IND vs NZ Final: இன்று நியூசிலாந்தை வீழ்த்தினால்.. இந்தியா வசமாகும் 5 உலக சாதனைகள்!

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிக்கு இடையிலான டி20 உலக கோப்பையின் இறுதி போட்டி இன்று குஜராத்தில் உள்ள அகமதாபாத் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த டி20 உலக கோப்பை 2026 தொடரில் அரை இறுதியில் சிறப்பான வெற்றி பெற்று இரண்டு அணிகளும் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்நிலையில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நிலவி வருகிறது. சூரியகுமார் யாதவ் தலைமையில் இந்திய அணி நடப்பு சாம்பியன் என்ற பட்டத்தை தக்க வைக்குமா அல்லது நியூசிலாந்து அணி முதல் முறையாக வெற்றி பெறுமா என்ற கேள்விகளும் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் பைனலில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால் மாபெரும் ஐந்து சாதனைகளை பெற முடியும். அவை என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மூன்று முறை உலக கோப்பையை வென்ற அணி
டி20 உலக கோப்பையின் வரலாற்றில் இதுவரை எந்த ஒரு அணியும் மூன்று முறை உலக கோப்பையை வென்றதில்லை. இந்திய அணி 2007 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டு என இரண்டு முறை கோப்பையை வென்றுள்ளது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் ஆகிய அணிகள் இரண்டு முறை கோப்பை வென்றுள்ளனர். எனவே இன்று நடைபெறும் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிபெறும் பட்சத்தில் மூன்று முறை டி20 உலக கோப்பை வென்ற முதல் அணி என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை பெற முடியும்.
சொந்த மண்ணில் டி20 உலக கோப்பை
ஐசிசி நடத்தும் ஒரு நாள் உலகக் கோப்பையை, நடத்தும் நாடுகள் இதற்கு முன்பு வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஆனால் டி20 உலக கோப்பையை நடத்தும் நாடுகள் இதுவரை வெற்றி பெற்றதில்லை. இதுவரை தங்களது சொந்த மண்ணில் டி20 உலக கோப்பை நடத்திய எந்த ஒரு அணியும் அந்த சீசனில் கோப்பையை வென்றதில்லை. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் உலக கோப்பையை நடத்தும் நாடு அந்த கோப்பையை வெற்றி பெறுவது இதுவே முதல் முறையாக இருக்கும்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான சாதனை
ஐசிசி டி20 உலக கோப்பை போட்டிகளை பொருத்தவரை நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக இந்தியாவிற்கு சிறப்பான ரெக்கார்டுகள் இல்லை. இதுவரை டி20 உலக கோப்பைகளில் மூன்று முறை நியூசிலாந்தை எதிர்கொண்டுள்ளது இந்திய அணி. ஆனால் அந்த மூன்று முறையும் தோல்வியை மட்டுமே தழுவியுள்ளது. எனவே இன்று நடைபெறும் போட்டியில் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் அது நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் வெற்றியாக அமையும்.
தொடர்ச்சியாக இரண்டு உலக கோப்பைகளை வென்ற அணி
கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு டி20 உலக கோப்பை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து இதுவரை எந்த ஒரு அணியும் தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை டி20 உலக கோப்பையை வென்றதில்லை. இந்திய அணி 2007ம் ஆண்டு மற்றும் கடைசியாக நடைபெற்ற 2024 ஆம் ஆண்டில் டி20 உலக கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்தது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் பைனலில் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் தொடர்ந்து இரண்டு முறை டி20 உலக கோப்பை வென்ற முதல் அணி என்ற சாதனையை இந்தியா படைக்கும்.
அதிக முறை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய அணி
இன்று நடைபெறும் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் களமிறங்கும் இந்திய அணி டி20 உலக கோப்பை வரலாற்றில் அதிக முறை இறுதி போட்டிக்கு சென்ற அணி என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது இது இந்திய அணிக்கு நான்காவது இறுதிப் போட்டியாகும். 2007, 2014, 2024 மற்றும் 2026 என நான்கு முறை இறுதிப் போட்டிக்கு சென்றுள்ளது. இதற்கு முன்பு பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை ஆகிய அணிகள் தலா மூன்று முறை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தது. 2023 ஒருநாள் உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அகமதாபாத் மைதானத்தில் ஏற்பட்ட தோல்வியை, இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி சரிசெய்யுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
