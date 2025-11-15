தொடங்கும் கார்த்திகை மாதம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கும் ஜாக்பார்ட்!

கார்த்திகை மாதத்தின் முதல் வாரமான நவம்பர் 17 முதல் 23-ம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில், 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் என்னென்ன பலன்களை கொடுக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம். இந்த வாரம் சில ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் காத்திருக்கும் அதே வேளையில், சில ராசிக்காரர்கள் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மேஷம்
இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி நிச்சயம். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த காரியங்கள் அனைத்தும் இந்த வாரம் சுபமாக முடியும். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரமும், பாராட்டுகளும் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை வலுப்பெறும், வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும்.
ரிஷபம்
இந்த வாரம் உங்கள் இலக்குகளை அடையக் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். வருமானத்தை விட செலவுகள் அதிகமாக வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படும். எந்த ஒரு முக்கிய முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன், நன்கு சிந்தித்துச் செயல்படுவது நல்லது. காதல் துணையுடன் மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, விட்டுக்கொடுத்துச் செல்லவும். திருமண வாழ்வில் துணையின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
மிதுனம்
பணியிடத்தில் நல்ல செய்திகள் தேடி வரும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். செல்வாக்கு மிக்க நபரின் உதவியால், உங்களின் நீண்ட நாள் பிரச்சனை ஒன்றுக்குத் தீர்வு கிடைக்கும். புனித யாத்திரை செல்லும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். பழைய முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய நட்பு மலரக்கூடும், அது காதலாக மாறும் வாய்ப்பும் உள்ளது. திருமண வாழ்க்கை ஆனந்தமாக இருக்கும்.
கடகம்
இந்த வாரம் உங்களுக்குக் கலவையான பலன்களையே தரும். பணியிடத்தில் சில தடைகள் ஏற்பட்டாலும், உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். எதிரிகளிடம் சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் மெதுவாகவே காணப்படும். வீட்டுப் பழுதுபார்ப்பு போன்ற அத்தியாவசிய செலவுகள் ஏற்படலாம். உங்கள் ஆரோக்கியத்திலும், தாயாரின் உடல்நலத்திலும் சிறப்பு கவனம் தேவை. காதல் மற்றும் திருமண வாழ்வில் துணையின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிப்பது நல்லது.
சிம்மம்
அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும் வாரம் இது. தொழில் ரீதியான பயணங்கள் வெற்றியைத் தரும். இந்தப் பயணங்களின் மூலம், எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குப் பயனளிக்கும் புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். அரசு வழியில் ஆகவேண்டிய காரியங்கள் சுமுகமாக முடியும். வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும், வருமானம் பெருகும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவார்கள். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும்.
கன்னி
நெருங்கியவர்களுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. இல்லையெனில், உறவுகளில் விரிசல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நிலம், வீடு போன்ற சொத்துக்கள் வாங்கும் அல்லது விற்கும் முடிவுகளை எடுக்கும் முன், பெரியவர்களின் ஆலோசனையைக் கேட்பது நல்லது. பணியிடத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தக் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். ஆபத்தான திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்கவும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்வில் துணையின் உணர்வுகளைப் புறக்கணிக்க வேண்டாம்.
துலாம்
இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிகவும் அனுகூலமாக இருக்கும். உங்கள் மனதில் இருந்த பெரிய ஆசை ஒன்று நிறைவேறும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் சரியான நேரத்தில் முடிவடையும், இது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். ரியல் எஸ்டேட் தொடர்பான விஷயங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும், புதிய சொத்துக்கள் அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டு. காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக அமையும்.
விருச்சிகம்
இந்த வாரம் பேச்சில் நிதானம் தேவை. பணப் பரிவர்த்தனைகளில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் சில பிரச்சனைகள் உங்கள் கவலையை அதிகரிக்கக்கூடும். தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வேலைப் பளு காரணமாக, குடும்பத்தினருடன் நேரத்தைச் செலவிட முடியாமல் போகலாம். தொழில் சம்பந்தமான முடிவுகளை எடுக்கும்போது, நலம் விரும்பிகளின் ஆலோசனையைக் கேட்கவும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை சாதாரணமாக இருக்கும்.
தனுசு
இந்த வாரம் உங்கள் நேரத்தையும், பணத்தையும் சரியாக நிர்வகிக்க வேண்டியது அவசியம். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் சில அலைச்சல்கள் இருக்கலாம். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறக் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் சூழல் சாதகமாக இருக்கும், உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
மகரம்
உறவினர்களின் முழு ஆதரவும் இந்த வாரம் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடியும். நீங்கள் விரும்பிய இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் புகழும், செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். கூட்டாகத் தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் இருந்தால், அதைச் செயல்படுத்த இது சரியான நேரம். மூதாதையர் சொத்துக்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். காதல் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
கும்பம்
இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிதமான பலன்களையே தரும். தொழில் ரீதியாக சில சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம், ஆனால் உங்கள் முயற்சியால் அதில் வெற்றி காண்பீர்கள். பணிபுரியும் பெண்கள், வேலை மற்றும் குடும்பத்தை சமநிலைப்படுத்துவதில் சில சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். கடினமான நேரங்களில் குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும். வாகனங்களைப் பயன்படுத்தும்போது கவனம் தேவை.
மீனம்
இந்த வாரமும் உங்களுக்கு கலவையான பலன்களே கிடைக்கும். சில கடினமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்க நேரிட்டாலும், உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் உதவியால் அதிலிருந்து எளிதாக மீண்டு வருவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கும் அல்லது பழைய தொழிலை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் இருந்தால், அதைத் துணிந்து செய்யலாம். பிள்ளைகள் வழியில் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். சுப காரியங்கள் வீட்டில் நடைபெறும். காதல் வாழ்வில் துணையின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கவும். திருமண வாழ்வில் துணையின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
