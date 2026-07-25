/அபிஷேக் சர்மா நீக்கம்... இந்திய அணி பிளேயிங் 11ல் முக்கிய மாற்றம் - இன்று 2வது போட்டி

India vs Zimbabwe T20I Series : ஜிம்பாப்வே நாட்டுக்கு இந்திய அணி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இணைந்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ போட்டிகளில் மோதுகின்றன.
அனைத்து போட்டிகளும் ஹராரே ஸ்போர்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறுகின்றன. நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 23)நடைபெற்ற முதல் டி20ஐ போட்டியில் வென்று இந்திய அணி தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு எதிராக தொடர் தோல்விகளுக்கு பின் கிடைத்த வெற்றியால் இந்திய அணி ஆறுதல் அடைந்துள்ளது.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி இத்தொடரில் களமிறங்கியிருக்கிறது. சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா உள்ளிட்டோருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. காயம் காரணமாக வருண் சக்ரவர்த்தி, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் இடம்பெறவில்லை.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி முதல் போட்டியிலேயே 18 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து கவனம் ஈர்த்துவிட்டார். சுமார் ஓராண்டுக்கு பின் அணியில் இடம்பிடித்த வேகப்பந்துவீச்சாளர் மயங்க் யாதவ் முதல் போட்டியில் 2 விக்கெட்டை எடுத்தார். பிரின்ஸ் யாதவும் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிக்காட்டினார்.
கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய அசோக் சர்மாவும், ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் அறிமுகமானார். இந்திய அணி மூன்று பிரீமியம் வேகப்பந்துவீச்சாளர், 1 பிரீமியம் ஸ்பின்னர் மற்றும் ஒரு பார்ட்-டைம் வேகப்பந்துவீச்சாளர் என்ற கணக்கில் களமிறங்கியிருக்கிறது.
இன்னும் பேக்அப்பில் நான்கு வீரர்கள் உள்ளனர். ஓபனிங்கில் பேக்-அப் வீரராக பிரப்சிம்ரன் சிங் உள்ளார். இவர் விக்கெட் கீப்பர் இஷான் கிஷனுக்கும் மாற்று வீரராக உள்ளார். சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக ஹர்ஷ் தூபே இருக்க, வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் பேக்-அப்பாக சூர்யான்ஷ் ஷெட்கே உள்ளார். யாஷ் தாக்கூர் வேகப்பந்துவீச்சில் பேக்ஆப் ஆப்ஷன் ஆவார்.
|வீரர்களின் ரோல்
|பேக்-அப் ஆப்ஷன்
|ஓபனிங் ஸ்பாட்
|பிரப்சிம்ரன் சிங்
|ஸ்பின் ஆல்ரவுண்டர்
|ஹர்ஷ் தூபே
|சீம் ஆல்ரவுண்டர்
|சூர்யான்ஷ் ஷெட்கே
|வேகப்பந்துவீச்சாளர்
|யாஷ் தாக்கூர்
இன்றைய 2வது போட்டியில் வென்றால் தொடரை வென்றுவிடலாம் என்பதால் இந்திய அணி அதே பிளேயிங் 11 உடன் செல்லுமா அல்லது சில பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள திருத்தம் செய்யுமா என்பதே தற்போதைய கேள்வியாக உள்ளது.
சிவம் தூபே பிரதான 5வது பௌலராக இருப்பதால் அவரை நீக்கமாட்டார்கள். அதேபோல், பிரதான ஸ்பின்னராக ரவி பிஷ்னோய் தொடர்வார் என்பதால், ஹர்ஷ் தூபேவுக்கு தற்சமயம் செல்ல மாட்டார்கள். தேவைப்பட்டால் அசோக் சர்மாவுக்கு பதில் யாஷ் தாக்கூரை முயற்சித்து பார்ப்பார்கள்.
அதேவேளையில், தொடர்ச்சியாக விளையாடி வரும் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு இன்றைய போட்டியிலேயே ரெஸ்ட் கொடுக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அபிஷேக் சர்மாவுக்கு ஓய்வு கிடைக்கும்பட்சத்தில், பிரப்சிம்ரன் சிங் ஓபனிங்கிலும், விக்கெட் கீப்பராகவும் களமிறங்குவார். இதை ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் - விவிஎஸ் லஷ்மண் இணை செய்யுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.