/வார ராசிபலன் (மே 18 - 24): இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு செம ஜாக்பாட்.. தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்!

Weekly Horoscope May 18 -24 Tamil: மே 18 முதல் 24 வரையிலான இந்த வாரத்தில் 12 ராசிகளுக்கும் கிடைக்கப்போகும் தொழில், பண வரவு, மற்றும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்த துல்லியமான வார ராசிபலனை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
Weekly Horoscope May 18 -24 Tamil: புதிய வாரத்திற்குள் நாம் அடி எடுத்து வைத்துள்ள நிலையில், இந்த வாரம் நம்முடைய உடல்நலம் மற்றும் மனநலம் எப்படி இருக்கப் போகிறது? கிரகங்களின் நகர்வுகள் நமக்கு சாதகமாக உள்ளதா? என்பது குறித்து பார்க்கலாம். மே 18 முதல் 24 வரையிலான வாராந்திர ராசிபலன் இதோ. உங்க ராசிக்கான பலன்களையும், நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் முழுமையாகப் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த சில நாட்களாக தொழில் மற்றும் வேலை இடத்தில் இருந்த நீண்ட நாள் சிக்கல்கள் இந்த வாரம் முடிவுக்கு வரும். உங்கள் ராசி நாதனின் பலத்தால் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். உங்களது கடின உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் முழு ஆதரவும், ஒத்துழைப்பும் உங்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும். வியாபாரிகள் புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள். பண வரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும், திடீர் சுப செலவுகள் பட்ஜெட்டை துளைக்கலாம். மொத்தத்தில் இது உங்களுக்குப் ஒரு சிறந்த வாரம்.
இந்த வாரம் முழுக்க குடும்பப் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதிலேயே உங்கள் நேரம் சரியாக இருக்கும். நீங்கள் நீண்ட நாட்களாகக் கஷ்டப்பட்டு முயன்று வரும் காரியங்கள் இந்த வாரம் உங்களது சொந்த உழைப்பால் வெற்றிகரமாக முடியும். திடீர் பயணங்கள் மேற்கொள்ள நேரலாம். தொழிலதிபர்களுக்குப் புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் கிடைப்பதுடன், அது பிற்காலத்தில் பெரிய லாபத்திற்கும் வழிவகுக்கும். பொருளாதார ரீதியாகப் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் காலநிலை மாற்றத்தால் சிறு உபாதைகள் வரலாம். அதனால் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மிதுன ராசியினருக்கு இந்த வாரம் அலைச்சல் அதிகமாக இருக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளும், சவால்களும் வரலாம். வியாபாரத்தில் சில முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். உங்களது தனித்துவமான புத்திசாலித்தனத்தால் வேலையில் புதிய மைல்கல்லை எட்டுவீர்கள். எதிர்பார்த்த லாபம் கைக்கு வந்து சேரும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வார இறுதியில் மனச்சோர்வு ஏற்படலாம் என்பதால், போதிய ஓய்வு அவசியம்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு நிம்மதியான வாரமாக அமையப் போகிறது. இழுபறியாக இருந்த பழைய வேலைகள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடியும். அலுவலகத்தில் உங்களது அந்தஸ்தும், மதிப்பும் உயரும். சொந்தத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத பெரிய லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பொருளாதார நிலை முன்பை விட பல மடங்கு வலுவடையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பயணங்கள் நிறைந்த ஒன்றாக இருக்கும். உங்களது தலைமை பண்பு வெளியில் தெரியும் வாரம் என்பதால், பேச்சிலும் செயலிலும் நிதானம் தேவை. அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். கூட்டு வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைப்பதுடன், நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கிக் கிடந்த பணமும் கைக்கு வரும். குடும்பத்திலும், சமூகத்திலும் உங்களது கௌரவம் மற்றும் மரியாதை உயரும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களே, இந்த வாரம் நீங்கள் இலக்குகளை அடையக் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் அதிக வேலைப் பளு இருக்கும். இருப்பினும், நீங்கள் போடும் புதிய திட்டங்களும், முயற்சிகளும் 100% வெற்றியைத் தரும். பண வரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும், பெரிய முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு முன்னால் அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணர்களின் ஆலோசனையைக் கேட்பது நல்லது. குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது.
இந்த வாரம் புதிய நபர்களின் அறிமுகம் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். அதே நேரத்தில் வேலைப் பளுவும் கொஞ்சம் அதிகரிக்கக் கூடும். வீட்டிற்கு உறவினர்களின் வருகையால் பணச் செலவுகளும், அதே சமயம் சுப நிகழ்வுகளும் நடக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய வேலைகள் உங்களை நம்பி ஒப்படைக்கப்படும். வராமல் இருந்த பழைய பண பாக்கிகள் வசூலாகும். குடும்பத்தில் அமைதியும், ஆதரவும் கிடைக்கும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் உங்களது இலக்குகளில் மட்டுமே முழுக் கவனத்தையும் செலுத்த வேண்டும். பெற்றோருக்குத் தங்களின் பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்த கவலைகளும், அலைச்சல்களும் வந்து போகும். இந்த வாரம் எந்த விஷயத்திலும் அவசரப்படாமல் பொறுமையாக இருப்பது நல்லது. உத்தியோகத்தில் சில சவால்கள் வந்தாலும், உங்களது கடின உழைப்பால் அதை முறியடிப்பீர்கள். இந்த வாரம் யாருக்கும் கடன் கொடுக்கவோ, வாங்கவோ வேண்டாம். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த மனக்கசப்புகள் தீரும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்ட காற்று உங்கள் பக்கம் வீசப் போகிறது. வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு பெரிய நிறுவனங்களில் இருந்து நல்ல வேலை வாய்ப்பு தேடி வரும். சுய தொழில் செய்பவர்கள் நல்ல முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். ஆனால் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் எடுக்க வேண்டாம். நீண்ட நாட்களாகத் தடைப்பட்ட காரியங்கள் தானாகவே முடியும். பண வரவிற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும். ஆன்மீக மற்றும் சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான வாரம்.
மகர ராசிக்காரர்களே, இந்த வாரம் உங்களுடைய புதிய திட்டங்கள் பெரிய பலன்களைக் கொடுக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் மேல் அதிகாரிகளின் முழு ஆதரவும் அரவணைப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். இதனால் அலுவலகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும். புதிய முதலீடுகளைச் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும், அதன் மூலம் லாபமும் பெருகும். நிதி நிலைமை முன்பை விடச் சீராகும். குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்,
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பயணம் மற்றும் வேலை நிமித்தமாக ஓடி ஆட வேண்டியிருக்கும். சுற்றியுள்ளவர்களுடன் நல்ல இணக்கமான சூழல் ஏற்படும். ஆனால், வியாபார விஷயங்களில் மற்றவர்களை நம்பி பெரிய தொகைகளை முதலீடு செய்யும்போது எச்சரிக்கை தேவை. இந்த வாரம் உங்களிடம் புதிய சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவோடு நீங்கள் நினைத்த காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். பண வரவு சீராக இருக்கும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வேலைப் பளு அதிகமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் புது நபர்களின் வருகை அல்லது சுப நிகழ்வுகள் நடக்கலாம். வேலை மற்றும் தொழிலில் உங்களின் உழைப்பிற்கான பலன், இரட்டிப்பாகக் கிடைக்கும் காலம் இது. பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் காண முடியும். புதிய வருமான வழிகளும் உங்களுக்குத் தென்படும். மாணவர்கள் கல்வி நிமித்தமாக வெளியூர் அல்லது வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் நல்ல வாய்ப்புகள் அமையலாம்.
