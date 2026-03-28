கும்பம், மீனம், மேஷம்: ஏழரை சனியிலிருந்து விமோசனம் எப்போது? சனி பெயர்ச்சி முழு விவரங்கள்!

Saturn Transit 2026: ஏழரை நாட்டு சனி (சனியின் ஏழரை ஆண்டுச் சுழற்சி) என்ற பெயரை உச்சரித்தாலே பலருக்கும் ஒருவித பதற்றம் ஏற்படுவது வழக்கம்; இருப்பினும், ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் இது வெறும் துன்பங்கள் நிறைந்த காலமாக மட்டும் பார்க்கப்படுவதில்லை. மாறாக, இது நமது கடின உழைப்பு, பொறுப்புணர்வு மற்றும் பொறுமை ஆகிய நற்பண்புகளை வளர்த்துக்கொள்ள வாய்ப்பளிக்கும் ஒரு காலகட்டமாகும். ஏறக்குறைய ஏழரை ஆண்டுகள் நீடிக்கும் இந்தச் சுழற்சி, ஒவ்வொரு ராசிக்கும் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வந்து அமைகிறது.
தற்போதைய நிலையில், கும்பம், மீனம் மற்றும் மேஷம் ஆகிய ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் சனியின் பிடியின் பல்வேறு கட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 2026-ஆம் ஆண்டைப் பொறுத்தவரை, சிலர் இதன் இறுதிக்கட்டத்தைக் கடந்து கொண்டிருக்கின்றனர், வேறு சிலர் இச்சுழற்சியின் தொடக்க நிலையில் உள்ளனர்.
கும்பம், மீனம் மற்றும் மேஷம் ஆகிய ராசிகளுக்கு ஏழரை சனியின் காலம் இன்னும் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பதை இப்போது விரிவாகப் பார்ப்போம்...
கும்பம் (Aquarius): இறுதிக்கட்டம் — கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏழரை சனி காலம் தற்போது அதன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாகப் பொறுப்புகள் அதிகரித்திருப்பதும், பணி சார்ந்த அழுத்தங்கள் உணரப்பட்டிருப்பதும் உண்மையாக இருந்தாலும், இனி வரும் நாட்களில் நிலைமைகள் படிப்படியாகச் சீரடையத் தொடங்கும். ஜோதிட விதிகளின்படி, சனி கிரகம் மேஷ ராசிக்குள் பிரவேசிக்கும் கணத்தில் கும்ப ராசியினருக்கான ஏழரை சனி காலம் முடிவுக்கு வரும். இந்த ராசி மாற்றம் ஜூன் 3, 2027-ஆம் தேதியன்று நிகழும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், சில ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, இக்காலகட்டம் 2028-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் வரை நீடிக்கக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதன் சாரம்சம் மிகத் தெளிவானது: கும்ப ராசியினரைப் பொறுத்தவரை, கடினமான காலகட்டம் முடிவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது; இனி அவர்களுக்கு நிம்மதி நிறைந்த ஒரு காலம் காத்திருக்கிறது.
மீனம் (Pisces): இரண்டாம் கட்டம் — மீன ராசியினருக்கு, இக்காலகட்டம் சற்றுத் தீவிரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இவர்கள் தற்போது ஏழரை சனியின் இரண்டாம் கட்டத்தை அனுபவித்து வருகின்றனர். இக்காலகட்டத்தில், பணி சார்ந்த அழுத்தங்கள், மனக்குழப்பங்கள் அல்லது பொறுப்புகள் ஆகியவை அதிகரிக்கக்கூடும். இருப்பினும், இக்காலகட்டத்தில் நாம் மேற்கொள்ளும் கடின முயற்சிகள், நீண்டகால அடிப்படையில் மிகச் சிறந்த பலன்களைத் தரும். மீன ராசியினருக்கு ஏழரை சனியின் தாக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் ஆகஸ்ட் 8, 2029-ஆம் தேதியன்று கிடைக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், சில ஜோதிடர்களின் கணிப்பின்படி, இக்கட்டம் 2030-ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதி வரை நீடிக்கக்கூடும் என்றும் கருதப்படுகிறது. சுருக்கமாகச் சொன்னால், இன்னும் சிறிது காலத்திற்கு மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.
மேஷம் (Aries): முதல் கட்டம் — மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏழரை சனி காலம் இப்போதுதான் தொடங்கியுள்ளது. இந்தக் காலகட்டம் மார்ச் 29, 2025 அன்று தொடங்கியதாகக் கருதப்படுகிறது. முதல் கட்டம் என்பது பொதுவாக ஒரு மாற்றத்திற்கான காலகட்டமாகும்; இக்காலத்தில் ஒரு நபர் புதிய சூழல்களுக்குத் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளவும், அதற்கேற்பப் பழகிக்கொள்ளவும் முயல்கிறார். இக்காலகட்டத்தில் அவசரப்பட்டு எடுக்கப்படும் முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்கள், இந்தக் காலகட்டம் முழுவதிலிருந்தும் 2032 மற்றும் 2033-ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் முழுமையான நிவாரணத்தைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சனி பகவானின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்
சனி பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற, சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானுக்கு நல்லெண்ணெய் தீபமேற்றி, கருப்பு எள், நீல நிற மலர்கள் கொண்டு, எளிய மனதுடன் வழிபாடு செய்வது சிறந்தது. அதனுடன்
சனி காயத்ரி மந்திரம் சனிக்கிழமைகளில் சனீஸ்வர பகவானின் அருளைப் பெற்று, ஏழரைச் சனி, அஷ்டமச் சனி பாதிப்புகளைக் குறைக்க உதவும். "ஓம் சனைச்சராய வித்மஹே சாயாபுத்ராய தீமஹி தந்நோ மந்த: ப்ரசோதயாத்" இந்த மந்திரத்தை 108 முறை அல்லது 9 முறை ஜபிக்கவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
கும்ப ராசியினருக்கு ஏழரை சனி எப்போது முழுமையாக முடிவடையும்?
கும்ப ராசியினருக்கு தற்போது இறுதிக்கட்டம் நடந்து வருகிறது.
மீன ராசியினர் தற்போது எந்தக் கட்டத்தில் உள்ளனர்? அவர்களுக்கு எப்போது விடிவு காலம்?
மீன ராசியினர் தற்போது ஏழரை சனியின் இரண்டாம் கட்டத்தை (ஜென்ம சனி) எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேஷ ராசியினருக்கு ஏழரை சனி எப்போது தொடங்கியது?
மேஷ ராசியினருக்கு ஏழரை சனியின் முதல் கட்டம் மார்ச் 29, 2025 அன்று தொடங்கியது.
