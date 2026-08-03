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ஆடிப்பெருக்கு 2026: ஆடி 18 அன்று இதை செய்தால் செல்வமும் வளமும் பெருகும்! -எளிய பூஜை செய்வது எப்படி?

ஆடி மாதம் 18-ஆம் நாள் கொண்டாடப்படும் ஆடிப்பெருக்கு, தமிழர்களின் முக்கியமான நீர் வழிபாட்டு திருவிழாவாகும். இந்த நாளின் சிறப்பு, காவிரி தாயை வழிபடும் முறை, புதுமண தம்பதிகள் செய்ய வேண்டிய வழிபாடுகள், வீட்டிலேயே எளிமையாக பூஜை செய்வது எப்படி, வளம் பெருக என்ன செய்யலாம் என்பதனை அறிந்து கொள்ளலாம்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 03, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:39 AM IST
ஆடிப்பெருக்கு 2026: ஆடி 18 அன்று இதை செய்தால் செல்வமும் வளமும் பெருகும்! -எளிய பூஜை செய்வது எப்படி?
Image Credit: AI Generated | Aadi Perukku Poojai Guide In Tamil

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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