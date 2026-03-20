ஐபிஎல் : 31 பந்துகள் ரன்களே எடுக்காமல் மேன் ஆப் தி மேட்ச் வென்ற இந்திய பேட்ஸ்மேன்

IPL records : ஐபிஎல் வரலாற்றில் 31 பந்துகள் ரன்களே எடுக்காமல் மேன் ஆப்தி மேட்ச் வென்ற இந்திய பேட்ஸ்மேன் பற்றி இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 20, 2026, 07:32 PM IST
IPL records : ஐபிஎல் போட்டி என்றாலே அதிரடிகளுக்கும், சர்பிரைஸ்களுக்கும் பஞ்சம் இருக்காது. அந்தவகையில், பிரவீன் தம்பே 2 பந்துகளில் ஹாட்ரிக் விக்கெட் எடுத்த சாதனை, இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரின் 18 ஆண்டுகளாக முறியடிக்காமல் இருக்கும் சாதனைகள் குறித்து நேற்று பார்த்தோம். இப்போது, ஐபிஎல் வரலாற்றில் 31 பந்துகள் ரன்களே எடுக்காமல் மேன் ஆப் தி மேட்ச் வென்ற இந்திய பேட்ஸ்மேன் ஒருவரைப் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம். 

ஐபிஎல் விநோத சாதனை

இந்த தகவலில் இருக்கும் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால், ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒருமுறை தனது அணி படுதோல்வி அடைந்தும், தான் சந்தித்த பந்துகளில் பாதியை ரன் எடுக்காமல் வீணடித்தும் கூட, ஒரு வீரர் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா?. அந்த வினோத சாதனையை நிகழ்த்தியவர் இந்திய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர தொடக்க ஆட்டக்காரரும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான ஷிகார் தவான் தான்.

பஞ்சாப் அணி சொதப்பல் ஆட்டம்

இந்தச் சம்பவம் 2023 ஏப்ரல் 9 அன்று ஐதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் இடையிலான போட்டியின் போது நிகழ்ந்தது. டாஸ் வென்ற ஐதராபாத் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. பஞ்சாப் அணியின் தொடக்க வீரராகக் களம் இறங்கிய கேப்டன் ஷிகார் தவான் ஒருபுறம் நிலைத்து நிற்க, மறுபுறம் விக்கெட்டுகள் சீட்டுக்கட்டு போல சரிந்தன. புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் உம்ரான் மாலிக் ஆகியோரின் அனல் பறக்கும் பந்துவீச்சில் பஞ்சாப் வீரர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர்.

ஷிகர் தவான் இன்னிங்ஸ்

ஒரு கட்டத்தில் பஞ்சாப் அணி 88 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து பரிதாப நிலையில் இருந்தது. அந்த அணி 100 ரன்களைக் கூடத் தாண்டாது என்றே அனைவரும் கருதினர். ஆனால், கேப்டனாகப் பொறுப்பை உணர்ந்து விளையாடிய தவான், கடைசி விக்கெட்டுக்கு மோகித் ரதீப்புடன் இணைந்து ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். அந்த இன்னிங்ஸில் தவான் 66 பந்துகளைச் சந்தித்து 99 ரன்கள் குவித்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதில் 12 பவுண்டரிகளும் 5 சிக்ஸர்களும் அடங்கும்.

இந்த இன்னிங்ஸின் மிகவும் ஆச்சரியமான அம்சம் என்னவென்றால், தவான் சந்தித்த 66 பந்துகளில் 31 பந்துகள் 'டாட்' பந்துகள். அதாவது அவர் சந்தித்த பந்துகளில் கிட்டத்தட்ட பாதி பந்துகளில் அவர் ஒரு ரன் கூட எடுக்கவில்லை. விக்கெட்டுகள் ஒருபுறம் விழுந்து கொண்டே இருந்ததால், அணியைத் தரைமட்டமாகாமல் காக்க அவர் நிதானத்தைக் கடைப்பிடித்தார். இறுதியில் பஞ்சாப் அணி 20 ஓவர் முடிவில் 143 ரன்கள் எடுத்தது. இதில் தவானின் பங்களிப்பு மட்டும் 99 ரன்கள்.

ஐதராபாத் அணி வெற்றி

144 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி ஆடிய ஐதராபாத் அணி, ராகுல் திரிபாதியின் அதிரடியால்17.1 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. திரிபாதி 48 பந்துகளில் 74 ரன்கள் எடுத்தார். வழக்கமாக வெற்றி பெற்ற அணியின் வீரருக்கே விருது வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால், ஒட்டுமொத்த பஞ்சாப் அணியும் நிலைகுலைந்த போது, தனி ஒருவனாக நின்று 99 ரன்கள் குவித்து, அணியை கௌரவமான ஸ்கோருக்குக் கொண்டு சென்ற தவானின் அசாத்தியப் போராட்டத்தை அங்கீகரிக்கும் வகையில், அவருக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.

டாட் பால் சாதனை

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக டாட் பந்துகளை எதிர்கொண்ட வீரர் என்ற சாதனையும், அதே சமயம் அந்தப் போட்டியின் நாயகன் என்ற பெருமையும் தவானையே சாரும். இதற்கு முன் 2009-ல் டுவைன் பிராவோ 30 டாட் பந்துகளைச் சந்தித்ததே சாதனையாக இருந்தது. ஐபிஎல் தொடரில் 6769 ரன்களுடன் அதிக ரன் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கும் தவான், இப்போதும் ரசிகர்களின் மனதில் ஒரு சாம்பியன் பிளேயராகவே நீடிக்கிறார்.

