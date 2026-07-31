/Explainer: 2027 உலகக் கோப்பை: மைதானங்கள் முதல் இந்திய அணி கணிப்பு வரை!

கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டிருக்கும் ஐசிசி 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் 24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஆப்பிரிக்க மண்ணில் களைகட்டவுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய மூன்று நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் இந்தத் தொடரில் மொத்தம் 14 அணிகள் களமிறங்கி, புதிய ஃபார்மட்டில் 57 போட்டிகளில் மோதவுள்ளன. சமீபத்தில் உலகக் கோப்பை நடைபெற இருக்கும் 12 மைதானங்களின் பட்டியலையும் தொடருக்கான அதிகாரப்பூர்வ லோகோவையும் ஐசிசி வெளியிட்டதைத் தொடர்ந்து, கிரிக்கெட் உலகில் உலகக் கோப்பை மீதான ஆர்வம் ரசிகர்கள் இடையே அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி உள்ளிட்ட மூத்த வீரர்கள் விளையாடுவார்களா? என்ற கேள்வி இந்திய ரசிகர்களின் மனதில் எழுந்துள்ளன. இந்த நிலையில், உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியில் யார் யார் இடம் பிடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது, தொடர் நடைபெற இருக்கும் மைதானங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்களை இத்தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.
இம்முறை உலகக் கோப்பைத் தொடர் தென்னாப்பிரிக்கா (8 மைதானங்கள்), ஜிம்பாப்வே (3 மைதானங்கள்) மற்றும் நமீபியா (1 மைதானம்) என மொத்தம் 12 சர்வதேச மைதானங்களில் நடைபெறவுள்ளது.
1. வாண்டரர்ஸ் மைதானம் (ஜோகன்னஸ்பர்க்)
2. சென்சூரியன் (ட்ஷ்வானே)
3. நியூலண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானம் (கேப் டவுன்)
4. கிங்ஸ்மீட் கிரிக்கெட் மைதானம் (டர்பன்)
5. செயின்ட் ஜார்ஜ் பார்க் (கெபெர்ஹா)
6. மங்காங் ஓவல் (ப்ளூம்ஃபோன்டைன்)
7. போலண்ட் பார்க் (பார்ல்)
8. பஃபலோ பார்க் (குகோம்போ நகரம்)
9. ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் (ஹராரே)
10. குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் (புலவாயோ)
11. மோசி-ஓ-துன்யா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் (விக்டோரியா ஃபால்ஸ்)
12. நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானம் (விண்ட்ஹோக்) ஆகிய 12 மைதானங்களில் நடைபெற உள்ளது.
இம்முறை மொத்தம் 14 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. அவை தலா 7 அணிகள் கொண்ட இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படும். லீக் சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு குழுவிலிருந்தும் முதல் 3 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் 'சூப்பர் 6' சுற்றை எட்டும். அங்கிருந்து அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டி எனத் தொடர் விறுவிறுப்பாக நகரும்.
2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடர் நெருங்கும் வேளையில், இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் மனதில் இருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வி, "ரோஹித் சர்மாவும் விராட் கோலியும் இதில் விளையாடுவார்களா?" என்பதுதான். உலகக் கோப்பையின் போது ரோஹித்திற்கு 40 வயதும், கோலிக்கு 39 வயதும் ஆகியிருக்கும் என்பதால், இவர்களின் உடல்தகுதியும் ஃபார்மும் தீவிரமாக கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இருப்பினும், இருவரும் ஒருநாள் போட்டிகளில் தொடர்ந்து சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், ஆப்பிரிக்க மண்ணில் இவர்களின் அனுபவம் இந்திய அணிக்கு இன்றியமையாதது என்ற கருத்து வலுவாக உள்ளது. நிர்வாகமும் உடல்தகுதியும் சாதகமாக அமைந்தால், இவ்விரு ஜாம்பவான்களும் 2027 உலகக் கோப்பையில் களம் காண்பது உறுதி.
இந்திய அணி கடைசியாக இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. அதில் ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டனர். ஆனால் அவர்கள் யார் என்பதை அவர்கள் நிரூபித்துவிட்டனர் என்றே சொல்ல வேண்டும்.
விராட் கோலி: இங்கிலாந்து தொடரின் முதல் போட்டியில் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தாலும், அடுத்தடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் 65, 74 ரன்களை குவித்து அசத்தினார்.
ரோகித் சர்மா: இவர் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் சொதப்பினார். முறையே 11, 26 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார். இதனால் அவர் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளானார். அவர் ஓய்வு பெற வேண்டும் என்பதுவரை சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதிக்கப்பட்டது. ஆனால் மூன்றாவது போட்டியில் அதிரடியாக சதம் அடித்து 138 ரன்கள் குவித்து விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்தார்.
2027 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை முன்னாள் வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கணித்து வருகின்றனர். அவரவர் தங்களின் கனவு அணிகளை பகிர்ந்துக்கொண்டனர்.
அந்த வகையில், முன்னாள் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளரான ரவி சாஸ்திரி 2027 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி கணித்திருந்தார். அவர் ரிஷப் பண்ட், முகமது ஷமி, புவனேஷ்வர் குமார் ஆகியோரை தனது அணியில் இணைந்துள்ளார்.
ரவி சாஸ்திரி கணித்த இந்திய அணி: சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், ரிஷப் பந்த், ஹர்திக் பாண்டியா, ரவீந்திர ஜடேஜா, அக்சர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது ஷமி, முகமது சிராஜ், புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் குல்தீப் யாதவ்.
முன்னாள் வீரர் அபினவ் முகுந்த்தின் உலகக் கோப்பை அணி: சுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஹர்ஷித் ராணா, குர்னூர் ப்ரார்.
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கணித்த இந்திய அணி: ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, சுப்மான் கில் (கேப்டன்), ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கே எல் ராகுல், இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், புவனேஸ்வர் குமார், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா.
ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது, 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக ஆப்பிரிக்க மண்ணில் நடைபெறவுள்ள இந்தத் தொடரில் இந்திய அணியின் செயல்பாடு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னாள் வீரர்கள் கூறுவதுபோல, விராட் கோலி, ரோகித் சர்மாவின் அனுபவம் தென்னாப்பிரிக்கா மண்ணில் இந்திய அணிக்கு அவசியமாகிறது. இதனை பிசிசிஐ-யும் அறிந்திருக்கும். இந்திய அணி கடைசியாக 2011 ஆம் ஆண்டில்தான் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்றது. 2023ல் நடைபெற்ற தொடரில் இறுதி போட்டி வரை சென்று நூலிழையில் கோப்பையை தவறவிட்டது. நீண்ட காலமாக எட்டாக்கனியாக இருக்கும் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை இம்முறை இந்திய அணி நிச்சயம் வெல்லும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.