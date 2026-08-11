/வெள்ளத்தில் வீட்டை இழந்த 17 வயது வீராங்கனை... தேசிய கராத்தே சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வென்று அசத்தல்!

அசாம்: இயற்கை சீற்றமும் வறுமையும் ஒருவரின் திறமையையும் லட்சியத்தையும் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது என்பதற்கு அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி ஜனமோனி குன்வர் (Janmoni Konwar) மிகச்சிறந்த உதாரணமாகத் திகழ்கிறார். கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கால் வீட்டை இழந்து, குடும்பத்துடன் பிளாஸ்டிக் கூடாரத்தில் தங்கியிருக்கும் நிலையிலும், டெல்லியில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசாம் மாநிலத்திற்குப் பெருமை தேடித்தந்துள்ளார்.
புதுடெல்லியில் உள்ள தால்கடோரா உள்விளையாட்டு அரங்கில் ஆகஸ்ட் 7 முதல் 9 ஆம் தேதி வரை தேசிய கராத்தே சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் அசாமைச் சேர்ந்த ஜனமோனி குன்வர், அஷிஹாரா (Ashihara) பிரிவில் பங்கேற்று தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.
ஜோர்ஹாட் மாவட்டத்தில் உள்ள போக்டோய்போரியா கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜனமோனி, சிறுவயது முதலே கராத்தே மீது ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். வெறும் 5 வயதில் கராத்தே பயிற்சியைத் தொடங்கிய அவர், பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டபோதிலும் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து வந்துள்ளார்.
ஜனமோனியின் வெற்றிக்குப் பின்னால் மிகப்பெரிய போராட்டக் கதை உள்ளது. கடந்த ஜூலை 19ஆம் தேதி அவரது கிராமத்துக்குள் வெள்ளநீர் புகுந்தது. அவர்களது வீட்டிலிருந்து சுமார் 150 மீட்டர் தொலைவில் இருந்த தடுப்பணை உடைந்ததால், கிராமமே வெள்ளத்தில் மூழ்கியது.
இதனால் ஜனமோனியின் குடும்பம் தங்களது வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. தற்போது குடும்பத்தினர் தடுப்பணை அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக கூடாரத்தில் வசித்து வருகின்றனர். வெள்ளத்தால் அவர்களது குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரமும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
ஜனமோனியின் கராத்தே பயிற்சி மற்றும் போட்டிகளுக்கான செலவுகளை அவரது குடும்பமே பெரும்பாலும் சமாளித்து வந்தது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக குடும்பத்தினர் மீன் வளர்ப்பிலும் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
தேசிய போட்டியில் ஜனமோனி பங்கேற்பதற்கான பயணச் செலவு உள்ளிட்டவற்றை சமாளிக்க, மீன்களை விற்பனை செய்ய குடும்பத்தினர் திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால், போட்டிக்குச் செல்வதற்கு முன்பே ஏற்பட்ட வெள்ளம் அந்தத் திட்டத்தையே முற்றிலும் சீர்குலைத்தது.
ஜனமோனியின் மூத்த சகோதரர் கிருஷ்ணாமோனி குன்வர் கூறுகையில், மீன்களை விற்று ஜனமோனியை போட்டிக்கு அனுப்ப திட்டமிட்டிருந்ததாகவும், வெள்ளத்தால் அந்தத் திட்டம் நிறைவேறாமல் போனதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
Great Moment— Cockroach Janta Party (@CJPDesk) August 9, 2026
During the Assam floods, Alakh Sir supported 17-year-old karate champion Janmoni Konwar’s journey to the national championship. She repaid that faith by winning Gold, including a 10-2 victory in the final. The floods took away her home and training ground, but… pic.twitter.com/uJp4yvGn9O
ஜனமோனியின் கராத்தே கனவை நனவாக்க அவரது குடும்பம் பல தியாகங்களைச் செய்துள்ளது. ஏற்கனவே கராத்தே போட்டிகளில் அவர் பங்கேற்பதற்கான செலவுகளை சமாளிக்க குடும்பத்தினர் இரண்டு எருமைகளை விற்றுள்ளனர்.
பொருளாதார நெருக்கடி இருந்தபோதிலும், மகளின் விளையாட்டு கனவை குடும்பத்தினர் கைவிடவில்லை. அதே உறுதியுடன் ஜனமோனியும் தனது பயிற்சியை தொடர்ந்து வந்துள்ளார்.
குடும்பம் தற்போது சொந்த வீட்டை இழந்து தடுப்பணையில் தற்காலிகமாக வசித்து வரும் சூழலிலும், ஜனமோனியின் கராத்தே மீதான ஆர்வம் குறையவில்லை.
வெள்ளத்தால் இடம்பெயர்ந்த பின்னரும் ஜனமோனியின் பயிற்சி நிறுத்தப்படவில்லை. முறையான பயிற்சி மையம், தேவையான உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட வசதிகள் இல்லாத சூழ்நிலையிலும், தடுப்பணை பகுதியில் கிடைத்த இடத்திலேயே அவர் பயிற்சி மேற்கொண்டார்.
வீடு இல்லை, வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு, குடும்பம் தற்காலிக முகாமில் வசிக்கும் நிலை என பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருந்தபோதும், தேசிய போட்டியில் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற அவரது இலக்கு மட்டும் மாறவில்லை.
வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் காரணமாக ஜனமோனியை டெல்லிக்கு அனுப்புவது குடும்பத்துக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது. குறிப்பாக ரயில் சேவைகளும் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால் பயணம் தொடர்பான சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன.
இந்த சூழ்நிலையில், அசாம் வெள்ளப் பகுதிகளைப் பார்வையிட வந்த பிசிக்ஸ் வாலா (Physics Wallah) நிறுவனத்தின் நிறுவனர் அலாக் பாண்டே (Alakh Pandey) ஜனமோனியின் நிலைமையைப் பற்றித் தெரிந்துகொண்டார். அவரது கராத்தே திறமை மற்றும் குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையை அறிந்த அவர், உதவ முன்வந்தார்.
இத்தகைய உதவிகள் மூலம் ஆகஸ்ட் 7 முதல் 9 வரை டெல்லி தால்கட்டோரா உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற 'அஷிஹாரா' (Ashihara) கராத்தே பிரிவில் ஜனமோனியால் பங்கேற்க முடிந்தது.
போட்டியில் பங்கேற்ற ஜனமோனி தனது திறமையை நிரூபித்து அஷிஹாரா பிரிவில் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். வெற்றிக்குப் பிறகு திங்கட்கிழமை டிப்ருகர் விமான நிலையத்தை வந்தடைந்த அவர், பதக்கத்துடன் நேராக தனது வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமத்திற்குத் திரும்பினார்.
ஒரு பக்கம் தேசிய அளவில் கிடைத்த வெற்றியின் மகிழ்ச்சி இருந்தாலும், மறுபக்கம் அவரது குடும்பம் இன்னும் தங்களது வீட்டிற்குத் திரும்ப முடியாத நிலையே தொடர்கிறது. ஜனமோனியின் சகோதரர் கிருஷ்ணாமோனி கூறியதன்படி, குடும்பத்தினர் மீண்டும் வீட்டுக்குத் திரும்புவதற்கு முன்பு நவம்பர் மாதம் வரை தடுப்பணைப் பகுதியில் தங்க வேண்டிய சூழல் இருக்கலாம்.
எங்கள் மகளின் கராத்தே போட்டிக்காகவே மீன்களை வளர்த்தோம். ஆனால் வெள்ளம் அனைத்தையும் அடித்துச் சென்றுவிட்டது. இன்று அவளது திறமையும், நல்லுள்ளங்களின் உதவியும் அவளுக்குத் தங்கப் பதக்கத்தைப் பெற்றுத் தந்துள்ளது."
-கிருஷ்ணமோனி குன்வர் (ஜனமோனியின் சகோதரர்)
தற்போது 12ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் ஜனமோனி, தனது கராத்தே வாழ்க்கையை தொடர்ந்து முன்னெடுக்க விரும்புகிறார். வெள்ளத்தால் குடும்பம் சந்தித்த பேரழிவும், பொருளாதார நெருக்கடியும் அவரது கனவை தடுக்கவில்லை.
ஜனமோனியின் கதை, ஒரு விளையாட்டு வீரரின் வெற்றி என்பது பதக்கத்தை வெல்வது மட்டுமல்ல; அந்த வெற்றிக்குப் பின்னால் இருக்கும் கடின உழைப்பு, குடும்பத்தின் தியாகம் மற்றும் விடாமுயற்சியின் வெளிப்பாடு என்பதையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
வீட்டையும் வாழ்வாதாரத்தையும் இழந்த நிலையிலும், தடுப்பணையில் தங்கி பயிற்சி செய்து, பல்வேறு தடைகளை கடந்து தேசிய அளவிலான போட்டியில் தங்கம் வென்றுள்ள ஜனமோனி குன்வரின் சாதனை, அசாம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் உள்ள இளம் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு நம்பிக்கையையும் ஊக்கத்தையும் அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.