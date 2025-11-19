CSK அணியின் தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் கிடையாது.. பிளானே வேற!

Sanju Samson Is Not An Opening Batsman For CSK: அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல், மே மாதங்களில் 2026 ஐபிஎல் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. அதற்கு முன்னதாக மினி ஏலம் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதால், கடந்த 15ஆம் தேதி அனைத்து அணிகளும் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டனர். மேலும், மினி ஏலத்தில் தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை வாங்கி அணியை பலப்படுத்துக்கொள்ள திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.
Sanju Samson CSK: எதிர்காலத்தை யோசித்து சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியது
மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக சில வீரர்கள் டிரேட் முறையில் அணி மாற்றம் செய்யப்பட்டனர். அப்படி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சஞ்சு சாம்சனை டிரேட் மூலம் வாங்கினர். பதிலுக்கு டீல் பேசியதுபோல ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரனை பெற்று கொண்டது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி. எம்.எஸ். தோனி விரைவில் ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு பெற இருப்பதால், திட்டமிட்டு சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே அணி வாங்கி உள்ளது.
Sanju Samson CSK: கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வழிநடத்திய சஞ்சு சாம்சன் சென்னை அணிக்கு வருகை தந்ததால் நிர்வாகம் கேப்டன் பொறுப்பை சஞ்சுவிடம் கொடுத்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் நிர்வாகம் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டே கேப்டன் என அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதேபோல், சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணிக்காக தொடக்க வீரராக களமிறங்குவார் என்றும் பேசப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றும் ஆயுஷ் மாத்ரே மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்தான் தொடக்க வீரராக களமிறங்குவார்கள் என்று முன்னாள் இந்திய வீரரான ஆகாஷ் சோப்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
Sanju Samson CSK: சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரர் இல்லை
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், சிஎஸ்கே அணியின் தொடக்க வீரரகளாக ருதுராஜ் மற்றும் ஆயுஷ் மாத்ரே ஆகியோர் களமிறங்குவார்கள் என நினைக்கிறேன். சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கும் சரி, இந்திய அணியிலும் சரி தொடக்க வீரராக சிறப்பாகவே விளையாடி இருக்கிறார். ஆனால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில் அவர் ஒன் டவுனில் இறங்கினால்தான் சரியாக இருக்கும்.
ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகள் வழங்க வேண்டும்
நான்காவது இடத்தில் டெவால்ட் பிரெவிஸ் இருப்பதால் டாப் ஆர்டர் பலம் வாய்ந்ததாகவே காணப்படுகிறது. அதேசமயம், கடந்த ஆண்டு அறிமுகமாகி சிறப்பாக விளையாடிய ஆயுஷ் மாத்ரேவை சிஎஸ்கே அணியின் எதிர்கால வீரராக பார்த்து அவருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகளை வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு ஆகாஷ் சோப்ரா தெரிவித்தார்.
