14 வயது சிறுவன் வைபவ் சூர்யவன்ஷி: ரஞ்சி தொடரில் முக்கிய பொறுப்பு!

Vaibhav Suryavanshi: 2025இல் இந்தியாவில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் 14 வயது சிறுவனான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக பல போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி ரசிகர்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்தார். 7 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், ஒரு சதமும் ஒரு அரைசதமும் அடித்து மொத்தம் 252 ரன்கள் குவித்தார். அதோடு, அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 206 ஆக இருந்தது.
இந்திய அணிக்கான எதிர்கால நட்சத்திரம்
14 வயதுதான் என்றாலும், வைபவ் இந்திய அண்டர் 19 அணியிலும் தொடர்ச்சியாக இடம் பிடித்து விளையாடி வருகிறார். தற்போது, 2025-26 ரஞ்சி டிராபி தொடருக்கான பீகார் அணியின் துணை கேப்டன் பதவிக்கு அண்மையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது இந்திய வரலாற்றில் மிகவும் இளம் வயதுக்குள் தெரியப்படும் சாதனையாகும்.
பீகார் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் நம்பிக்கை
பீகார் கிரிக்கெட் சங்கம், இந்த இளம் வீரரின் திறமையில் பெரும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது. எதிர்காலத்தில் இளம் வீரர் மிகப்பெரிய நட்சத்திரமாக மாற்றப்படுவார் என அவர்கள் கருதுகின்றனர். அதனை வெளிக்காட்டும் விதமாக அவருக்கு தற்போது பீகார் அணியின் துணை கேப்டன் பதவியை அளித்துள்ளனர்.
விமர்சனங்கள் மற்றும் அச்சங்கள்
இளம் வயது காரணமாக, துணை கேப்டன்சியான பொறுப்பை ஒருநாள் மாற்றுமா, அணியின் மேலதிக அழுத்தம் அவருக்கு சுமையாகவோ, அல்லது அவரது பேட்டிங் பார்முக்குக் குறைபாடு ஏற்படுத்துமோ என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. கவனம் பெறும் இளம் வீரர், தன் திறமைகளை மேலும் வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்புக்கு தயாராக இருக்கிறார். இந்தியா மற்றும் மாநில கிரிக்கெட் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் வாய்ப்புகளால், வைபவ் இந்திய கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலம் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அணியின் வெற்றிக்கு இவர் அளிக்கும் பங்களிப்புக்கு ரசிகர்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.
