பயிற்சி ஆட்டத்தில் 2 முக்கிய வீரர்களுக்கு காயம்! மாற்று வீரர்கள் இவர்கள் தான்!

ஐபிஎல் தொடரில் சில போட்டிகளில் விளையாடியிருந்தாலும் மும்பையை சேர்ந்த ஆயுஷ் மாத்ரே அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். தற்போது இந்திய அணி U 19 அணியின் கேப்டனாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது தலைமையில் இந்திய U 19 அணி ஐந்து ஒருநாள் போட்டி மற்றும் குறைந்த நாட்கள் கொண்ட டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து U 19 அணிக்கு எதிராக வரும் ஜூன் 24ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 23ஆம் தேதி வரை விளையாட உள்ளனர். இந்நிலையில் இதற்கான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த போது இந்தியா U 19 அணியில் இருந்த இரண்டு வீரர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆதித்ய ராணா மற்றும் கிலான் படேல்க்கு மாற்று வீரர்களாக தீபேஷ் மற்றும் நமன் புஷ்பக் ஆகியோர் அணியில் இணைந்துள்ளனர்.

ஆதித்யாவிற்கு கீழ் இடுப்பு பகுதியில் வலி ஏற்படுவதாகவும், கிலானுக்கு வலது காலில் அதிக வலி ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதன் காரணமாக மாற்று வீரர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் மாற்று வீரராக அறிமுகமான ஆயுஷ் மாத்ரே சில போட்டிகளிலேயே தனது பேட்டிங் திறமையை வெளிப்படுத்தி இருந்தார். ஐபிஎல் 2024 மெகா ஏலத்தில் விற்காமல் போனாலும் ருதுராஜ் கைக்குவாடிற்கு மாற்று வீரராக வந்து தனது இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளார். சில போட்டிகளே விளையாடி இருந்தாலும் இந்த சீசனில் சென்னை அணிக்கு அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

