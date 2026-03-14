வார ராசிபலன் (மார்ச் 16-22): 5 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம், நல்ல காலம்.... முழு ராசிபலன் இதோ

Weekly Horoscope March 16 to March 22: கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் இந்த வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளுக்கு வரும் வார ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 14, 2026, 06:43 PM IST
Weekly Horoscope March 16 to March 22: மார்ச் 16 முதல் 22 வரையிலான வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. மார்ச் 15 ஆம் தேதி அதிகாலை சூரியன் பெயர்ச்சி நடக்கின்றது, சூரியன் பெயர்ச்சியுடன் இந்த வாரம் தொடங்கவுள்ளது. மார்ச் மாதம் மூன்றாம் வாரம் அனைத்து ராசிகளை சேர்ந்தவர்களின் வாழ்விலும் தனித்துவமான சவால்களையும் சாதனைகளையும் கொண்டு வரும்.

Vaara Rasi Palan: மார்ச் 16 முதல் மார்ச் 22 வரையிலான வார ராசிபலன்

கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் இந்த வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? யாருக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு கிடைக்கும்? யார் சிக்கலில் சிக்கிக்கொள்வார்கள்? மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளுக்கு வரும் வார ராசிபலனை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries):

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அடுத்த வாரம் ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகளை அளிக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். பணி இடத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கையாலும் தொழில்முறைத் திறமையாலும் மற்றவர்களை பெரிதும் ஈர்ப்பீர்கள். வீட்டில், குழந்தைகளின் கல்வி தொடர்பான விஷயங்களால் பெற்றோர்கள் சற்று பரபரப்புடன் காணப்படலாம். இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் தொழிலில் அல்லது வியாபாரத்தில் நல்ல வளர்ச்சியை காண்பீர்கள்

ரிஷபம் (Taurus):

ரிஷப ராசியினர் தங்கள் தொழில் அல்லது வியாபார முயற்சிகளில் சில மாற்றங்களைக் காண்பார்கள். அதே சமயம், புதிய வாய்ப்புகளும் அவர்களைத் தேடி வரக்கூடும். குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையாக அமையும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் நீங்கள் மன அமைதியை உணர்வீர்கள்; ஆனால், வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் சில நிதி சார்ந்த நெருக்கடிகள் எழக்கூடும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.

மிதுனம் (Gemini):

கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் மிதுன ராசியினர் தங்கள் எதிர்காலம் குறித்துச் சிந்திப்பதற்கும், அதற்கான திட்டங்களை வகுப்பதற்கும் இந்த வாரம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் தொழில் வாழ்க்கையிலும் அதிக நன்மைகள் ஏற்படும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த சிக்கல் ஒன்று இப்போது தீரும். வணிகத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.

கடகம் (Cancer): 

கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்காமல் போகலாம். இதனால் வேலை பளு சற்று அதிகரிக்கலாம். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். முதலீடுகள் செய்யும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். செலவுகளில் சிக்கனம் தேவை.

சிம்மம் (Leo):

அடுத்த வாரம் சிம்ம ராசியினருக்கு ஆற்றல் நிறைந்ததாக இருக்கும். ஆற்றலுடனும், தன்னம்பிக்கையுடனும் முன்னேறிச் செல்வதற்கான ஒரு சிறப்பான காலகட்டமாக இது அமையக்கூடும். உங்கள் தலைமைத்துவப் பண்புகள் சிறப்பாக வெளிப்படும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும், இது உங்கள் மனதை மிகுந்த உற்சாகத்துடன் வைத்திருக்கும். 

கன்னி (Virgo):

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் ஏற்ற இறக்கதுடன் இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வணிகத்தில் கவனம் தேவை. சிக்கனமும் தேவை. பேச்சில் நிதானமும் பொறுமையும் அவசியம்.

துலாம் (Libra):

வாராந்திர ஜாதகப்படி, இந்த வாரம் துலாம் ராசிக்காரர்கள் தங்கள் பணிகளை சமநிலைப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் தொழில்முறை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு இடையில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவது எளிதாக இருக்காது. இருப்பினும், இந்த விஷயத்தில் நன்கு முயற்சித்தால் நன்மை கிடைக்கும். பணியிடத்தில், உங்கள் கடின உழைப்பால் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து சில பாராட்டுகளைப் பெறலாம். நிதி விஷயங்களில் ஓரளவு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

விருச்சிகம் (Scorpio):  

உங்கள் வார ராசி பலன்களின்படி, இந்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு மாற்றத்திற்கான காலகட்டமாக அமையும். உங்கள் பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படலாம். சமுதாயத்தில் உங்கள் மதிப்பு அதிகமாகும். குழந்தகள் முலம் மகிழ்ச்சி பெறுவீர்கள். பல்வேறு சமூக நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்ளும் வாய்ப்பைப் பெறுவீர்கள். எனினும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.

தனுசு (Sagittarius):

கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் வரும் வாரம் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். இதனால் நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் ஊக்கத்துடனும் இருப்பீர்கள். உங்கள் பணியிடத்தில் உங்களுக்குப் பதவி உயர்வோ அல்லது பாராட்டுக்களோ கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும்.

மகரம் (Capricorn):

இந்த வாரம் மகர ராசிக்காரர்கள் அதிகமாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும். வரும் வாரம் பணி நிமித்தமாகவோ அல்லது தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகவோ நீங்கள் சில பயணங்களை மேற்கொள்ள நேரிடலாம். பணியிடத்தில் நீங்கள் காட்டும் விடாமுயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பிற்குப் கூடுதல் பலன் கிடைக்கும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.

குமபம் (Aquarius):

கும்ப ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் சாதமான நன்மைகளை அளிக்கும். பணியில் இருப்பவர்கள் வெற்றிபெற, தங்கள் குழுவினருடன் நல்லிணக்கத்தையும் ஒருங்கிணைப்பையும் பேணுவது அவசியம். தொழில்துறையில், புதிய முயற்சிகள் லாபத்தை ஈட்டித் தரக்கூடும். பழைய முதலீடுகளால் இப்போது லாபம் கிட்டும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.

மீனம் (Pisces):

இந்த வார ராசிபலன்களின்படி, மீன ராசிக்காரர்கள் அதிகப்படியான பணிச்சுமையின் காரணமாகச் சற்று மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகக்கூடும். உங்கள் தொழில் சார்ந்த முயற்சிகளில் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும். கலை அல்லது எழுத்துத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது குறிப்பாகப் பெரிதும் பயனளிக்கும். குழந்தைகளால் நன்மை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியுமேம் இருக்கும். புதிய நபர்களுடன் பழகும் வாய்ப்பைப் பெறுவீர்கள். இதன் மூலம் புதிய நட்புகளும் உருவாகக்கூடும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

