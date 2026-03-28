Rahul Dravid : ராஜஸ்தான் ஹீரோ! ஒருமுறை கூட கோல்டன் ’டக்அவுட்’ ஆகாத அதிசய சாதனை

Rahul Dravid : ராகுல் டிராவிட், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பெருஞ்சுவராக இருந்த அவர், தான் விளையாடிய காலக்கட்டத்தில் பல அரிய சாதனைகளை படைத்தவர்கள். அவர் படைத்த பெரும்பாலான சாதனகளை பலரும் அறிந்திருந்தாலும், டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஒரே ஒருமுறைகூட கோல்டன் டக்அவுட் ஆனதில்லை. இதில், கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் 16 ஆண்டுகாலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் விளையாடியுள்ளார். இத்தனை ஆண்டுகாலம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் விளையாடி, ஒருமுறை கூட முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழக்காத (Golden Duck) ஒரு வீரர் இருக்கிறார் என்றால் அது டிராவிட் மட்டுமே. ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து அவர் விலகியுள்ள சூழலில், அவரது இந்த சாதனைகள் பொதுவெளியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
286 இன்னிங்ஸ்... 0 கோல்டன் டக்!
டெஸ்ட் கிரிக்கெட் என்பது ஒரு வீரரின் பொறுமைக்கும், அந்த பிளேயரின் திறமைக்கும் விடப்படும் சவால். 1996 முதல் 2012 வரை 164 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய ராகுல் டிராவிட், மொத்தம் 286 இன்னிங்ஸ்களில் பேட்டிங் செய்துள்ளார். இதில் வியப்பிற்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், ஒருமுறை கூட அவர் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே அவுட் ஆனதே இல்லை. 13,288 ரன்களைக் குவித்துள்ள ஒரு வீரர், தன் வாழ்நாளில் ஒருமுறை கூட 'கோல்டன் டக்' ஆகவில்லை என்பது கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு அரிய அற்புதம்.
எதிரணிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமான 'பெருஞ்சுவர்'
நம்பர் 3 ஆர்டரில் தான் டிராவிட் எப்போதும் களம் இறங்குவது வழக்கம். புதிய பந்து வீச்சாளர்களின் வேகமும், ஸ்விங்கும் உச்சத்தில் இருக்கும்போது களம் புகுந்து, அந்தத் தாக்குதலைத் அசராமல் எதிர்த்து நிற்பவர் அவர். 31,258 பந்துகளை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் எதிர்கொண்டுள்ள அவர், உலகிலேயே அதிக பந்துகளைச் சந்தித்த வீரர் என்ற உலக சாதனையைத் தன் வசம் வைத்துள்ளார். அவர் களத்தில் செலவிட்ட நேரம் மட்டும் சுமார் 44,152 நிமிடங்கள். அதாவது 30 நாட்கள் இடைவிடாமல் அவர் கிரிக்கெட் களத்தில் பேட்டிங் செய்துள்ளார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் டிராவிட்
ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்தின்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் ஆலோசகராகவும் பயிற்சியாளராகவும் டிராவிட் சிறப்பாக செயல்பட்டார். குறிப்பாக, இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை அடையாளம் கண்டு, அவரை ஏலத்தில் எடுக்கச் செய்ததில் டிராவிட்டின் பங்கு அதிகம். ஒரு பயிற்சியாளராக வீரர்களின் குறைகளை நீக்கி, அவர்களை மனரீதியாகத் தயார் செய்வதில் அவர் வல்லவர். ஆனால், ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கு முன்னதாக அவர் தனது பதவியில் இருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக குமார் சங்ககாரா தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
யாராலும் முறியடிக்க முடியாத மற்றுமொரு சாதனை
டெஸ்ட் விளையாடும் அனைத்து 10 நாடுகளிலும் சதம் விளாசிய வீரர் என்ற பெருமையும் இவருக்கு உண்டு. 36 சதங்கள், 63 அரைசதங்கள் என மலைக்க வைக்கும் புள்ளிவிவரங்களைக் கொண்ட டிராவிட், 32 முறை டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்துள்ளார். ஒரு வீரராக மட்டுமல்லாமல், பயிற்சியாளராக இந்திய அணிக்கு உலகக்கோப்பையைப் பெற்றுத் தந்த அந்த ஆளுமையை எதிர்வரும் ஐபிஎல் சீசனில் கிரிக்கெட் உலகம் நிச்சயம் மிஸ் செய்யும்.
மேலும் படிக்க: IPL 2026: தோனி விலகல்.. அதிர்ச்சி தகவல் கொடுத்த CSK! முழு விவரம்
மேலும் படிக்க: IPL 2026: பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் 4 அணிகள்.. CSKவுக்கு இடமில்லையா? அஸ்வின் கொடுத்த ஷாக்!
மேலும் படிக்க: IPL 2026: கவனிக்க வேண்டிய 8 இளம் வீரர்கள்... இனி இவர்கள்தான் எதிர்காலம்!
