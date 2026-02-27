English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத 5 பெரிய தோல்விகள்!

டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத 5 பெரிய தோல்விகள்!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி அடைந்த 5 மறக்க முடியாத தோல்விகளைப் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 27, 2026, 09:14 PM IST
  • டி20 உலகக்கோப்பை தோல்விகள்
  • இந்திய அணியின் மிகப்பெரிய அவமானம்
  • இந்த உலகக்கோப்பையிலும் மோசமான தோல்வி

டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத 5 பெரிய தோல்விகள்!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி ஒரு ஜாம்பவானாகத் திகழ்ந்தாலும், உலகக் கோப்பை என்று வரும்போது சில தருணங்களில் எதிர்பாராத சரிவுகளைச் சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக, ரன்கள் அடிப்படையிலும், விக்கெட்டுகள் அடிப்படையிலும் இந்தியா சந்தித்த சில தோல்விகள் இன்றும் ரசிகர்களின் மனதில் ஆறாத வடுவாக உள்ளன. அந்தவகையில், டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இந்தியா சந்தித்த 5 மிக மோசமான தோல்விகளை இங்கே பார்க்கலாம். 

டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இந்தியா சந்தித்த 5 மிக மோசமான தோல்விகள்

1. டி20 உலகக் கோப்பை மோசமான தோல்வி

டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் ரன்கள் கணக்கில் இந்தியா சந்தித்த மிக மோசமான தோல்வி இதுதான். பலம் வாய்ந்த தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிராக 188 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்தியா, வெறும் 111 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. 2010-ல் ஆஸ்திரேலியாவிடம் 49 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றதே அதுவரை பெரிய தோல்வியாக இருந்தது. ஆனால், 2026-ல் சந்தித்த இந்த 76 ரன்கள் தோல்வி, இந்திய அணியின் பேட்டிங் வரிசையை நிலைகுலையச் செய்து, புதிய 'மோசமான' சாதனையை எழுதியுள்ளது.

2. பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மோசமான தோல்வி

துபாயில் நடைபெற்ற 2021 உலகக் கோப்பையில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியா சந்தித்த தோல்வி, ரன்களை விட மனரீதியாகப் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் பாகிஸ்தானிடம் இந்தியா தோற்றதே இல்லை என்ற பெருமை இந்தப் போட்டியில் தகர்ந்தது. இந்தியா நிர்ணயித்த 152 ரன்கள் என்ற இலக்கை, பாகிஸ்தான் ஒரு விக்கெட்டை கூட இழக்காமல் (152/0) எட்டிப் பிடித்தது. 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தோற்றது உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்களையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

3. 79 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்

2016-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பையில், நாக்பூர் மைதானத்தில் நியூசிலாந்திற்கு எதிரான போட்டி இந்தியாவின் பேட்டிங் பலவீனத்தை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது. நியூசிலாந்து நிர்ணயித்த 127 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை இந்தியா மிக எளிதாக வெல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மார்டன் சாண்ட்னர் மற்றும் இஷ் சோதி ஆகியோரின் சுழலில் சிக்கிய இந்திய அணி, வெறும் 79 ரன்களுக்குச் சுருண்டது. டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இந்தியாவின் மிகக்குறைந்த ஸ்கோர் இதுவே ஆகும்.

4. மீண்டும் 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி

2022 உலகக் கோப்பையின் அரையிறுதிப் போட்டி அது. அடிலெய்டு மைதானத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா 168 ரன்கள் என்ற கௌரவமான ஸ்கோரை எடுத்திருந்தது. ஆனால், இங்கிலாந்து தொடக்க வீரர்கள் ஜோஸ் பட்லர் மற்றும் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் ஆகியோரின் அதிரடியை இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்களால் கட்டுப்படுத்தவே முடியவில்லை. பாகிஸ்தானிடம் தோற்றது போலவே, இந்தப் போட்டியிலும் 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா படுதோல்வி அடைந்து தொடரை விட்டு வெளியேறியது.

5. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான தோல்வி 

வெஸ்ட் இண்டீஸில் நடைபெற்ற 2010 உலகக் கோப்பையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆட்டம் இந்தியாவின் மோசமான தோல்விகளில் ஒன்றாகப் பதிவானது. ஆஸ்திரேலியா நிர்ணயித்த 185 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்தியா, ஷேன் வாட்சன் மற்றும் நைல் ஆகியோரின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் 135 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. 2026-க்கு முன்பு வரை ரன்கள் அடிப்படையில் இந்தியா சந்தித்த மிகப்பெரிய தோல்வி இதுவே ஆகும்.

மேலும் படிக்க | IND vs WI: வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டி.. சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!

