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வெள்ளத்தில் வீட்டை இழந்த 17 வயது வீராங்கனை... தேசிய கராத்தே சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வென்று அசத்தல்!

அசாம் மாநிலம் ஜோர்ஹாட் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது ஜனமோனி குன்வர், கடுமையான வெள்ளப் பாதிப்புகளுக்கு மத்தியிலும் தனது கராத்தே பயிற்சியைத் தொடர்ந்தார். வீட்டையும் வாழ்வாதாரத்தையும் இழந்த நிலையில், உதவிகள் மூலம் டெல்லி சென்ற அவர் தேசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் அஷிஹாரா பிரிவில் தங்கம் வென்றுள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 11, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:11 PM IST
வெள்ளத்தில் வீட்டை இழந்த 17 வயது வீராங்கனை... தேசிய கராத்தே சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வென்று அசத்தல்!
Image Credit: Social Media | Janmoni Kunwar winner of the gold medal at the National Karate Championship

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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வெள்ளத்தில் வீட்டை இழந்த 17 வயது வீராங்கனை... தங்கம் வென்று அசத்தல்!
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