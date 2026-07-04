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வார ராசிபலன் (ஜூலை 6 - ஜூலை 12): வரும் வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் இவைதான், உங்க ராசி என்ன?

Vaara Rasi Palan July 6 to July 12: வரவிருக்கும் வாரம் கிரக அமைப்புகளின் அடிப்படையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த வாரத்தில் ஏற்படும் கிரக மாற்றங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும். எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கும்?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 04, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:30 PM IST
வார ராசிபலன் (ஜூலை 6 - ஜூலை 12): வரும் வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் இவைதான், உங்க ராசி என்ன?
Image Credit: Weekly Horoscope (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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