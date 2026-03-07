வார ராசிபலன் (மார்ச் 9-15): 4 ராசிகளுக்கு இது வாரம் அல்ல, வரம்... உங்க ராசி லிஸ்டில் இருக்கா?

Weekly Horoscope March 9 to March 15: மார்ச் 9 முதல் 15 வரையிலான வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. சூரியன், சுக்கிரன், செவ்வாய், புதன், ராகு கும்ப ராசியிலும், சனி மீன ராசியிலும், குரு மிதுன ராசியிலும், சந்திரன் சிம்ம ராசியிலும் சஞ்சரிப்பார்கள்.
Vaara Rasi Palan: மார்ச் 9 முதல் மார்ச் 15 வரையிலான வார ராசிபலன்
கிரக பெயர்ச்சிகள் மற்றும் கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் இந்த வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? யார் வெற்றிகளை குவிப்பார்கள்? யார் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள்? மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளுக்கு வரும் வார ராசிபலனை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம் (Aries):
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் அதிகமாகும். மாணவர்கள் படிப்பில் வெற்றி காண்பார்கள். உங்கள் உடல்நலனில் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றம் இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus):
இந்த வாரம், நீங்கள் வேலையில் சிரமப்படுவீர்கள், ஆனால் உங்கள் வேலைத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
மிதுனம் (Gemini):
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஆக்கப்பூர்வமான வாரமாக இருக்கும். உங்கள் வேலைக்கு ஒரு புதிய திசை கிடைக்கும். உங்கள் வருமானத்தையும் செலவுகளையும் சமநிலைப்படுத்துவது நல்லது. செலவுகள் இந்த வாரத்தில் அதிகரிக்கலாம். வெளிநாடு செல்லத் திட்டமிடுவீர்கள். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
கடகம் (Cancer):
இந்த வாரம், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் சில பிரச்சனைகள் வரலாம். வெள்ளிக்கிழமை முதல், ஒரு புதிய வணிக ஒப்பந்தத்தில் வெற்றி பெறுவீர்கள். சனிக்கிழமை நீங்கள் ஒரு நீண்ட தூர மதப் பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். உங்கள் உணவுப் பழக்கத்தில் கவனம் தேவை. இந்த வாரம் நிதி விஷயங்களுக்கும் நல்லது.
சிம்மம் (Leo):
இந்த வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் வெற்றி கிடைக்கும். ஐடி மற்றும் ஊடகத் துறையில் ஈடுபடுபவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். பண வரவு அதிகமாவதால் நிதி நிலைமையும் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் தொழிலில் உங்கள் திறமைகள் தெளிவாகத் தெரியும். uடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
கன்னி (Virgo):
சந்திரன் மற்றும் புதனின் சஞ்சலம் காரணமாக, புதன்கிழமை முதல் வெள்ளி வரை உங்கள் வார்த்தைகளில் கவனமாக இருங்கள். வேலை மாற்றங்கள் சாத்தியமாகும். உங்கள் வணிக வெற்றியால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். முந்தைய முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்த முயற்சிப்பார்கள், வெற்றி பெறுவார்கள். கும்பம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள்.
துலாம் (Libra):
செவ்வாய்க்குப் பிறகு, நீங்கள் புதிய வணிக வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மோதல் சூழ்நிலை ஏற்படலாம். நிதி நிலைமைகள் நன்றாக இருக்கும். வணிகத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுவீர்கள். கன்னி மற்றும் மகர நண்பர்களின் ஆதரவைத் தேடுங்கள். அதிர்ஷ்ட சதவீதம் - 75%.
விருச்சிகம் (Scorpio):
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கிரக பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். அரசியலில் வெற்றி பெறுவீர்கள். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வேலையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். காதல் உறவுகளில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
தனுசு (Sagittarius):
இந்த வாரத்தின் முதல் இரண்டு நாட்களில் குரு மற்றும் சந்திரனின் சஞ்சாரம் தொழிலில் வெற்றியைத் தரும். மாணவர்கள் கொஞ்சம் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும். அலுவலக பணிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். பணம் முதலீடு செய்யப்படும். வணிக மாற்றங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். முன்னர் செய்த முதலீடுகளால் வெற்றி கிடைக்கும்.
மகரம் (Capricorn):
வெள்ளிக்கிழமைக்குப் பிறகு, சனியின் செல்வாக்கு மற்றும் சந்திரனின் சஞ்சாரம் காரணமாக, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேலாண்மைத் துறைகளில் உள்ளவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். வணிகர்கள் இந்த வாரம் வெற்றி பெறுவார்கள். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்புக்கு ஒரு புதிய திசையைக் கண்டறிவார்கள். தொழிலதிபர்கள் இந்த நேரத்தை மிகவும் சாதகமாகக் காண்பார்கள்.
கும்பம் (Aquarius):
புதன் முதல் சனிக்கிழமை வரை சனி மற்றும் சந்திரனின் சஞ்சாரம் காரணமாக உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். பண வரவு அதிகமாகும். ந்த வகையான நிதி நெருக்கடியும் இருக்காது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
மீனம் (Pisces):
இந்த வாரம் தொழிலில் போராட்டமாக இருக்கும். பணம் செலவாகும். மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். பணம் செலவிடுவதில் கனவம் தேவை. உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக் இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
