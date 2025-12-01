உயிர கொடுத்து லவ் பண்ணுவாங்க! இந்த 3 மாசத்துல பிறந்த பெண்களை தான் காதலிக்கனும்

Women Who Doing Anything For Love: ஜோதிட கணிப்புகளின்படி, சில மாதங்களில் பிறந்த பெண்களுடன் காதல் கொண்டு திருமணம் ஆகுதல் பெரும் பாக்கியம் என கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், அவர்கள் காதலுக்காக உயிரைக்கூட கொடுக்கும் தைரியம் கொண்டவர்கள். மேலும், தங்கள் துணைவிக்கு ஒருபோதும் இலைக்க நினைக்காதவர்கள்.
விசுவாசமான உறவுகள்
மனுஷர்களாய் பிறந்த நம் ஒவ்வொருவரிடமும் அன்பும், பரிவும், பாசமும், உண்மையும் கட்டாயம் தேவையான பண்புகள் ஆகும். ஆனால் இன்றைய கலியுக காலத்தில் இவைகளில் எதுவும் பலருக்கு அர்த்தமில்லாமல் போயிற்று. இந்த நிலையில், ஜோதிட அடிப்படையில் சில குறிப்பிட்ட மாதங்களில் பிறந்த பெண்கள் உண்மையானவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும் இருப்பார்களாம். அவர்கள் தங்கள் துணைக்கு கனவில் கூட துரோகம் செய்ய மாட்டார்களாம். அந்த மாதங்கள் எவை என இப்போது தெரிந்து கொள்வோம்.
பிப்ரவரி மாதத்தில் பிறந்தோர் (February born women in love)
பிப்ரவரி மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் சுதந்திர சிந்தனை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். புதுமையான அனுபவங்களைத் தொடர்ந்து தேடுவது இவர்களின் தன்மையாக இருக்கிறது. அவர்களுக்குள் காதல் பெருகுவதால் துணை உறவில் பெரிய அளவிலான பிரச்சனைகள் வராது. இந்த பிப்ரவரி மாதம் பிறந்தவர்கள் எப்படியான சூழ்நிலைகளாக இருந்தாலும் தங்களுடைய துனைக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். மேலும் தங்கள் துணைக்கு ஒருபோதும் துரோகம் செய்ய மாட்டார்கள் என கூறப்படுகிறது.
மே மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் (May born women in love)
மே மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் வலிமையான தலைமைப் பண்புடையவர்களாக இருப்பார்கள். மற்றவர்களை ஈர்க்கும் நல்ல குணங்கள் இவர்களிடம் ஏராளமாக இருக்கும். உறவுகளில் மிகுந்த நேர்மையுடன் இருப்பார்கள். காதலுக்காக எதையும் செய்யும் துணிவு இவர்களிடம் உண்டு.
ஜூலை மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் (July born women in love)
ஜூலை மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் உணர்ச்சி வசப்படுபவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்கள் தங்களை சுற்றி இருப்பவர்களை எப்போதும் மகிழ்ச்சியுடன் வைக்க நினைப்பவர்கள். உறவில் சிக்கல்கள் வந்தாலும் அதனை பெரிதாக்காமல் சரி செய்யக் கூடியவர்கள். எப்போதும் நேர்மையாக இருப்பவர்கள். தங்கள் துணைக்கு கனவில் கூட துரோகம் நினைக்காதவர்களாக இவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் மேல் காதல் கொண்டு கரம் பிடிப்பவர்கள் உண்மையில் பாக்கியசாலிகள் என கூறப்படுகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
