வார ராசிபலன் (மே 11-17): மேஷம் முதல் மீனம் வரை வரும் வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்?

Vaara Rasi Palan May 11 to May 17: இந்த வாரம் அதிக நன்மைகள் யாருக்கு? யார் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான வரும் வார ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 8, 2026, 05:41 PM IST
  • கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் செலவுகள் வருமானத்தை விட அதிகமாக இருக்கலாம்.
  • எனவே, நீங்கள் பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
  • பணியிடச் சூழல்களை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருங்கள்.

Weekly Horoscope May 11 to May 17: இன்னும் 2 நாட்களில் ஒரு புதிய வாரம் தொடங்குகிறது. இந்த வாரம் மே 11 முதல் மே 17 வரை நீடிக்கிறது. இந்த வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கும் என ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர். சில ராசிகளுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பானதாகவும் சில ராசிகளுக்கு சவால்கள் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான வரும் வார ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

மே 11-17 வார ராசிபலன்

ராசி பலன்
மேஷம் நல்ல வேலை கிடைக்கும்
ரிஷபம் அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும்
மிதுனம் பொறுமையுடன் இருப்பது நல்லது
கடகம் எதிரிகள் விஷயத்தில் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்
சிம்மம் நிதி அலட்சியம் இழப்பை ஏற்படுத்தும்
கன்னி நல்ல அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது
துலாம் செல்வம் பெருகும்
விருச்சிகம் நற்பெயரும் உயரும்
தனுசு நண்பர்களால் மகிழ்ச்சி
மகரம் திறமை மேம்படும்
கும்பம் செலவுகள் வருமானத்தை விட அதிகமாக இருக்கலாம்
மீனம் tஹொழிலில் வெற்றி

மே 11-17 விரிவான பலன்கள்

மேஷம் (Aries)

பணியிடத்தில் கடைப்பிடிக்கும் ஒழுக்கம் உங்கள் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, தங்கள் தொழில் துறையில் அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான நேரமாகும். நீங்கள் உங்கள் பணிகளை மிகச்சிறந்த ஒழுக்கத்துடன் நிறைவேற்றுவீர்கள். இந்த நற்பண்பு உங்களுக்குப் பல்வேறு வடிவங்களில் வெற்றியை ஈட்டித் தரும். அரசு தொடர்பான திட்டங்களில் நீங்கள் விரும்பிய முடிவுகளைப் பெறக்கூடும். வணிக வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள இந்த வாரம் ஒரு சுபமான வாரமாக இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.

ரிஷபம் (Taurus):

கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிக அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும். இவர்களது வாழ்வில் செய்யப்படும் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். வணிகத்தில் லாபம் பெருகும்.  இந்த வாரம் வெற்றிகள் பல குவியும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உங்கள் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துங்கள். 

மிதுனம் (Gemini):

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் அல்லது சர்வதேசப் பிரச்சினைகள் முக்கியமான விவாதப் பொருளாக மாறக்கூடும். சட்ட ரீதியான விஷயங்களைக் கையாளும்போது பொறுமையுடன் இருக்குமாறு உங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. வகுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளைத் துல்லியமாகக் கடைப்பிடியுங்கள். உங்கள் பணிகளில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையைப் பேணுங்கள். மற்றவர்களுடன் உரையாடும்போது தெளிவாகவும், கருத்துக்களைத் துல்லியமாகவும் வெளிப்படுத்துங்கள். தேவையற்ற தவறான புரிதல்கள் ஏற்படுவதைத் தவிருங்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட விவகாரங்களில் ஒரு சீரான தன்மையைப் பேணுங்கள். குடும்பத்தினருடன் இணக்கமாகச் செயல்பட்டு முன்னேறுங்கள். 

கடகம் (Cancer):

வரும் வாரம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் எதிரிகள் விஷயத்தில் எப்போதும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். நிறுவன ரீதியான செயல்பாடுகளில் நீங்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். எச்சரிக்கையுடன் முன்னேறிச் செல்வதே இந்த புதிய வாரத்திற்கான உங்கள் வழிகாட்டு நெறிமுறையாக அமையும். இந்த வாரம் கடக ராசிக்காரர்களின் இல்லங்களில் ஒரு கொண்டாட்டமான சூழல் நிலவும். தனிப்பட்ட விவகாரங்கள் மற்றும் சொந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் உணர்வீர்கள். 

சிம்மம் (Leo):

கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் கடின உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் எளிதாக்கும். வேலை தொடர்பான நடவடிக்கைகள் சுமுகமாக நடைபெறும். முக்கியமான பணிகளைச் சரியான நேரத்தில் முடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள். வணிகச் சூழல்கள் சற்றே சவாலாக இருக்கலாம், எனவே உங்கள் தொழில்முறை நடவடிக்கைகளில் எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள். உங்கள் பணித் திட்டங்களை விடாமுயற்சியுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் தொடர்ந்து செயல்படுத்துங்கள். உங்கள் உரையாடலில் ஒரு சிறிய தயக்கத்தை நீங்கள் உணரலாம், ஆனால் இந்த வேலையில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம். நிதி அலட்சியம் உங்களுக்குப் பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். தொண்டு நடவடிக்கைகளில் அதிக ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொண்டு, உங்கள் பணியிடத்தில் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

கன்னி (Virgo):

நண்பர்களின் துணை உங்கள் உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். கன்னி ராசிக்காரர்கள் தங்கள் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை அனுபவிப்பார்கள். நீங்கள் பல்வேறு விஷயங்களில் ஆர்வமாக உணர்வீர்கள், மேலும் உங்கள் பெரியவர்களின் அறிவுரைகளை கடமையுடன் பின்பற்றுவீர்கள். வேலையில் உங்கள் அர்ப்பணிப்பு இந்த வாரம் அனைவரையும் கவரும். உங்கள் இலக்குகளில் உங்கள் கவனத்தை உறுதியாக நிலைநிறுத்துங்கள். நண்பர்களுடனான உங்கள் பிணைப்புகள் மேலும் வலுப்பெறும். உங்களுக்கு இந்த வாரம் நல்ல அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது.

துலாம் (Libra)

குடும்ப நல்லிணக்கத்தைப் பேணுவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். துலாம் ராசியினர் குடும்ப விவகாரங்களில் தேவையற்ற தலையீடுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிடுங்கள்; அவர்களுடனான உங்கள் உறவை மேம்படுத்திக்கொள்ள முயலுங்கள். தொழில்முறைத் துறையில்—வணிகம் மற்றும் நிர்வாகம் உட்பட—உங்கள் செயல்பாடு மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றங்களின்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். உங்கள் செல்வம் பெருகும். தனிப்பட்ட அந்தரங்கம் குறித்த உங்கள் உணர்வு மேலும் வலுப்பெறும்.

விருச்சிகம் (Scorpio)

வரும் வாரம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் முயற்சிகளில் ஒரு புதிய ஆற்றல் பெருக்கம் ஏற்படும். உங்கள் கடந்தகால வணிக அனுபவங்களையும், தொழில்முறைத் தொடர்புகளையும் முழுமையாகவும் திறம்படவும் பயன்படுத்திக்கொள்வீர்கள். துணிச்சலுடனும், முன்னெடுக்கும் மனப்பான்மையுடனும் முன்னேறிச் செல்லுங்கள். போட்டி நிறைந்த சூழல்களில், நீங்கள் மற்றவர்களை விஞ்சிச் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் சமூகத் தொடர்புகள் மேம்படும். உங்கள் நற்பெயரும் உயரும். பல்வேறு செயல்பாடுகளில் நீங்கள் முன்னின்று செயல்படுவீர்கள். வீண் அரட்டைகளிலும், பயனற்ற விவாதங்களிலும் உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள்.

தனுசு (Sagittarius)

உங்கள் இனிமையான வார்த்தைகளால் அனைவரின் இதயங்களையும் நீங்கள் வெல்வீர்கள். தனுசு ராசியினர் பாரம்பரிய மற்றும் கலாச்சாரம் சார்ந்த விஷயங்களில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுவார்கள். உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் மேம்படுத்தும் முயற்சிகளில் நீங்கள் எப்போதும் முன்னணியில் இருப்பீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் நம்பிக்கையையும் ஆதரவையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உங்கள் உரையாடல்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். ஒரு பழைய நண்பரை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும். இந்தச் சந்திப்பு உங்கள் இதயத்திற்குப் பெரும் மகிழ்ச்சியைத் தரும். 

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசிக்காரர்கள் வரும் வாரத்தில் படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். புதிய அணுகுமுறைகளைக் கையாள்வதிலும், படைப்பாற்றல் திறனை வெளிப்படுத்துவதிலும் வெற்றி கிடைக்கும். பல்வேறு துறைகளில் உங்கள் நிலை மிகவும் வலுவாக இருக்கும். பொறுப்புள்ள மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து வழிகாட்டுதலைப் பெற்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் திறமைகளையும் ஆற்றல்களையும் முழுமையாகப் பயன்படுத்துங்கள்.

கும்பம் (Aquarius)

உங்கள் வரவு செலவு மற்றும் செலவினங்களைக் கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்துங்கள். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் செலவுகள் வருமானத்தை விட அதிகமாக இருக்கலாம். எனவே, நீங்கள் பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். பணியிடச் சூழல்களை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருங்கள் மற்றும் சட்ட விஷயங்களில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். தனிப்பட்ட உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்கான உங்கள் முயற்சிகளைத் தொடருங்கள். உங்கள் செலவுகள் மற்றும் முதலீடுகள் மீது முழுமையான கட்டுப்பாட்டைப் பேணுங்கள்

மீனம் (Pisces)

மேம்பட்ட பணித்திறன் வெற்றியைத் தரும். மீன ராசியில் பிறந்தவர்கள் மீது நண்பர்களும் சக ஊழியர்களும் தங்கள் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையைத் தக்க வைத்துக் கொள்வார்கள். இந்த வாரம் கிரக பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் பணியிடத்தில் நீங்கள் விரும்பிய முடிவுகளை அடைவீர்கள். உங்கள் தொழில் துறையில் ஒரு நேர்மறையான சூழல் நிலவும். வணிகப் போட்டித் துறையில், நீங்கள் மற்றவர்களை விட முன்னணியில் இருப்பீர்கள், மேலும் உங்கள் தொழில்முறைத் திறனில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் காணப்படும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

