14): மேஷம் முதல் மீனம் வரை வரும் வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்?

Vaara Rasi Palan June 8 to June 14: ஜூன் 8 முதல் ஜூன் 14 வரையிலான வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? இந்த வாரம் அதிக நன்மைகள் யாருக்கு? மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான வரும் வார ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 05, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:34 PM IST
வார ராசிபலன் (ஜூன் 8-14): மேஷம் முதல் மீனம் வரை வரும் வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்?
Image Credit: Weekly Horoscope (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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