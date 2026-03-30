IPL 2026: தொடர்ந்து சொதப்பும் அபிஷேக் சர்மா.. தவறை சுட்டிக்காட்டிய அஸ்வின்! முழு விவரம்

Abhishek Sharma Poor Form IPL: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி மற்றும் இஷான் கிஷன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி மோதின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
சொதப்பும் அபிஷேக் சர்மா
அந்த அணியின் தொடக்க வீரர்களாக வழக்கம்போல் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் டிரவிஸ் ஹெட் களமிறங்கினர். அதிரடி வீரர்களான இவர்கள் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் துணையாக பார்க்கப்படுகின்றனர். இந்த சூழலில், முதல் போட்டியிலேயே இருவரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். குறிப்பாக அபிஷேக் சர்மா 8 பந்துகள் எதிர்கொண்டு 7 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
இதையடுத்து அப்போட்டியில் இஷான் கிஷன் 80 ரன்கள் அடித்து அணியை காப்பற்றினார். இந்த நிலையில், அபிஷேக் சர்மா பேட்டிங்கில் செய்யும் தவறு குறித்து முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பேசி இருக்கிறார். அபிஷேக் சர்மா கடந்த சில டி20 போட்டிகளாகவே மோசமான செயல்திறனை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். அவர் நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் மொத்தமாகவே 89 ரன்களை தான் அடித்திருந்தார். அதிலும் ஒரு போட்டியில் 55 ரன்களை அடித்தார். மற்ற போட்டிகளில் ஒற்றை இலக்கு ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார்.
அபிஷேக் சர்மா செய்யும் தவறு - அஸ்வின்
அபிஷேக் சர்மாவின் ஆட்டம் குறித்து அஸ்வின் கூறியதாவது, பெங்களூருவின் சின்னசாமி மைதானம் எப்போதுமே ஈரப்பதமாகதான் இருக்கும். அதன் காரணமாக பந்து நன்கு ஸ்விங் ஆகும். இந்த விஷயத்தை அபிஷேக் சர்மா மற்றும் டிரவிஸ் ஹெட் ஆகியோர் விளையாடி இருக்க வேண்டும். அவர்கள் பவர்ப்ளேவில் கவனமாக இருந்திருக்க வேண்டும். 6 ஓவர்கள் முடிவில் அவர்கள் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 50 ரன்கள் எடுத்திருந்தால். அந்த அணி இன்னும் பெரிய டார்க்கெட்டை ஆர்சிபி அணிக்கு செட் செய்திருக்க முடியும்.
அபிஷேக் சர்மாவின் தீவிர ரசிகன் நான். அவர் அவரது ஆட்டத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். பந்து வீச்சாளர்கள் எங்கே பந்து வீசுவார்கள் என்பதை கனிக்க வேண்டும். அவரது பிரச்சனையே எங்கு பந்து வீசினாலும் அடிக்க பார்ப்பதுதான். அவர் ஒரு மோசமான ஷாட் ஆடி ஆட்டமிழந்துள்ளார். அவர் பேட்டிங்கில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவர் செய்யும் தவறு அவருக்கு தெரிய வேண்டும் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூறி உள்ளார்.
அபிஷேக் சர்மா இதுவரை 78 போட்டிகளில் விளையாடி 1822 ரன்கள் அடித்துள்ளார். இதில் 1 சதம் மற்றும் 9 அரைசதங்கள் அடங்கும். அதிகபட்சமாக 141 ரன்கள் அடித்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தின் அடித்த போட்டி
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி அடுத்த போடியாக ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அஜிங்க்யா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி கொல்கத்தாவின் ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
பேட் கம்மின்ஸ் இல்லை - இஷான் கிஷன் கேப்டன்
2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் விலகி உள்ளார். இதன் காரணமாக பேட் கம்மின்ஸுக்கு பதிலாக இஷான் கிஷனை அந்த அணி நிர்வாகம் கேப்டனாக நியமித்தது. இந்த சூழலில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை வழிநடத்திய முதல் போட்டியிலேயே தோல்வி அடைந்திருப்பது அவரை வருத்தத்திற்கு உள்ளாக்கி உள்ளது. எனவே கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் இருப்பார் என்பது சந்தேகம் இல்லை.
2024ல் இறுதி போட்டியில் சன்ரைசஸ் ஹைதராபாத்
பேட் கம்மின்ஸ் தலைமையில் சிறப்பாக விளையாடிய சன்ரைசஸ் ஹைதராபாத், 2024 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது. ஆனால் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் கோப்பையை தவறவிட்டது. அப்போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டு விளையாடியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த எஸ்ஆர்ஹெச் அணி 113 ரன்களை மட்டுமே அடித்தது. 114 ரன்கள் என்ற இலக்கை அந்த அணி 103 ஓவர்களிலேயே அடித்து அபார வெற்றியை பெற்று கேகேஆர் அணி கோப்பையை கைப்பற்றியது.
2026 ஐபிஎல்லில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இந்த ஆண்டில் சிறப்பாக விளையாடுமா? என்ற கேள்வி அந்த அணியின் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது. ஒரு அணி சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்றால் அந்த அணியின் அனைத்து போஸிஷனும் பலமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் சன்ரைசர்ஸ் அணியில் அப்படி இல்லை. அந்த அணி பேட்டிங் நல்ல பலத்துடன் காணப்படுகிறது. ஆனால் பந்து வீச்சு அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை. 200 ரன்கள் மேல் பேட்டிங்கில் அடித்தாலும் பந்து வீச்சில் அதனை கட்டுப்படுத்தும் திறன் குறைவாகவே உள்ளன. எனவே சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற வேண்டும் என்றால், தனது அணியின் பந்து வீச்சை பலப்படுத்த வேண்டும்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி வீரர்கள் விவரம்
டிராவிஸ் ஹெட், அனிகேத் வர்மா, ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர் & கேப்டன்), ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா, அபிஷேக் சர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், கமிந்து மெண்டிஸ், ஹர்ஷ் துபே, ஷிவாங் குமார், கிரைன்ஸ் ஃபுலெட்ரா, அமித் குமார், அமித் குமார், அமித் குமார், எமித் குமார் படேல், ஜெய்தேவ் உனட்கட், எஷான் மலிங்கா, ஜீஷன் அன்சாரி, ஷிவம் மாவி, பிரைடன் கார்சே, டேவிட் பெய்ன், சாகிப் ஹுசைன், ஓன்கர் தர்மலே, பிரஃபுல் ஹிங்கே.
