/ஆடிப்பெருக்கு 2026: ஆடி 18 அன்று இதை செய்தால் செல்வமும் வளமும் பெருகும்! -எளிய பூஜை செய்வது எப்படி?

ஆடி மாதம் என்றாலே தமிழர்களின் பாரம்பரியமும், இயற்கை வழிபாடும் நினைவுக்கு வரும். அந்த வகையில், ஆடி மாதம் 18-ஆம் நாள் கொண்டாடப்படும் ஆடிப்பெருக்கு தமிழர்களின் மிகவும் முக்கியமான நீர் வழிபாட்டு திருவிழாக்களில் ஒன்றாகும்.
"ஆடிப்பட்டம் தேடிவிதை" என்ற பழமொழி, இந்த மாதத்தின் விவசாய முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கிறது. மழை, நதி, விவசாயம், வளம், குடும்ப நலம் என அனைத்தையும் இணைக்கும் திருநாள்தான் ஆடிப்பெருக்கு.
தென்மேற்கு பருவமழையால் கர்நாடக மலைப்பகுதிகளில் பெய்யும் மழை காரணமாக காவிரி ஆற்றில் புதுவெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் காலமே ஆடி மாதம்.
உழவுத் தொழிலைத் தொடங்குவதற்கு முன், பயிர் செழிக்க அத்தியாவசியமான காவிரித் தாய்க்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாகவே இந்நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.
"பெருக்கு" என்பதற்கு பெருகுதல் என்று பொருள். இந்நாளில் நீர்வளம் பெருகினால், நிலவளம், பணவளம், தானிய வளம் என நம் வாழ்வின் அனைத்து செல்வங்களும் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை.
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காரணம்
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விளக்கம்
|நீர் வழிபாட்டு திருநாள்
|நதிகள் மற்றும் நீர்வளத்திற்கு நன்றி செலுத்தும் நாள்
|விவசாய தொடக்கம்
|புதிய சாகுபடி பணிகளுக்கான நல்ல நாளாக கருதப்படுகிறது
|வளம் பெருகும் நாள்
|செல்வம், தானியம், வளம் அதிகரிக்க வேண்டி வழிபடப்படும் நாள்
|குடும்ப நலன்
|குடும்ப ஒற்றுமை மற்றும் நலனுக்காக பிரார்த்தனை செய்யப்படும் நாள்
|மங்கள நாள்
|திருமண வாழ்க்கை நீடிக்க பெண்கள் சிறப்பு வழிபாடு செய்வார்கள்
ஆடி 18 புதுமணத் தம்பதிகளுக்கு மிக முக்கியமான நாளாகக் கருதப்படுகிறது. ஆற்றங்கரைக்கு சென்று காவிரி தாயை வழிபடுவார்கள்.
இன்றைய காலத்தில் அனைவராலும் காவிரி ஆற்றங்கரைக்கு செல்ல முடியாது. ஆனால் அதற்காக கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. வீட்டிலேயே காவிரி தாயை மனதில் நினைத்து எளிமையாக வழிபடலாம்.
"பெருக்கு" என்ற வார்த்தைக்கு ஏற்ப, இந்த நாளில் வீட்டில் வளம் பெருகும் வகையில் சில மங்களகரமான பொருட்களை வாங்குவது நல்லதாக கருதப்படுகிறது.
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வாங்க வேண்டிய பொருட்கள்
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பலன்கள் / சிறப்புகள்
|தங்கம் அல்லது வெள்ளி
|லட்சுமி கடாட்சம் பெருகும், அதிர்ஷ்டம் தரும்.
|கல்லுப்பு
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வீட்டில் எதிர்மறை ஆற்றல் நீங்கி செல்வம் நிலைத்து நிற்கும்.
|பச்சரிசி மற்றும் தானியங்கள்
|வருடம் முழுவதும் அன்னபூரணியின் அருள் கிடைக்கும்
|மஞ்சள் மற்றும் குங்குமம்
|மங்களகரமான சூழல் நிலவும், சுமங்கலித்துவம் பெருகும
தங்கம் வாங்க வசதி இல்லாதவர்கள் கல்லுப்பு, பச்சரிசி, மஞ்சள் அல்லது குங்குமம் போன்ற மங்களகரமான பொருட்களை வாங்கினாலும் தங்கம் வாங்கியதற்கு இணையான பலன்கள் கிடைக்கும்.
ஆடிப்பெருக்கு என்பது வெறும் சடங்கு சார்ந்த பண்டிகை மட்டுமல்ல. நம் வாழ்வாதாரமான இயற்கைக்கு நாம் செலுத்தும் நன்றியுணர்வின் அடையாளம். இந்நாளில் காவிரித் தாயை வழிபட்டு வீட்டில் அனைத்து செல்வங்களும் பெருக வாழ்த்துகிறோம்.
நீரை பாதுகாப்பதும், இயற்கையை மதிப்பதும், நன்றியுணர்வுடன் வாழ்வதும் தான் இந்த திருவிழாவின் உண்மையான செய்தியாகும்.