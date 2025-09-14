Weekly Horoscope: இந்த வாரம் 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Weekly Horoscope 15 - 21 september 2025: இந்த வாரம் கிரகங்களின் பெயர்ச்சியைப் பார்த்தால், சந்திரன் செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி கடக ராசியிலும், செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி சிம்ம ராசியிலும், செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி கன்னி ராசியிலும் நுழைவார். புதன் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி கன்னி ராசியிலும், சுக்கிரன் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி சிம்ம ராசியிலும், சூரியன் செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி கன்னி ராசியிலும் நுழைவார். செவ்வாய் துலாம் ராசியிலும், குரு மிதுன ராசியிலும், சனி மீன ராசியிலும், ராகு கும்ப ராசியிலும், கேது சிம்ம ராசியிலும் பெயர்ச்சி அடைவார்கள்.
மேஷம்: இந்த வாரம் உடல்நலக் கண்ணோட்டத்தில் நன்றாக இருக்கும், மன அழுத்தம் இருக்கும். தொடர்ந்து யோகா பயிற்சி செய்தால் போதுமான தூக்கம் கிடைக்கும். வேலையில் பாராட்டப்படுவீர்கள். அரசு அல்லது தனியார் வேலையில் கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். பண விஷயங்களில் சில முன்னேற்றங்கள் இருக்கும். திடீர் நன்மைகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. புத்திசாலித்தனமாகச் செலவிடுங்கள்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம், சோர்வு மற்றும் தலைவலி போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். லேசான உணவை உண்ணுங்கள், யோகா செய்யுங்கள். வேலை செய்யும் இடத்தில் வேலை அழுத்தம் இருக்கும். சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் பொறுமையுடன் வேலை செய்யுங்கள். இந்த வாரம், பணச் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கலாம்.
மிதுனம்: இந்த வாரம் மன சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள், இதனால் உடல் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். தொழில் ரீதியாக, இந்த வாரம் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும்.
கடகம்: இந்த வாரம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக சவாலானதாக இருக்கலாம். வேலையில் சமநிலையை பராமரிக்கவும். வேலையில் ஸ்திரத்தன்மை இருக்கும், ஆனால் மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும். உடல்நலக் கண்ணோட்டத்தில், மன அழுத்தம் மற்றும் தூக்கமின்மை இந்த வாரம் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். தியானம் மற்றும் லேசான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
சிம்மம்: இந்த வாரம், உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய திட்டங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் தலைமைத்துவ திறன்கள் பாராட்டப்படும். உங்கள் நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும். லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள், இதனால் சேமிப்பு உண்டாகும்.
கன்னி: இந்த வாரம் வேலை பளு அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் உங்கள் முறையான வழியில் எல்லாம் நன்றாக நடக்கும். அலுவலகத்தில் உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். நிதி தொடர்பான திட்டங்களில் முதலீடு செய்யுங்கள். குடும்பத்தில் காதல் மற்றும் உறவில் புரிதல் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த வாரம் செரிமானம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் இருக்கலாம்.
துலாம்: இந்த வாரம், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மன சோர்வு ஏற்படலாம், எனவே போதுமான ஓய்வு எடுங்கள். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை சீராகும். சில சிறப்பு வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படலாம். காதல் உறவுகளில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியின் சூழ்நிலை இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம், தொழில் வாழ்க்கையில் சிறப்பு அழுத்தம் ஏற்படலாம். கவனம் செலுத்துங்கள். சிந்திக்காமல் எந்த முடிவையும் எடுக்காதீர்கள், இல்லையெனில் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த வாரம் உங்கள் நிதி நிலைமை கலவையாக இருக்கும். பணப்புழக்கம் இருக்கும். சேமிப்பில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். தேவையற்ற செலவுகளும் இருக்கலாம். இந்த வாரம், காதல் மற்றும் உறவுகளில்
தனுசு: இந்த வாரம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய பரிமாணங்கள் உருவாகும். நிதி நிலைமை மேம்படும், வருமானத்திற்கான புதிய கதவுகள் திறக்கும். பழைய முதலீடுகள் நன்மை பயக்கும். உடற்பயிற்சி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை நன்றாக வைத்திருக்கும்.
மகரம்: இந்த வாரம், மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். புதிய வேலையைத் தொடங்க இது சரியான நேரம், எனவே நீங்கள் புதிய வேலையைச் செய்யத் திட்டமிடலாம். இந்த வாரம், நிதி நிலையில் ஸ்திரத்தன்மை இருக்கும். சேமிப்பைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
கும்பம்: இந்த வாரம் நீங்கள் மன ரீதியாக சோர்வாக உணரலாம். யோகா மற்றும் தியானத்தை உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். தொழில் ரீதியாக புதிய வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படும். சில சிறப்புச் செலவுகள் ஏற்படக்கூடும்.
மீனம்: இந்த வாரம், வேலையில் ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவர பொறுமையாக இருங்கள். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். தேவையற்ற செலவுகள் உங்கள் வங்கி இருப்பைக் கெடுக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். ஒரு சிறிய பயணம் செல்வதன் மூலம் நீங்கள் நன்மைகளைப் பெறலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க | கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், செல்வ மழை, அதிர்ஷ்டம்
மேலும் படிக்க | மகாபாக்ய ராஜயோகம்: செவ்வாய் சந்திரன் சேர்க்கையால் இந்த ராசிகள் மீது லட்சுமி கடாக்ஷம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ