  • வார ராசிபலன்: அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் எவை? என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும்?

வார ராசிபலன்: அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் எவை? என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும்?

Weekly Horoscope October 27 to November 2: கிரகப்பலன்களின் படி 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் அந்த நாள் அல்லது அந்த வாரம் அமையும். அப்படி இந்த வாரம் உங்கள் ராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் இருக்கும் என்பதை இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 25, 2025, 09:39 PM IST
  • ஹன்ஸ் ராஜயோகம், நவபஞ்சம் ராஜயோகம், மகாலட்சுமி போன்ற ராஜயோகங்கள் உருவாகின்றன.
  • அக்டோபர் மாதத்தின் கடைசி வாரம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

Weekly Horoscope October 27 to November 2: அக்டோபர் மாதத்தின் கடைசி வாரம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த வார தொடக்கத்தில், அதாவது அக்டோபர் 27 அன்று, செவ்வாய் விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைவார். புதன் ஏற்கனவே இந்த ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், இரண்டு கிரகங்களின் இணைப்பும் ஏற்பட உள்ளது. இது தவிர, குரு கடகத்தில், சுக்கிரன் கன்னியில், ராகு கும்பத்தில், கேது சிம்மத்தில், சூரியன் துலாம் ராசியில் பயணித்து வருகிறார். ஜோதிட கூற்றுப்படி, இந்த வாரம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். மேஷம், ரிஷபம், கடகம், சிம்மம், மிதுனம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய 12 ராசிகளுக்கு வரும் வாரம் எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.

இந்த வாரம் உருவாகும் ராஜயோகங்களைப் பற்றி பேசுகையில், ஹன்ஸ் ராஜயோகம், நவபஞ்சம் ராஜயோகம், மகாலட்சுமி போன்ற ராஜயோகங்கள் உருவாகின்றன.

மேஷம்
இந்த வாரம் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் நம்பிக்கைக்குரியதாக இருக்கும். வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம், முன்பு தடைபட்ட திட்டங்களை மீண்டும் தொடங்குவது நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். உறவுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தொடர்பு நன்மை பயக்கும். நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் - புதிய முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு முன் கவனமாக சிந்தியுங்கள். 

ரிஷபம்
இந்த வாரம் உங்கள் மனநிலை மிகவும் நிலையானதாக இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் நல்லிணக்கம் மேலோங்கும், மேலும் சில பழைய குடும்பப் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படலாம். வேலையில் நீங்கள் சில சவால்களை எதிர்கொள்ளலாம், ஆனால் நிதானத்துடன், நீங்கள் தீர்வுகளைக் காண்பீர்கள். காதல் உறவுகள் இனிமையாக இருக்கும், ஆனால் உங்கள் வார்த்தைகளில் கவனமாக இருங்கள். எதிர்பாராத நிதிச் செலவுகள் ஏற்படக்கூடும்.

மிதுனம்
இந்த வாரம், உங்கள் புத்திசாலித்தனம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு திறன்களை சிறப்பாகப் பயன்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் வேலையில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள், மேலும் சக ஊழியர்களுடன் நல்லுறவை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். புதிய யோசனைகளைச் செயல்படுத்த இது நேரம். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.

கடகம்
இந்த வாரம் உணர்ச்சி ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கொண்டுவரலாம். வேலையில் கூடுதல் பொறுப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம், இது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். நிதி விஷயங்களில் அவசரப்படுவதைத் தவிர்க்கவும். 

சிம்மம்
இந்த வாரம் உங்கள் தலைமைத்துவ திறன்கள் பிரகாசிக்கும். வேலையில் உங்கள் நற்பெயர் வலுப்பெறும், மேலும் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான சலுகை கிடைக்கக்கூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். 

கன்னி
இந்த வாரம் வேலையில் உங்கள் கடின உழைப்பு தெரியும், மேலும் உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். நிதி ரீதியாக, நீங்கள் சிந்தனையுடன் செயல்படுவீர்கள். குடும்ப சூழ்நிலை அமைதியாக இருக்கும், ஆனால் உறவுகளில் தெளிவின்மை இருக்கலாம். 

துலாம்
இந்த வாரம் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் வாய்ப்பையும் கொண்டு வரக்கூடும். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. காதல் உறவுகள் மகிழ்ச்சியுடன் தொடர்பு கொள்ளப்படும். வேலையில் மரியாதை அதிகரிக்கும். நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியம். உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்
இந்த வாரம் நிதானம் தேவை. வேலையில் சில குழப்பங்கள் அல்லது தடைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம், ஆனால் உங்கள் கடின உழைப்பு மற்றும் அனுபவத்தால் அவற்றை நீங்கள் சமாளிப்பீர்கள். நிதி விஷயங்களில் திடீர் ஆபத்துக்களை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். நீங்கள் சோம்பலாக உணரலாம்.

தனுசு
உங்களுக்கு ஒரு சுறுசுறுப்பான மற்றும் நேர்மறையான வாரமாக இருக்கும். புதிய யோசனைகள் மற்றும் திட்டங்கள் தோன்றும். வேலையில் வாய்ப்புகள் எழலாம். காதல் உறவுகளில் ஸ்திரத்தன்மை அதிகரிக்கும், பயணம் சாத்தியமாகும். ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

மகரம்
இந்த வாரம் பொறுப்புகள் மற்றும் வாய்ப்புகளின் கலவையைக் கொண்டுவரும். வேலையில் உங்கள் பங்கு விரிவடையக்கூடும், சமநிலையுடன் வேலை செய்யுங்கள். நிதி நிலைமைகள் இயல்பை விட சிறப்பாக இருக்கலாம். குடும்ப வாழ்க்கை அமைதியாக இருக்கும். 

கும்பம்
இந்த வாரம் வேலையில் புதிய சோதனைகள் அல்லது மாற்றங்கள் சாத்தியமாகும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவது உங்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் உற்சாகம் இருக்கும், ஆனால் கவனமாக பரிசீலிப்பது அவசியம். 

மீனம்
இந்த வாரம் சுயபரிசோதனை மற்றும் இலக்கு நிர்ணயிப்பதற்கானது. உங்கள் எதிர்கால திசையை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம் மற்றும் கடந்த கால அனுபவங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். வேலையில் உங்கள் கடின உழைப்பு தெரியும். குடும்பத்துடனான உறவுகள் இணக்கமாக இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

