Weekly Love Horoscope: இந்த வாரம் 12 ராசிகளுக்கும் காதல் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்

மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 13, 2025, 10:02 PM IST
  • வாரத்தின் நடுவில் சிறிது சண்டை ஏற்படலாம்.
  • வார இறுதியில், நிலைமை மேம்பட்டு.
  • சிறிய விஷயங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்.

Weekly Love Horoscope 15-21 September 2025: செப்டம்பர் 15 முதல் 21 வரையிலான நேரம் காதல் மற்றும் உறவுகளின் அடிப்படையில் பல முக்கியமான வாய்ப்புகளைக் கொண்டு வந்துள்ளது. சில ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் காதல் மற்றும் நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும், சிலர் தங்கள் உறவுகளில் சமநிலையைப் பேண வேண்டும். கன்னி மற்றும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பொறுமை மற்றும் புரிதல் அவசியம். எனவே மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போம்.

மேஷம்: இந்த வாரம் உங்கள் காதல் வாழ்க்கை உற்சாகத்தால் நிறைந்திருக்கும். உங்கள் துணையுடன் காதல் தருணங்களை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். சிறிய பரிசுகள் உறவில் புத்துணர்ச்சியைக் கொண்டுவரும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் சில தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம்.

ரிஷபம்: இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு உணர்ச்சிபூர்வமான நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கையின் சிறிய மகிழ்ச்சிகளை உங்கள் துணையுடன் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். புதிய உறவைத் தொடங்க விரும்புவோருக்கு இந்த நேரம் சாதகமானது. இருப்பினும், உறவுகளில் அதிக எதிர்பார்ப்புகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

மிதுனம்: இந்த வாரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம். துணையைப் புரிந்துகொண்டு அவர்களுக்கு நேரம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் காதல் பயணம் அல்லது டேட்டிங்கிற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம்.

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் நெருக்கம் மற்றும் காதல் உணர்வுகளைக் கொண்டுவரும். உங்கள் காதலியுடன் அதிக நேரம் செலவிடவும், அவர்களின் உணர்வுகளை ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ளவும் நீங்கள் விரும்புவீர்கள்.

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் உறவுகளை வலுப்படுத்தும் செய்தியைக் கொண்டுவருகிறது. உங்கள் துணைக்கு அதிக நேரம் கொடுத்து அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பீர்கள். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில், பழைய வேறுபாடுகள் தீர்க்கப்பட்டு, உறவில் நம்பிக்கையும் நெருக்கமும் அதிகரிக்கும்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் பொறுமை மற்றும் புரிதலைப் பற்றியது. திருமணமாகாதவர்களுக்கு, பழைய நண்பரிடமிருந்து அன்பின் வெளிப்பாடு கிடைக்கக்கூடும். வார இறுதியில், உறவுகள் மேம்பட்டு, நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் காதல் வாழ்க்கையில் சமநிலையைக் கொண்டுவரும். திருமணமாகாதவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை ஒரு சமூக நிகழ்வில் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. காதல் வாழ்க்கை சீராக இருக்கும். வார இறுதி மிகவும் காதல் நிறைந்ததாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் உணர்ச்சிபூர்வமான ஆழம் நிறைந்ததாக இருக்கும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் சிறிது பொறாமை அல்லது பாதுகாப்பின்மை ஏற்படலாம், காதல் வாழ்க்கையில் உற்சாகமும் நெருக்கமும் உணரப்படும்.

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் உற்சாகம் மற்றும் மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாக இருக்கும். துணையுடன் வெளியூர் பயணம் செல்லலாம். உறவுகளில் நேர்மை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை உங்களை மேலும் வலுப்படுத்தும். வார இறுதியில், காதலியுடன் சில சிறப்பு தருணங்களைச் செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் உறவுகளில் பொறுமை மற்றும் முதிர்ச்சியைக் காட்டுவதற்கானது. உங்கள் துணையின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொண்டு அவர்களின் விருப்பங்களை மதிக்க வேண்டும். தவறான புரிதல்களால் வாரத்தின் நடுவில் சிறிது சண்டை ஏற்படலாம்.

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் சமூக நடவடிக்கைகள் மூலம் புதிய உறவுகளை ஏற்படுத்தப் போகிறது. தனிமையில் இருப்பவர்கள் சிறப்பு வாய்ந்த ஒருவருடன் இணையலாம். வெளியாரின் தலையீடு உறவுகளில் சிக்கல்களை உருவாக்கலாம். வார இறுதியில், நிலைமை மேம்பட்டு.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் நெருக்கமும், உணர்ச்சிகளின் ஆழமும் நிறைந்ததாக இருக்கும். உங்கள் துணையை நீங்கள் அதிகமாகப் புரிந்துகொண்டு அவர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய முயற்சிப்பீர்கள். வாரத்தின் நடுவில் சிறிய விஷயங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

