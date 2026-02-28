English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வார ராசிபலன் (மார்ச் 2-8): அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகும் 4 ராசிகள்.... முழு ராசிபலன் இதோ

Weekly Horoscope March 2 to March 8: மார்ச் மாதம் முதல் வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் உச்சத்தில் இருக்கும்? யார் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள்?  மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளுக்கு வரும் வார ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 28, 2026, 01:13 PM IST
  • இந்த வாரம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகள் ஏற்படும்.
  • வார தொடக்கத்தில் உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும்.
  • ஆனால் நடுவில் பல்வலி உங்களைத் தொந்தரவு செய்யலாம்.

வார ராசிபலன் (மார்ச் 2-8): அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகும் 4 ராசிகள்.... முழு ராசிபலன் இதோ

Weekly Horoscope March 2 to March 8: மார்ச் 2 முதல் மார்ச் 8 வரையிலான மார்ச் மாதத்தின் முதல் வாரம், ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் விசேஷமான ஒரு வாரமாக இருக்கும். இந்த வாரம் பல நல்ல யோகங்கள் மற்றும் சந்திர கிரகணத்தின் சாயலுடன் இருக்கும். கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் கிரக நிலைகளின் காரணமாக இந்த வாரம் முன்னேற்றம், நிதி ஆதாயங்கள் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும். 

Vaara Rasi Palan: மார்ச் 2 முதல் மார்ச் 8 வரையிலான வார ராசிபலன்

மார்ச் மாத முதல் வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் உச்சத்தில் இருக்கும்? யார் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள்? மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளுக்கு வரும் வார ராசிபலனை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries):

இந்த வாரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் உணவுப் பழக்கம் உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். நிதி நிலைமைகள் கலவையாக இருக்கும். உங்கள் செலவுகள் அதிகமாகவே இருக்கும், ஆனால் உங்கள் வருமானமும் அதிகரிக்கக்கூடும், இது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். இந்த வாரம் நீங்கள் வியாபாரத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகளைச் சந்திக்க நேரிடும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு  நல்ல வேலை கிடைக்கும்.

ரிஷபம் (Taurus):

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்து உங்கள் வழக்கமான பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளுங்கள். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் உங்கள் நிதி நிலைமை கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கலாம், ஆனால் ஏற்கனவே செய்த முதலீடுகள் நன்மைகளைத் தரும். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டுகளைப் பெறலாம். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. திருமண உறவுகளும் நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.

மிதுனம் (Gemini):

இந்த வாரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சற்று சவாலானதாக இருக்கலாம். உடல்நலனில் அதிக கவனம் தேவை.  நல்ல ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் வருமானத்தையும் செலவுகளையும் சமநிலைப்படுத்துவது நல்லது. செலவுகள் இந்த வாரத்தில் அதிகரிக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் உங்களுக்கு வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம். பொறுமையை கடைபிடிப்பது மிக அவசியம். மாணவர்கள் சில சிரமங்களைச் சந்திப்பார்கள். படிப்பில் கவனம் செலுத்துவதில் சிரமங்கள் ஏற்படலாம்.

கடகம் (Cancer):

வரவிருக்கும் புதிய வாரம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். ஆரோக்கியம் சற்று பலவீனமாக இருக்கலாம். உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் மாற்றங்களைச் செய்ய முயற்சிக்கவும். உங்கள் உணவுப் பழக்கத்தில் கவனம் தேவை. இந்த வாரம் நிதி விஷயங்களுக்கும் நல்லது. பண வரவு அதிகமாகும். உங்களுக்கு பணப் பற்றாக்குறை இருக்காது. அலுவலக வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. திருமண உறவுகள் வலுவாக இருக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கு ம்.

சிம்மம் (Leo):

இந்த புதிய வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வு சிறப்பாக இருக்கும், ஆனால் வானிலையில் ஏற்படும் மாற்றம் சில சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். பண வரவு அதிகமாவதால் நிதி நிலைமையும் நன்றாக இருக்கும்.  உங்கள் தொழிலில் உங்கள் திறமைகள் தெளிவாகத் தெரியும். அலுவலக வேலைகளில் பாராட்டு கிடைக்கும். உங்கள் திருமண உறவும் அன்பாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

கன்னி (Virgo):

இந்த வாரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்ததாக இருக்கும். மோசமான உணவுப் பழக்கத்தால் உங்கள் உடல்நலம் மோசமடையக்கூடும். எனினும், உணவில் கவனம் செலுத்தினால் உடல் நிலை சீராகும். உங்கள் இரத்த அழுத்தத்திலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த வாரம் உங்கள் நிதி நிலைமை சாதாரணமாக இருக்கும். முந்தைய முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்த முயற்சிப்பார்கள், வெற்றி பெறுவார்கள். அரசாங்க வேலைகளில் இருப்பவர்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைப் பெறலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும்.

துலாம் (Libra):

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நிதி நிலைமைகள் நன்றாக இருக்கும். வணிகத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுவீர்கள். குடும்ப உறவுகள் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். போட்டிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.

விருச்சிகம் (Scorpio):

இந்த வாரம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். மாறிவரும் வானிலை காரணமாக உங்கள் உடல்நலம் மோசமடையக்கூடும். இருமல், சளி மற்றும் காய்ச்சல் உங்கள் கவலைகளை மோசமாக்கும். தேவையற்ற விஷயங்களுக்கு பணம் செலவழிப்பதைத் தவிர்க்கவும். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வேலையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். காதல் உறவுகளில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். திருமண உறவுகள் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் துணையிடமிருந்து உங்களுக்கு ஒரு பரிசு கிடைக்கலாம். மாணவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். அவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.

தனுசு (Sagittarius):

மார்ச் மாதம் முதல் வார கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். சீரான உணவு உங்கள் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கும். தியானம் மற்றும் யோகா பயிற்சி செய்யுங்கள். இந்த வாரம் உங்கள் வருமானம் அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் அதிக செலவுகளும் இருக்கும். அலுவலகத்தில் ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் திருமண உறவில் சில சிரமங்களை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். இந்த வாரம் கல்விக்கு நல்லது. உங்கள் அறிவாற்றல் அதிகரிக்கும்.

மகரம் (Capricorn):

இந்த வாரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். காலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது நன்மை பயக்கும். வழக்கமான உடற்பயிற்சியும் நன்மை பயக்கும். வணிகர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்கள் இந்த நேரத்தை மிகவும் சாதகமாகக் காண்பார்கள். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.

கும்பம் (Aquarius):

இந்த வாரம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகள் ஏற்படும். வார தொடக்கத்தில் உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் நடுவில் பல்வலி உங்களைத் தொந்தரவு செய்யலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை நன்றாகவே இருக்கும். எந்த வகையான நிதி நெருக்கடியும் இருக்காது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய தொழில்களைத் தொடங்குவதன் மூலம் தொழிலதிபர்களும் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைக் காண்பார்கள். வேலை செய்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். வாழ்வில் அமைதி இருக்கும். திருமண உறவுகள் நன்றாக இருக்கும்.

மீனம் (Pisces):

மார்ச் முதல் வாரம் கிரக நிலைகளின் தாக்கத்தால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகள் ஏற்படும். உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகளை தவிர்க்க வேண்டாம். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழிலில் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள். பணி இடத்தில் பாராட்டும் நிதி நன்மைகளும் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

