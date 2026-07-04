/வார ராசிபலன் (ஜூலை 6 - ஜூலை 12): வரும் வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் இவைதான், உங்க ராசி என்ன?

Weekly Horoscope July 6 to July 12: வரவிருக்கும் வாரம் கிரக அமைப்புகளின் அடிப்படையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த வாரத்தில் ஏற்படும் கிரக மாற்றங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும்.
கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் கிரக நிலை மாற்றங்களின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளுக்கு இவை அதிக நற்பலன்களை அளிக்கும். வரவிருக்கும் வாரத்தில் எந்தெந்த ராசிகள் சாதகமான பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம் என்பதை இங்கே பார்ப்போம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்
|மிதுனம்
|வேலை தேடுபவர்களுக்குச் சாதகமான தகவல்கள்
|சிம்மம்
|நிலம், சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள்
|துலாம்
|மன நிம்மதியை அடைவீர்கள்
|மகரம்
|சட்டரீதியான விவகாரங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்
ஜூலை 6 முதல் 12, 2026 வரையிலான காலம் இந்த 5 ராசிகளுக்கு நன்மை பயப்பதாக இருக்கும்:
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்கள் இந்த வாரம் தாங்கள் விரும்பிய முடிவுகளை அடையலாம். தொழிலில் கிடைக்கும் லாபம் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும். வேலையில் இருப்பவர்கள் செல்வாக்கு மிக்க ஒருவரைச் சந்திக்க நேரிடலாம். முக்கியமான பணிகளை உரிய காலக்கெடுவுக்குள் முடிப்பதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். ஆன்மீகம் மற்றும் மதச் செயல்பாடுகளில் நாட்டம் கொள்வீர்கள்.
பண வரவுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன, இது உங்கள் வங்கி இருப்பை அதிகரிக்கக்கூடும், அதே சமயம் சுப காரியங்களுக்காகச் செலவுகளும் ஏற்படும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். உடல்நலம் மேம்படுவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன, மேலும் பயண வாய்ப்புகளும் அமையலாம்.
இந்த வாரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல செய்திகளைக் கொண்டுவரும். வேலை தேடுபவர்களுக்குச் சாதகமான தகவல்கள் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் தலைமைத்துவப் பண்புகள் பாராட்டப்படலாம்; உங்கள் பணியால் ஈர்க்கப்பட்ட மேலதிகாரிகள் புதிய பொறுப்புகளை உங்களிடம் ஒப்படைக்கலாம்.
நீங்கள் தொழில் செய்பவராக இருந்தால், சிறிய தடைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். ஆனால் இறுதியில் லாபம் ஈட்டுவீர்கள். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைக் கழிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதியான மற்றும் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும், மேலும் புதிய வழிகளில் பண வரவு இருக்கும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிலருக்கு இந்த வாரம் வருமான உயர்வுடன் கூடிய பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். உங்கள் தொழில்முறைத் திறன்களை வெளிப்படுத்தவும், அவற்றைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். செல்வம் ஈட்டுவதற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படும் மற்றும் நல்ல முதலீட்டு வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் வணிகத்தை விரிவுபடுத்தப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். புதிய முயற்சிகள் பலனளிக்கும். அனைவரிடமிருந்தும் பாராட்டைப் பெற்றுத்தரும் ஒரு முக்கிய முடிவை இந்த வாரம் நீங்கள் எடுக்கலாம். நிலம், சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் காதல் உறவுகள் மேலும் இணக்கமானதாக மாறும்.
இந்த வாரம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைக் கொண்டுவருகிறது. முன்பு தடைபட்ட அல்லது சரியாக அமையாத விஷயங்கள் சாதகமாக முடியும். உங்கள் பேச்சு இனிமையாகவும் கண்ணியமாகவும் இருக்கும். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கலாம். இது எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குப் பயனளிக்கும்.
குடும்பத்தினருடன் மேற்கொள்ளும் ஒரு சிறிய பயணம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடும். நீங்கள் மன நிம்மதியை அடைவீர்கள்; உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான முழுமையான பலன் கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.
இந்த வாரம் மகர ராசியினருக்குச் சாதகமாக அமையும். குடும்பம் சார்ந்த ஏதேனும் சிக்கல்களை நீங்கள் எதிர்கொண்டிருந்தால், அதற்கான தீர்வு கிடைக்கலாம். பணியில் இருப்பவர்கள் தொழில் முன்னேற்றத்தைக் காணலாம்; வேலை தேடுபவர்களின் காத்திருப்பு முடிவுக்கு வரலாம்.
சட்டரீதியான விவகாரங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக அமையும்; உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் பெருகும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)