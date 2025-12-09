கடன் கொடுத்தா திருப்பி தர மாட்டாங்க! இந்த 5 ராசிகளிடம் உஷாரா இருங்க!

Zodiac Signs Never Return Borrow Money: ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பணத்தின் தேவை அதிகரித்து வருகிறது. விலைவாசி உயர உயர செலவுகளும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், பலரது குடும்பங்களில் பணப் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது. பணத் தேவைக்காக பலரும் நண்பர்கள், உறவினர்கள், தெரிந்தவர்கள் என பலரிடம் கடன் வாங்கி வருகின்றனர். மேலும், திருமணம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்காக வங்கிகளிலும் கடன் வாங்கி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஜோதிடத்தில் சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் கடனை திருப்பி கொடுக்க மாட்டார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கடனை திருப்பி கொடுக்காத ராசிகள்
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்கள் செவ்வாய் கிரகத்தால் ஆளப்படுகிறார்கள். அவர்கள் விரைவாகவும் தீர்க்கமாகவும் செயல்படுகிறார்கள் . ஆனால், எப்போது இதே சிந்தனையுடன் இருக்க மாட்டார்கள். இவர்கள் உடனடியாக திட்டங்களை செயல்படுதுத வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள். இதன் காரணமாக, சில நேரங்களில் பணப் பிரச்னையில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். இவர்களிடம் பணம் கொடுத்தால் திருப்பி பெறுவது கடினம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்கள் இயல்பாகவே சுதந்திரமானவர்கள், தனியாக இருக்க விரும்புகிறார்கள். இது நிதி விஷயங்களுக்கும் பொருந்தும், மேலும் அவர்கள் தங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய மற்றவர்களிடம் உதவி கேட்கக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருப்பார்கள். இருப்பினும், சூழ்நிலைகள் அவர்களை கடன் வாங்க கட்டாயப்படுத்தக்கூடும்.
எதிர்காலத்தைப் பற்றிய தெளிவான பார்வை கொண்ட மகர ராசிக்காரர்கள், கடன் வாங்குவதற்கு முன் தங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் வழிகளை முதலில் ஆராய்வார்கள். இருப்பினும், அவர்களின் ஆளும் கிரகமான சனி, மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அவர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட பொறுப்புகளைச் சுமத்தக்கூடும், இதனால் அவர்கள் தங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதைத் தடுக்கலாம்.
சிம்மம்
சூரியனால் ஆளப்படும் சிம்ம ராசிக்காரர்கள், மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சிக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறார்கள். அதாவது, மற்றவர்களை மகிழ்விக்க அவர்கள் நிறைய பணம் செலவிடுகிறார்கள்.சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் நற்பெயரைப் பாதுகாக்கவும், தங்கள் செலவுகளுக்கு நிதியளிக்கவும் கடன்களை வாங்குவார்கள். கடனை திரும்பப் பெறுவதற்கு முன்பே அதை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் என்று கூட நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்களால் கடனை செலுத்த முடியவதில்லை. இதனால், கடனுக்கு மேல் கடனால் அவர்கள் மூழ்கியிருப்பார்கள்.
மிதுனம்
புதன் கிரகத்தால் ஆளப்படும் மிதுன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வசீகரமான பேச்சுக்கு பெயர் பெற்றவர்கள். தங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ள இனிமையாகப் பேசும் பழக்கம் கொண்டவர்கள். அதனால்தான் மிதுன ராசிக்காரர்கள் தேவைப்படும்போது கடன் வாங்குகிறார்கள். மிதுன ராசிக்காரர்களுக்குக் கடன் கொடுத்தால், அதைத் திருப்பிக் கேட்பதை விட அதை மறந்துவிடுவது நல்லது.
துலாம்
துலாம் ராசியை ஆளும் கிரகமாகவும், ஆடம்பரத்தின் கடவுளாகவும் சுக்கிரன் கருதப்படுகிறார். எனவே, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் ஆடம்பர வாழ்க்கையை விரும்புகிறார்கள். ஆனால், இவர்களிடம் போதுமான வருமானம் இருக்காது. கடன் வாங்கி ஆடம்பர செலவுகளை செய்வார்கள். ஆனால், இவர்கள் வாங்கிய கடனை கூட மறந்துவிடுவார்கள். துலாம் ராசிக்காரர்கள் பெரும்பாலும் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்தும் சிறந்த நோக்கத்துடன் வாங்குவதில்லை. எனவே, இவர்களுக்கு கடன் கொடுப்பதை தவிர்க்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.