2026ல் சொத்துகளை குவிக்கும் 5 ராசிகள்! வீடு, நிலம் வாங்குவார்களாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?

2026 New Year RasiPalan: 2025ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இன்னும் சில நாட்களில் முடியப்போகிறது. 2026ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டு பிறக்க உள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டில் பல கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த உள்ளது. நேர்மறையான அல்லது எதிர்மறையான விஷயங்களை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சில ராசிகள் திருமணம், சொத்து, தொழில் போன்றவற்றில் அதிர்ஷ்டம் இருக்கும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதில் 2026ஆம் ஆண்டு எந்தெந்த ராசிகள் சொந்த வீடு, சொத்துகளை வாங்குவார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
2026ஆம் ஆண்டு சொத்துகளை வாங்கும் ராசிகள்
துலாம் - 2026ஆம் ஆண்டு துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அற்புதமாக இருக்கும். அவர்கள் என்ன செய்தாலும் அது கைகூடும். திட்டமிட்ட அனைத்து வேலைகளும் சரியான நேரத்தில் முடிக்கப்படும். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டில் சொந்தமாக வீடு வாங்கவோ அல்லது புதிய க வீடு கட்டவோ வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும், சொத்துகளை வாங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. புத்தாண்டில் சனி இந்த ராசியில் இருந்து ஆறாவது வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த காலகட்டத்தில், உங்களுக்கு உள்ள அனைத்து தடைகளும் நீங்கும். நிலம் அல்லது சொத்து தொடர்பான எந்தவொரு நீதிமன்ற வழக்குகளையும் தீர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும். முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
மகரம் - 2026 புத்தாண்டில் மகர ராசிக்காரர்கள் புதிய வீடு வாங்குவதற்கு சாதகமான நேரம் இருக்கும். நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான துறைகளில் சிறந்த பலன்களைக் காண வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். கடந்த காலங்களில் சொத்துகள் வாங்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு, அது கைகூடாமல் இருந்தால் அந்த பிரச்னைகள் தற்போது முடிவுக்கு வரும். மேலும், குடும்பத்தில் நிலவி வந்த சொத்து பிரச்னைகள் தீரும். இதன் முடிவுகளுக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்கள் சிறிது காலமாக வீடு வாங்குவது, வீடு கட்டுவது அல்லது நிலம் வாங்குவது பற்றி யோசித்துக்கொண்டிருந்தால், 2026ஆம் ஆண்டு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். புத்தாண்டில், சனியின் செல்வாக்கு நான்காவது வீட்டிலிருந்து இருக்கும். இதனால், வீடு கட்டுவதில் அவசரப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கு ஏற்கனவே, நிலம் இருந்தால் அதில் வீடு கட்டுவதற்கு சரியான திட்டங்களை வகுத்து வீடு கட்ட வேண்டும். எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு நீங்கள் வீடு கட்டுவதற்கான நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்கள் புத்தாண்டில் புதிய வீடு, நிலம் அல்லது சொத்து வாங்க விரும்பினால் சிறந்த பலன்களைப் பெறுவார்கள். கிரகங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு எந்தப் பிரச்சினையும் இருக்காது. இதனால், நீங்கள் வீடு, சொத்து வாங்குவதற்கான சாதகமான காலம் இருக்கிறது. சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு வருமானம் உயரக் கூடும். இதன் மூலம், நீங்கள் வீடு கட்டுவதற்கு வங்கிகளில் கடன்களை ஈஸியாக பெற முடியும். மேலும், நிலம் தொடர்பாக இருந்து வந்த பிரச்னைகளுக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக முடியக் கூடும்.
மேஷம் - மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு சாதகமாக இருக்கும். வீடு, சொத்து வாங்குவதற்கு நல்ல காலமாக இருக்கும். உங்களுக்கு நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பணப் பிரச்னைகள் தீரும். இதன் மூலம், நீங்கள் வீடு, சொத்து வாங்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சொத்து பிரச்னைகளும் தீரும். நீதிமன்றத்தில் உள்ள சொத்து வழக்குகளில் உங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்புகள் வரும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனியால் 5 ராசிகளுக்கு சோதனை காலம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ