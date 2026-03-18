2 பந்துகளில் ஹாட்ரிக் எடுத்த பவுலர்! ஐபிஎல் வரலாற்றின் விசித்திரமான சாதனை

IPL Record : ஐபிஎல் திருவிழா என்றாலே சாதனைகளுக்கும், அதிரடிகளுக்கும் பஞ்சம் இருக்காது. ஆனால், 2014-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒரு போட்டி கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் எப்போதும் மறக்க முடியாத ஒன்று. பொதுவாக 3 பந்துகளில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவதே ஹாட்ரிக் எனப்படும். ஆனால், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் பிரவீன் தாம்பே, கிரிக்கெட் விதிகளின் ஒரு சிறிய ஓட்டையைப் பயன்படுத்தி வெறும் 2 லீகல் பந்துகளில் ஹாட்ரிக் விக்கெட் எடுத்து உலகையே வியக்க வைத்தார்.
தாம்பேவின் அந்த மேஜிக் ஓவர்
2014 மே மாதம், அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி அது. 171 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி கொல்கத்தா அணி விளையாடிக் கொண்டிருந்தது. போட்டியின் 16-வது ஓவரை வீச வந்தார் 42 வயதான பிரவீன் தாம்பே. வைட் பந்தில் முதல் விக்கெட்: அந்த ஓவரின் முதல் பந்தை தாம்பே வைடாக வீசினார்.
அதைக் கணிக்கத் தவறிய மனிஷ் பாண்டே, கிரீஸை விட்டு வெளியே வர, சஞ்சு சாம்சன் மின்னல் வேகத்தில் ஸ்டம்பிங் செய்தார். விதிகளின்படி பேட்ஸ்மேன் அவுட், ஆனால் அது லீகல் பந்து கிடையாது என்பதால் பந்து கணக்கில் வராது. அடுத்ததாக வீசப்பட்ட முதல் சரியான பந்தில், அதிரடி வீரர் யூசுப் பதான் பவுலர் வசமே கேட்ச் கொடுத்து அவுட் ஆனார். அடுத்த பந்தில் ரையான் டெஸ்காட் LBW முறையில் அவுட் ஆனார்.
இப்படி, வெறும் இரண்டு சரியான பந்துகளில் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகக்குறைந்த பந்துகளில் ஹாட்ரிக் எடுத்த வீரர் என்ற சாதனையை தாம்பே படைத்தார். இதற்கு முன்பு 2010 சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் இசுரு உதானா மட்டுமே இத்தகைய சாதனையைச் செய்திருந்தார்.
100 ரன்கள் ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் தோல்வி
இந்தத் தொடரில் மற்றொரு விசித்திரமான மற்றும் சோகமான சாதனையை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் படைத்தது. இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கொல்கத்தா அணியின் தொடக்க வீரர்களான கவுதம் கம்பீர் மற்றும் ராபின் உத்தப்பா ஜோடி அதிரடியாக விளையாடி 121 ரன்கள் சேர்த்தனர். ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதுவரை 100 ரன்களுக்கு மேல் தொடக்கக் கூட்டணி அமைத்த எந்த அணியும் தோற்றதில்லை. ஆனால், தாம்பேவின் அந்த மாயாஜால ஓவர் மற்றும் கொல்கத்தா அணியின் திடீர் சரிவால், அந்தப் போட்டியில் கொல்கத்தா தோல்வியைத் தழுவியது. 100 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் தோற்ற முதல் அணி என்ற தேவையற்ற சாதனையை கொல்கத்தா அன்று பெற்றது.
பிரவீன் தாம்பே விடாமுயற்சி
பிரவீன் தாம்பேவின் கதை மிகவும் ஊக்கமளிக்கக்கூடியது. 41 வயது வரை முதல் தர கிரிக்கெட்டில் கூட விளையாடாத அவர், 42 வயதில் ஐபிஎல்-லில் அறிமுகமாகி ஹாட்ரிக் எடுத்தது ஒரு மாபெரும் சாதனை. வயது என்பது வெறும் ஒரு எண் தான் என்பதை அவர் நிரூபித்தார். 100 ரன்கள் வரை ஒரு விக்கெட் கூட விழாமல் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஒரு அணி, அடுத்த சில நிமிடங்களில் ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளரின் ஜாலத்தால் நிலைகுலைந்து போனது. வரும் மார்ச் 28 முதல் ஐபிஎல் 19 வது சீசன் தொடங்க உள்ள நிலையில், தாம்பே போன்ற வீரர்களின் சாதனைகள் இப்போதும் ஐபிஎல் தொடரின் தனித்துவமான சாதனையாக உள்ளது.
