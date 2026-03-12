கிரிக்கெட் வரலாற்றின் 8 அதிசய சாதனைகள்: சச்சின் முதல் பிராட்மேன் வரை

Cricket Records : கிரிக்கெட் உலகில் தினமும் ஒரு புதிய சாதனை படைக்கப்படுவதும், பழையவை முறியடிக்கப்படுவதும் வழக்கம். ஆனால், ஒரு சில சாதனைகள் காலத்தால் அழியாதவை மட்டுமல்ல, மிகவும் விசித்திரமானவை. உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தப்போகும் அந்த 8 விசித்திரமான சாதனைகள் இதோ:
1. 99.94 சராசரி.. ஆனால் 6 சிக்ஸர்கள் மட்டுமே
சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான் டான் பிராட்மேன், தனது வாழ்நாளில் அடித்தது வெறும் 6 சிக்ஸர்கள் மட்டுமே. இவ்வளவு குறைவான சிக்ஸர்களை அடித்தும், அன்றைய காலகட்டத்தின் மிகவும் அதிரடியான பேட்ஸ்மேனாக அவர் திகழ்ந்தது வியப்பிற்குரியது.
2. டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் பந்திலேயே சிக்ஸர்
டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் பந்திலேயே சிக்ஸர் விளாசுவது என்பது கற்பனை செய்ய முடியாத ஒன்று. வீரேந்திர சேவாக் போன்ற அதிரடி வீரர்கள் கூட செய்ய முடியாத இந்த சாதனையை, வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெய்ல் மட்டுமே செய்துள்ளார்.
3. 5 நாட்களும் பேட்டிங் செய்த இந்திய வீரர்கள்
ஒரு டெஸ்ட் போட்டியின் ஐந்து நாட்களும் களத்தில் இருந்து பேட்டிங் செய்த அரிய சாதனையை இந்தியாவின் எம்.எல். ஜெயசிம்ஹா மற்றும் ரவி சாஸ்திரி ஆகிய இருவர் மட்டுமே செய்துள்ளனர். தற்செயலாக இந்த இரண்டு போட்டிகளுமே கொல்கத்தாவில் நடந்தவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
4. இரு நாடுகளுக்காக விளையாடிய ஒரே குடும்பம்
நடிகர் சைப் அலி கானின் தந்தை நவாப் பட்டோடி இந்திய அணிக்கு கேப்டனாக இருந்தவர். ஆனால், அவரது தாத்தா இப்திகார் அலி கான் பட்டோடி, இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய இரு நாடுகளுக்காகவும் சர்வதேச கிரிக்கெட் விளையாடிய பெருமைக்குரியவர்.
5. பிறந்த தேதியும்.. எடுத்த ரன்களும் ஒன்றே
இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அலெக் ஸ்டீவர்ட், தனது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் 8,463 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், அவர் பிறந்த தேதியும் 8-4-63 ஆகும். இது கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அபூர்வமாக பார்க்கப்படுகிறது.
6. 1 முதல் 10 வரை.. சகல இடங்களிலும் பேட்டிங்
ஒரே ஒரு பேட்டிங் வரிசையில் விளையாடுவதே கடினம். ஆனால், ஷோயப் மாலிக், அப்துல் ரசாக் (பாகிஸ்தான்), லான்ஸ் குளூஸ்னர் (தென்னாப்பிரிக்கா) மற்றும் ஹசன் திலகரத்ன (இலங்கை) ஆகிய நால்வரும் ஒருநாள் போட்டிகளில் 1 முதல் 10 வரையிலான அனைத்து வரிசைகளிலும் பேட்டிங் செய்துள்ளனர்.
7. 100 டெஸ்ட் போட்டிகளில் கேப்டன்
டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 100-க்கும் மேற்பட்ட போட்டிகளில் தனது நாட்டுக்காக கேப்டனாகச் செயல்பட்ட ஒரே வீரர் தென்னாப்பிரிக்காவின் கிரேம் ஸ்மித் மட்டுமே.
8. மூன்றாவது நடுவரால் அவுட்டான முதல் வீரர்
1992-ல் தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான போட்டியில், தேர்ட் அம்பயரால் ரன்-அவுட் என அறிவிக்கப்பட்ட முதல் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர். அவரை அவுட் செய்தவர் ஜாண்டி ரோட்ஸ். அதே போட்டியில், ஜாண்டி ரோட்ஸை சச்சின் ரன்-அவுட் செய்ததும், அதற்கும் தேர்ட் அம்பயரே தீர்ப்பு வழங்கியதும் பழிக்குப் பழியாக நடந்த சுவாரஸ்ய சம்பவம்.
மேலும் படிக்க | டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒருமுறை கூட ரன்அவுட் ஆகாத 5 பிளேயர்கள்! இந்தியர் இருக்கிறார்
மேலும் படிக்க: ஐபிஎல் 2026: தோனி இம்பாக்ட் வீரரா? CSK காசி விஸ்வநாதன் சொன்ன பதில்!
மேலும் படிக்க: ஐபிஎல் 2026! முதல் போட்டியே இப்படியா? சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி - அனல் பறக்கும் மோதல்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ