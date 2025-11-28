English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் மட்டுமே பார்க்கும் 5 ராசிகள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் மட்டுமே பார்க்கும் 5 ராசிகள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Zodiac Signs Are Born For Success: சில ராசிகள் வாழ்க்கையில் வெற்றியை மட்டும் பார்த்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 28, 2025, 03:13 PM IST
  • வாழ்க்கையில் வெற்றி மட்டும் தான்
  • இந்த 5 ராசிக்காரர்கள் அதற்கு தான்
  • உங்க ராசி இருக்கா இதுல?

வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் மட்டுமே பார்க்கும் 5 ராசிகள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

5 Zodiac Signs That Are Born For Success: அனைத்து விஷயங்களில் வெற்றி என்பது  அனைவருக்கும் எளிதாக கிடைப்பதில்லை. இதற்காக பல போராட்டங்கள், பல முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. நாம் எடுக்கும் முயற்சி ஒருபக்கம் இருந்தாலும், ஜோதிடத்தின்படி, கிரக பயன்களால் தான், நாம் நினைத்த காரியங்களில் வெற்றி பெற முடியும் என கூறப்படுகிறது.  ஆனால், சில ராசிக்காரர்கள் எந்த விஷயத்தை தொட்டலாம் அதில் வெற்றிகளை காண்பார்களாம். ஜோதிடத்தின்படி, என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.

சிம்மம் (Leo)

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவ திறமைகளுக்கு பெயர் பெற்றவரகள். குருவின் பார்வையால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் எப்போதும் வெற்றி மட்டுமே இருக்கும். சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த துறைகளில் சிறந்து விளங்குவார்கள். இவர்கள் எந்த முடிவை எடுத்தாலும், அதில் உறுதியாக இருப்பார்கள். இவர்கள் மனது அளவிலும் தைரியமாக இருப்பார்கள். மேலும், எடுத்த காரியங்களில் பின்வாங்க மாட்டார்கள். இவர்களிடம் இருக்கும் ஆளுமை திறன் மற்றவர்களை எளிதாக கவரும். இவர்கள் கை வைத்த அனைத்திலும் வெற்றியை மட்டும் காண்பார்கள்

விருச்சிகம் (Scorpio)

விருச்சிக ராசிக்காரர்களும் வெற்றியில் பிறந்தவர்களாம்.  இவர்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து காரியங்ளும் வெற்றி அடையும். மேலும், முதலீடுகளை புத்திசாலித்தனமாக கையாள்வார்கள். தொழில் ரீதியாக வெற்றியை மட்டும் இவர்கள் காண்பார்கள்.  எந்த ஒரு விஷியத்திலும் தீர்க்கமான முடிவுகளை எடுப்பார்கள். நினைத்த காரியங்களை நடத்தும் வரை, குறிப்பிட்ட விஷங்களில் இருந்து வெளியே வரமாட்டார்கள். இவர்கள் ஒரு குழுவை வழிநடத்தும் தன்மை கொண்டவர்கள். குறிப்பாக, பணி இடத்திலும் நற்பெயரை மட்டும் சம்பாதிப்பார்கள்.  எனவே, இவர்களது வாழ்க்கையில் வெற்றியை மட்டும் காண்பார்கள்.

தனுசு (Sagittarius)

தனுசு ராசிக்காரர்கள் கற்றல், ஆர்வமிற்கு பெயர் பெற்றவர்கள்.  தனுசு ராசிக்காரர்கள் எந்தக் காரியத்தையும் பாதியிலேயே செய்வதையோ அல்லது தவறுகளைச் செய்வதையோ ஏற்க மாட்டார்கள். மாறாக, அனைத்து திட்டங்களிலும் முழு ஈடுபாடுடன் செய்வார்கள்.  நீண்ட கால திட்டங்களை மனதில் கொண்டு செயல்படுவார்கள்.  அவர்களின் நம்பகத்தன்மையும் உறுதியும் அவர்களை சிறந்த தொழில்முனைவோராகவும், நிறுவன நிர்வாகிகளாகவும், வணிக கூட்டாளர்களாகவும் ஆக்குகின்றன. மேலும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும், பணி இடத்திலும் அவர்கள் வெற்றியை மட்டும் காண்பார்கள்.

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசிக்காரர்கள் தங்கள் படைப்பாற்றல், தன்னம்பிக்கைக்கு பெயர் பெற்றவர்கள். கும்ப ராசிக்காரர்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும், தொழில் வாழ்க்கையிலும் முன்னேற்றம்  அடைவார்கள்.  லாபகரமான தொழிலை தொடங்குவார்கள்.  பணி இடத்தில் அவர்களுக்கு என்று தனிப்பெயர் இருக்கும். குடும்பத்திலும் அவர்களுக்கு என்று தனி மரியாதை இருக்கும். இப்படிப்பட்ட கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு எதை தொட்டாலும் அதில் அவர்கள் வெற்றியை மட்டுமே பெறுவார்கள்.  தடைகளைத் தாண்டி, நேர்மையுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் உங்கள் இலக்குகளைத் தொடர்வார்கள். இதனால், அவர்களது வாழ்க்கையில் கும்ப ராசிக்காரர்கள் வெற்றி பெற்று வருகின்றனர்.

ரிஷபம் (Tauras)

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மிகவும் புத்திசாலிதனம் உள்ளவர்கள். இவர்கள் மெதுவாக இருந்தாலும், உறுதியுடனும், ஒரு விஷயத்தில் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படுவார்கள். இவர்கள் மிகவும் பொறுமைசாலிகள். எந்த விஷயத்திலும் அவசரம் காட்டாலும், நிதானமாகவும், பலமுறை யோசித்தும் முடிவுகளை எடுப்பார்கள். ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கு முன்பு, சரியாக திட்டமிடல்களை மேற்கொள்வார்கள். வேலை இடத்தில் அவர்களுக்கு வெற்றி மட்டும் கிடைக்கும். தனிப்படை வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் அப்படி தான். அனைவரிடம் அன்பாகவும், மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ளும் தன்மை அவர்களுக்கு இருக்கிறது.  எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும், அவர்கள் அதில் வெற்றியை மட்டுமே காண்பார்கள்.

Zodiac SignsSuccesssucess Zodiac Signsborn to be sucess Zodiac Signsastrology Tips

