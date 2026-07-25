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அபிஷேக் சர்மா நீக்கம்... இந்திய அணி பிளேயிங் 11ல் முக்கிய மாற்றம் - இன்று 2வது போட்டி

India vs Zimbabwe : இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டி20ஐ போட்டி இன்று மாலை நடைபெற இருக்கிறது. இதில் முக்கிய வீரருக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட இருக்கிறது. இன்றைய போட்டியில் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ள பிளேயிங் லெவன் மாற்றம் குறித்தும் இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:37 AM IST
அபிஷேக் சர்மா நீக்கம்... இந்திய அணி பிளேயிங் 11ல் முக்கிய மாற்றம் - இன்று 2வது போட்டி
Image Credit: IND vs ZIM, Team India | Image Source : X/@BCCI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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