பிசிசிஐக்கு முக்கிய கோரிக்கை வைத்த சுப்மன் கில்! என்ன தெரியுமா?

சமீபத்தில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் 0-2 என்ற கணக்கில் தோல்வியை சந்தித்தது இந்திய அணி. இந்நிலையில் இந்திய டெஸ்ட் கேப்டன் சுப்மன் கில் பிசிசிஐயிடம் முக்கிய கோரிக்கை ஒன்றை வைத்துள்ளார். அதில், ஒவ்வொரு டெஸ்ட் தொடருக்கும் முன்னதாக 15 நாள் பயிற்சி முகாம் நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 13 மாத இடைவெளிக்குள் தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை சொந்த மண்ணில் டெஸ்ட் தொடர்களில் வைட்வாஷ் ஆன பின்னர், பிசிசிஐ தேர்வாளர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுடன் பல்வேறு ஆலோசனை கூட்டங்களை நடத்தியது. அதன் தொடர்ச்சியாக கில் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: IND vs NZ: இந்திய அணியில் இடம் பெற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாட மாட்டார்? அவருக்கு பதில் யார்?
15 நாட்கள் பயிற்சி வேண்டும்!
"சுப்மன் கில் தெளிவாக கூறினார், டெஸ்ட் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்திய அணிக்கு சிறந்த பயிற்சி தேவை. சமீபத்திய நாட்களில் இந்திய அணிக்கு பயிற்சிக்கு போதுமான நேரம் இல்லை என்பது பிரச்சனை. டெஸ்ட் தொடருக்கு முன் 15 நாள் சிறப்பு பயிற்சி முகாம்கள் இருப்பது சிறந்தது என்று கில் பிசிசிஐக்கு பரிந்துரைத்தார்" என்று பிசிசிஐ அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளதாக TOI நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த முறை ஆசிய கோப்பை வெற்றிக்கு 4 நாட்களுக்கு பிறகு உடனடியாக இந்திய அணி டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. செப்டம்பர் 29 அன்று துபாயிலிருந்து வீரர்கள் வந்தனர். அக்டோபர் 2ம் தேதி மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிராக டெஸ்ட் போட்டி நடந்தது. கொல்கத்தாவில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி தொடங்குவதற்கு 4 நாட்களுக்கு முன்பு தான் ஆஸ்திரேலியாவில் டி20 தொடர் முடிவடைந்தது.
பிசிசிஐ ஆதரவு
இந்திய அணிக்கான திட்டங்களை வகுப்பதில் கில்லிற்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்க பிசிசிஐ தயாராக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ரோஹித் சர்மாவுக்கு பிறகு அடுத்த சில ஆண்டுகளுக்கு வலுவான கேப்டன் தேவைப்படுவதால் பிசிசிஐ இந்த முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக கில் தற்போது உள்ளார். கில் சொல்வது தேவைப்படும் ஒன்றாக இருந்தாலும், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் அடுத்தடுத்த தொடர்களால் ஒவ்வொரு முறையும் 15 நாள் சிறப்பு முகாம்களை திட்டமிடுவது சாத்தியம் இல்லை என்றே கூறப்படுகிறது. டெஸ்ட் தொடர் தொடங்கும் முன்பு, கவுதம் கம்பீர் பிற ஒருநாள் அல்லது டி20 தொடர்களில் பிஸியாக இருப்பார். அந்த சமயங்களில் சில நடைமுறை சிக்கல்கள் ஏற்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
தென்னாப்பிரிக்கா வைட்வாஷ்
தென்னாப்பிரிக்கா கடந்த நவம்பரில் குவாஹாத்தியில் இந்தியாவை 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றது. இது இந்தியாவின் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ரன்கள் அடிப்படையில் மிகப்பெரிய தோல்வியாகும். 25 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியாவில் டெஸ்ட் தொடரை வென்றது. சுப்மன் கில் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டு, தனது தலைமைத்துவ பண்புகளை வெளிப்படுத்தினார். இருப்பினும் இந்தியாவில் அவரால் அந்த வெற்றியை தொடர முடியவில்லை. மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக தொடரை வென்று இருந்தாலும் பலம் வாய்ந்த அணிகளுக்கு எதிராக வெற்றி பெற முடியவில்லை. 15 நாள் பயிற்சி முகாம் இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலத்திற்கு முக்கிய படியாக இருந்தாலும், மற்ற தொடர்களை கருத்தில் கொண்டு நடைமுறைப்படுத்துவது கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கலாம்.
மேலும் படிக்க: KKRல் இருந்து முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் நீக்கம்! கொல்கத்தா அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ