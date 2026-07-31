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Explainer: 2027 உலகக் கோப்பை: மைதானங்கள் முதல் இந்திய அணி கணிப்பு வரை!

24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆப்பிரிக்க மண்ணில் நடைபெறும் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கான மைதானங்கள், போட்டி ஃபார்மட், ரோஹித்-விராட் பங்கேற்பு மற்றும் முன்னாள் வீரர்கள் கணித்த இந்திய அணி குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இங்கே. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 31, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:09 PM IST
Explainer: 2027 உலகக் கோப்பை: மைதானங்கள் முதல் இந்திய அணி கணிப்பு வரை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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Explainer: 2027 உலகக் கோப்பை: மைதானங்கள் முதல் இந்திய அணி கணிப்பு வரை!
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