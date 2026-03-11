English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Sports
  • டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒருமுறை கூட ரன்அவுட் ஆகாத 5 பிளேயர்கள்! இந்தியர் இருக்கிறார்

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒருமுறை கூட ரன்அவுட் ஆகாத 5 பிளேயர்கள்! இந்தியர் இருக்கிறார்

Cricket Records : டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒருமுறை கூட ரன்அவுட் ஆகாத 5 பிளேயர்கள் பட்டியலை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 11, 2026, 08:59 PM IST
  • டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அரிய சாதனைகள்
  • ஒருமுறை கூட ரன்அவுட் ஆகாத பிளேயர்கள்
  • இந்திய பிளேயர் ஒருவரும் இந்த பட்டியலில் உள்ளார்

Cricket Records : கிரிக்கெட் விளையாட்டு சாதனைகளுக்கும் பஞ்சமில்லாத ஒரு களம். ஒரு பேட்ஸ்மேன் தனது விக்கெட்டைப் பறிகொடுக்க பல வழிகள் இருந்தாலும், 'ரன் அவுட்' என்பது துரதிர்ஷ்டவசமான ஒன்று. எவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவானாக இருந்தாலும், ஒரு சிறிய கவனக்குறைவு அல்லது சக வீரரின் தவறான அழைப்பால் ரன் அவுட் ஆக வாய்ப்புண்டு. ஆனால், கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஐந்து வீரர்கள் தங்களின் நீண்ட கால டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஒருமுறை கூட ரன் அவுட் ஆகாமல் சாதனை படைத்துள்ளனர். ஃபீல்டர்களைத் திணறடித்த அந்த 5 வீரர்கள் யார் என்பதை இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.



1. கபில் தேவ் (இந்தியா)

இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் இதயங்களில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர் 'ஹரியானா ஹரிகேன்' கபில் தேவ். 1983-ஆம் ஆண்டு இந்தியா முதல்முறையாக உலகக்கோப்பையை வெல்லக் காரணமாக இருந்தவர். ஒரு ஆல்-ரவுண்டராக 131 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 5248 ரன்கள் மற்றும் 434 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார். கபில் தேவ் தனது அபாரமான பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சுக்கு எவ்வளவு புகழ்பெற்றவரோ, அதே அளவு ஓட்டத்திற்கும் பெயர் பெற்றவர். தனது நீண்ட கால டெஸ்ட் வாழ்க்கையில் ஒருமுறை கூட ரன் அவுட் ஆகாமல், இந்திய வீரர்களில் இந்தச் சாதனையைப் படைத்த ஒரே வீரர் இவர்தான்.

2. முடாசர் நாசர் (பாகிஸ்தான்)

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் உலகம் பல சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை உருவாக்கியிருந்தாலும், பேட்டிங்கில் தனித்துவமான சாதனை படைத்தவர் முடாசர் நாசர். இவர் தனது டெஸ்ட் வாழ்க்கையிலும் ஒருமுறை கூட ரன் அவுட் ஆனதில்லை. பாகிஸ்தான் அணிக்காக 76 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 4114 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் 10 சதங்களும் அடங்கும். விக்கெட்டுகளுக்கு இடையே மின்னல் வேகத்தில் ஓடும் திறன் கொண்டவர். இவர் 122 ஒருநாள் போட்டிகளிலும் விளையாடி 2653 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். ஓய்வுக்குப் பிறகு பாகிஸ்தான் அணியின் பயிற்சியாளராகவும் இவர் பணியாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.

3. பீட்டர் மே (இங்கிலாந்து)

இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், கிளாசிக் பேட்ஸ்மேனுமான பீட்டர் மே, தனது டெஸ்ட் பயணத்தில் ரன் அவுட் என்ற சொல்லுக்கே இடம் கொடுக்காதவர். 1951-ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக அறிமுகமான இவர், இங்கிலாந்து அணிக்காக 66 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 4537 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதில் 13 சதங்கள் அடங்கும். இவரது அதிகபட்ச ஸ்கோர் 235 ஆகும். மிகச்சிறந்த கேப்டனாகப் புகழப்பட்ட இவர், களத்தில் ரன் எடுக்கும்போது மிகவும் எச்சரிக்கையாகவும் வேகமாகவும் செயல்படும் குணம் கொண்டவர்.

4. கிரேம் ஹிக் (இங்கிலாந்து)

ஜிம்பாப்வேயில் பிறந்து இங்கிலாந்து அணிக்காக விளையாடியவர் கிரேம் ஹிக். தனது அதிரடியான பேட்டிங்கால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த இவர், இங்கிலாந்துக்காக 65 டெஸ்ட் மற்றும் 120 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இரண்டு பார்மேட்களிலும் தலா 3000 ரன்களுக்கு மேல் குவித்தவர். டெக்னிக்கல் ரீதியாக மிகவும் வலுவான பேட்ஸ்மேனான இவர், தனது முழு கிரிக்கெட் வாழ்க்கையிலும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஒருமுறை கூட ரன் அவுட் ஆகவில்லை என்பது ஒரு வியக்கத்தக்க சாதனையாகும்.

5. பால் காலிங்வுட் (இங்கிலாந்து)

இங்கிலாந்து அணியின் மிகச்சிறந்த ஃபீல்டர் மற்றும் பேட்ஸ்மேனாகக் கருதப்படுபவர் பால் காலிங்வுட். இவரது தலைமையில்தான் 2010-ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணி டி20 உலகக்கோப்பையை வென்றது. 68 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 4000 ரன்களுக்கு மேல் குவித்துள்ள இவர், களத்தில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகச் செயல்படக்கூடியவர். பல பேட்ஸ்மேன்களை ரன் அவுட் செய்த அனுபவம் கொண்ட இவர், தான் பேட்டிங் செய்யும்போது மட்டும் எதிரணி ஃபீல்டர்களிடம் ரன் அவுட் முறையில் சிக்கவே இல்லை.

கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இது போன்ற சாதனைகள் எப்போதாவது ஒருமுறை தான் நிகழும். ரன் அவுட் ஆகாமல் இருப்பது என்பது வெறும் அதிர்ஷ்டம் மட்டுமல்ல, இவர்கள் அனைவரும் சிறந்த பிளேயர்கள் என்பதற்கு சரியான உதாரணம்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Cricket RecordsRun outKapil DevTest Cricket Recordscricket news tamil

